抹茶好き必見！新茶の季節にぴったりの「藤井茶園」茶葉使用“オール抹茶”の贅沢デザートプレートが6月1日（月）より装い新たに登場。夏季限定・至福の抹茶ソフトが主役のデザート6種と「抹茶クラウド」も

株式会社DDグループ

株式会社ＤＤグループの連結子会社である株式会社ダイヤモンドダイニングは、2026年6月1日（月）より京都の茶店風和カフェ「ochobohan（おちょぼはん）」の看板デザートプレートセットである「ええもんめぐり」を一新いたします。

併せて期間限定で「抹茶ソフトクリーム」を主役にしたデザート6種と抹茶デザートドリンクの販売を同時に開始いたします。

老舗茶園「京都宇治 藤井茶園」茶葉を使用した、こだわりの抹茶デザートとお茶を心行くまではんなりとお楽しみください。

今が旬の緑茶を贅沢に味わう抹茶デザート

今が旬の緑茶を贅沢に味わう「抹茶」。

茶葉の栄養と瑞々しい香りをまるごと贅沢に楽しめる「抹茶」は、口に含んだ瞬間の豊かな香りと、その後に広がるお茶本来の深い旨みと自然な甘みが特徴です。

涼やかな美しい緑色と、心身をリラックスさせる香りと味わいで夏にぴったりのメニューをご用意いたしました。

“オール抹茶”の贅沢プレート「ええもんめぐり」

～生麩、テリーヌ、ソフトクリームまで、贅を尽くした「抹茶デザートずくし」の至福のひととき～

ochobohanのアイコンであり、不動の人気を誇るデザートセット「ええもんめぐり」が、抹茶好きにはたまらない「オール抹茶」の贅沢な一皿へがリニューアル。装いも新たに生まれ変わりました。

商品名： ええもんめぐり（ドリンク付き）

価格： 平日 1,700円（税込） / 週末 1,900円（税込）

選ばれた"いいもの（ええもん）"を少しずつ贅沢に詰め合わせた、目にも鮮やかなデザートセットです 。今回は初夏から夏にかけての季節に合わせ、すべてに抹茶を使用した「抹茶づくし」のプレートに仕上げました。

