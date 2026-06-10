『ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー』（6/25～7/20）開催！

静鉄プロパティマネジメント株式会社(C) Disney

静鉄プロパティマネジメント株式会社（本社：静岡市葵区鷹匠、代表取締役社長：小坂 征広）が運営管理する「新静岡セノバ」（所在：静岡市葵区鷹匠、以下 セノバ）は、「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」（ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社／本社：東京都港区）を6月25日（木）～7月20日（月・祝）の期間限定で開催いたします。

「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」は、日本最大規模を誇るディズニーストアの旗艦店「ディズニーフラッグシップ東京」ならではのコンテンツを取り入れたポップアップです。2024年11月に東京（羽田空港）でスタートし、全国を巡回、これまでに累計120万人以上のゲストにご来場いただいております。

今回のポップアップでは、静岡会場限定アイテムの販売、ディズニーストアクラブ会員来店者限定グッズなどディズニーの世界観に没入できる究極のショッピング体験をご用意しております。ディズニーフラッグシップ東京のシンボルである「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスのスタチューがゲストをお出迎えする特別フォトスポットや新静岡セノバ館内各所の装飾など、ディズニーを身近に感じられる空間をお届けします。ぜひこの機会にお越しください。

開催概要

■ 名 称 ： ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー

■ 期 間 ： 6月25日（木）～7月20日（月・祝） 26日間

■ 時 間 ： 10：00 ～ 20：00

■ 会 場 ： 5Fセノバひろば（レストランフロア）

※「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」の詳細は、以下よりご確認下さい。

詳細を見る :https://store.disney.co.jp/special/popup.html

1．『ミッキーマウス・クラブ』のアートを使用した会場限定アイテムや、静岡会場限定ご当地アイテムを含む充実のラインナップが登場！

会場限定アイテムに、『ミッキーマウス・クラブ』のアートを使用したアイテムを展開。旅行に便利なポケッタブルトートバッグやステンレスボトル、キーホルダー、全7種のシークレット巾着や、各地で好評の“旅”をテーマにお揃いの帽子と赤いストライプのコスチュームをまとったミッキーマウスとミニーマウスのぬいぐるみキーホルダー、「うるぽちゃちゃん」のぬいぐるみが登場します。ミッキーのアートと開催地名をデザインした静岡会場限定ご当地アイテムもご用意し、お土産や記念として幅広い世代にお楽しみいただけます。

(C) Disney

2．ディズニーストアクラブ会員来店者限定グッズも販売！

(C) Disney ※記載価格は全て税込です。

「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」にご来店のディズニーストアクラブ会員様限定で、「魔法使いの弟子」に扮したミッキーのぬいぐるみ・ぬいぐるみキーホルダーを販売します。購入特典の各開催地名入りチャームは、赤を基調としたデザインで登場します。

ご購入方法などの詳細は、ディズニー公式オンラインストア（https://store.disney.co.jp/special/popup.html）よりご確認ください。

※ 購入特典のチャームは開催地名「SHIZUOKA」となります。

※ 数量限定のため、なくなり次第終了となります。ご了承ください。

※ 事前予約については、アプリ内「ディズニーストア商品予約」およびニュースにて随時お知らせします。

＜新静岡セノバに関するお問合せ先＞

総合インフォメーション

■TEL：054-266-7500(10:00～20:00) ■e-mail：service@cenova.jp

＜ディズニーストア 店舗・商品・サービスに関するお問合せ先＞

ディズニーストア ゲスト ご相談室 ■TEL：0570-01-3932