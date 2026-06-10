〈ヴィノテラス〉井黒ソムリエと巡る 一泊二日の宮崎ワイナリー研修旅行 2026年8月開催

ワインエナジー株式会社

「井黒ソムリエと巡る 一泊二日の宮崎ワイナリー研修旅行2026」開催のご案内です！

南国九州・宮崎に、世界が認めた奇跡のワイナリーがあるのをご存じでしょうか。

高温多湿という、本来ブドウ栽培には不向きとされる風土の中で、生産者たちの挑戦と情熱から生まれた「都農ワイン」。

イギリスの権威あるワイン専門誌『Wine Report』で「世界の最もエキサイティングなワイン100選」に選出されるなど、国際的な評価を獲得し、いまや日本ワインを語るうえで欠かせない存在となっています！



今回のツアーでは、日本を代表するソムリエ・井黒卓氏が同行し、畑や醸造所では造り手と共に直接ご案内。

夕食には、宮崎の食材を活かしたコース料理に井黒ソムリエ厳選のワインを合わせる、ここでしか体験できない超豪華ペアリングディナーをご用意いたします♪



20名様限定となっておりますので、ぜひお早めにお申し込みください！

開催日：8月29日(土)～8月30日(日)

詳細を見る :https://school.vnts.jp/course/enjoywine/19745

～旅行行程～

■1日目（8月29日）

15:30 宮崎空港 集合

16:00 フェニックス・シーガイア・リゾート チェックイン

夕食の時間までお寛ぎください。

18:00 『GIGLI（ジーリ）』にてディナー

井黒ソムリエが厳選したワインとの超豪華ペアリングディナーをお楽しみください。

21:30 フェニックス・シーガイア・リゾート 到着

【1日目の食事：朝 × ／ 昼 × ／ 夕 ◯】

■2日目（8月30日）

8:00 朝食

出発のお時間までに各自自由に朝食をお取りください。

9:00 フェニックス・シーガイア・リゾート 出発

10:10 ワイナリー見学＆ランチ「都農ワイナリー」

（約3時間30分滞在予定）

14:50 お土産ショッピング「AOSHIMAYA」

（約1時間滞在予定）

16:10 宮崎空港 到着・解散

【2日目の食事：朝 ◯ ／ 昼 ◯ ／ 夕 ×】

※当日の混雑状況により、出発・到着時間が前後する可能性がございます。

※ツアースケジュールは天候、交通状況等により変更、中止になる場合もございます。

■航空券について

本ツアーには、宮崎空港集合から宮崎空港解散までの交通費のみ含まれており、ご自宅から宮崎空港までのご移動は各自にて手配いただきますようお願いいたします。

1日目の往路：15時00分までに宮崎空港到着の便を手配ください。

2日目の復路：17時30分以降に宮崎空港出発の便を手配ください。

詳細を見る :https://school.vnts.jp/course/enjoywine/19745

■講師紹介

井黒 卓 Taku Iguro

直近の受賞歴

（一社）日本ソムリエ協会主催 第9回 2020年全日本ソムリエコンクール優勝

ワインに目覚めたのは22歳。当時勤めていたレストランのマネージャーがソムリエだったことから給料が上がるかも？と思い、ワインの勉強を始める。

翌年ソムリエ試験と同時に醸造して若手ソムリエの登竜門である「J.S.A.ソムリエ・スカラシップ」に挑戦。1回目予選落ち、2回目セミファイナリスト、3回目でついに優勝者を取ることができ、念願かなって海外研修旅行のチケットを獲得。初めてのワイン産地訪問で造り手のパッションに感動し、消費者と生産者を繋ぐ「ソムリエ」という職業を生涯の仕事にしようと決意する。

以後、様々なコンテストに挑戦し入賞。調査で10以上のワイン生産国を訪問。現在は日本ソムリエ協会の理事を兼任し、若手ソムリエの育成や飲食従事者の地位向上に励んでいる。

ワインエナジー株式会社

ヴィノテラス

〒102-0093 東京都千代田区平河町1-1-8 麹町市原ビル12階

[電話番号] 03-6268-9683（平日9:00～18:00）

[URL] https://school.vnts.jp/

[E-Mail] info@vnts.shop

[営業時間] 平日9:00～18:00（土日祝/年末年始/他除く）