こだわり抜いた茶葉を使用した抹茶デザートと、丁寧に淹れた宇治茶をゆっくりと味わいながら 、心ほどける特別なひとときをお過ごしいただけます。

「ええもんめぐり」セット内容

・串生麩 抹茶あん＆ぶぶあられ ：もちもちの生麩に華やかなあられを添えました。

・抹茶のテリーヌ ：濃厚でなめらかな舌触りでお茶本来の深い旨みと自然な甘みが楽しめます。

・至福の抹茶ソフト ：藤井茶園の抹茶を使用した、すっきりとした甘みが特徴です。

・本日の宇治茶 ：デザートの甘味を引き立てる、豊かな味わいの日本茶です。

季節限定：夏を爽やかに彩る「抹茶デザート・ドリンク」

店舗一押しの「ええもんめぐり」とともに、これからの季節の気分を盛り上げる涼やかな限定メニューもラインナップいたします。

期間限定「至福の抹茶ソフトクリーム」

京都・宇治の「藤井茶園」の抹茶を贅沢に使用した 、この時期しか味わえない特別なソフトクリームです。

写真左から：抹茶アフォガード、抹茶ソフトクリーム グラナ・パダーノがけ、黒蜜きなこの抹茶パフェ

抹茶クリームあんみつ：平日：1,100円 / 週末（ドリンク付）： 1,400円

抹茶のソフトクリームを主役に、もちもちの白玉や苺、上品な甘さの餡を添えた華やかな和風デザートです。

抹茶ソフトクリーム グラナ・パダーノかけ：平日： 1,000円 /週末（ドリンク付)：1,350円

抹茶ソフトクリームに、イタリア産チーズ「グラナ・パダーノ」を合わせた新感覚デザート。

抹茶の深い渋みとチーズのまろやかな塩気が、これまでにない絶妙なハーモニーを奏でます。

黒蜜きなこの抹茶パフェ：平日：1,150円 /週末（ドリンク付）：1,450円

抹茶ソフトクリームに、相性抜群の黒蜜ときなこを合わせた贅沢な和パフェ。

グラスの中で重なり合う様々な食感と味わいを最後までお楽しみいただけます。

抹茶アフォガード：平日： 950円 /週末（ドリンク付）： 1,250円

ひんやり冷たい抹茶ソフトクリームに、とろりとした濃厚な抹茶ソースをかけていただく大人のデザート。溶け合う抹茶の豊かな風味とコントラストをご堪能ください。

抹茶ゼリーフロート：平日： 1,050円 / 週末（ドリンク付）： 1,300円

ぷるんとした喉越しの良い抹茶ゼリーに、すっきりとした甘さの抹茶ソフトクリームを浮かべた、初夏にぴったりの涼やかなグラスデザートです。

抹茶ソフトクリーム：平日： 900円 / 週末（ドリンク付）： 1,150円

京都「藤井茶園」の抹茶を贅沢に使用した、風味豊かな抹茶の特製ソフトクリーム。

お茶本来の奥深い美味しさをシンプルに味わえる一品です。

空に浮かぶ雲のような新感覚ドリンク「抹茶クラウド」写真左からセサミ、ココナッツ、イチゴ

ココナッツやフルーツをベースにした爽やかなドリンクに、ふわふわに泡立てた特製クリーム（クラウドフォーム）を浮かべた新感覚ドリンクです。

雲のようなふんわりとした口当たりと、ベースドリンクのすっきりとした甘みが絶妙にマッチし、フォトジェニックな見た目も楽しめます。

フレーバーラインナップ 全3種、各750円（税込）

・ココナッツ （抹茶×ココナッツウォーター） 抹茶×ココナッツウォーターの爽やかな組み合わせ。

・イチゴ （抹茶×ストロベリー） 抹茶×ストロベリーの甘酸っぱく華やかな味わい。

・セサミ （セサミ×ココナッツウォーター） 香ばしいセサミとココナッツウォーターの絶妙なハーモニー。

京都宇治「藤井茶園」の抹茶とは

「ochobohan（おちょぼはん）」で使用している茶葉は、室町時代の天文年間より四百八十余年、代々にわたって茶の栽培を生業とし宇治茶の伝統を守ってきた老舗茶園「京都宇治 藤井茶園」のものです。

ここ以外では味わえない、本物の宇治茶を味わい楽しむお食事をご堪能いただけます。

＜京都宇治 藤井茶園の信念＞

宇治市内に有る1.2ヘクタールの自家茶園では、お茶の栽培に恵まれた気候風土の宇治の地で、一日一日の僅かな茶園の成長・変化に目を配りながら、高品質で、清浄な茶を栽培しています。

生産農家として先祖代々、茶園に愛情を注ぎ、茶葉を育ててまいりましたが、「ほんとうに美味しいお茶を伝えていきたい」と、先代からは栽培だけでなく、当茶園としての販売も手がけるようになりました。その商品は京都宇治 藤井茗縁でもお買い求めいただけます。

手で育てた茶葉を、当園のお茶として、皆様にお愉しみいただく...。たくさんの方々から感動やお喜びのお声、また時には学ばさせていただくお声をいただき、それをまた明日からの栽培に活かしていく。

その日々を、一日の気を抜くことなく長年繰り返し、積み重ねてきたお茶の味・香りは、宇治茶の名声に恥じない、品質本位のものと自負しております。

ochobohan（おちょぼはん）店舗情報

"おちょぼ"のように少し背伸びできる、京都の茶店感覚の和食堂。

日常のなかに、ちょっとした特別感と和のときめきを添えるお食事や甘味をご用意。

新宿の喧騒を忘れ、はんなりと落ち着ける空間を提供します。

店舗名： ochobohan（おちょぼはん）

所在地： 東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿

営業時間： 11:00～22:00（施設の営業時間に準ずる）

店舗URL：https://www.dd-holdings.jp/shops/ochobohan/shinjuku

店舗instagram：https://www.instagram.com/ochobohan/