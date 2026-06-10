自宅で愛犬の運動習慣を支える三つ折りマット「AirSlope」、Makuakeで先行販売

株式会社薫風舎

株式会社薫風舎（本社：京都市）は、犬の高齢化の現状を踏まえ、加齢や運動不足に伴う筋力低下や関節への負担といった課題に着目し、自宅で愛犬の運動習慣を支える三つ折りマット「AirSlope（エアスロープ）」を開発。夏場の猛暑による散歩不足が課題となる中、自宅で無理なく運動習慣を取り入れられる新しい提案として、応援購入サービス「Makuake」にて、2026年6月19日まで先行販売を実施しています。

マットの下に自宅にあるぬいぐるみやクッションなどを入れることで、「傾斜」を利用した運動マットになります。夏場の運動不足も、エアコンの効いた室内で、畳一畳程度のスペースで犬を遊ばせながら運動させることができます。

【犬の長寿高齢化と運動不足】

日本では、人の少子高齢化と同様に、犬の高齢化も進んでいます。

一般社団法人ペットフード協会の調査（2021年度）では、7歳以上のシニア犬が全体の56.1％を占めています。さらに、一般社団法人ペットフード協会の「全国犬猫飼育実態調査」によると、犬の平均寿命は14.82歳まで延びています。医療の進歩やペットフードの進化により長寿化が進んでいます。一方で、加齢や運動不足に伴う筋力低下や関節への負担など、新たな健康課題も注目されています。

【猛暑と運動不足】

さらに猛暑や大雨などの気候が、犬の運動不足に大きく影響します。梅雨から夏の時期は、唯一の運動とされる犬の散歩時間が少なくなり、散歩頻度が限られます。シニア期に向けた身体づくりが不足しがちです。たしかに、猛暑＝暑熱対策として「冷感グッズ」が多数市場に供給されるようになりましたが、一方、自宅で家族が仕事や学校で不在の間に、留守番をしている室内飼育犬は、寝て過ごすことが多く、結果、暑さよりも、「冷え過ぎ」や「脱水」、そして「運動不足」が大きな課題になっているのです。

【ドッグフィットネスへの関心の高まり】

健康寿命への関心が高まる中、注目されているのが、「ドッグフィットネス」です。従来の散歩だけでは補いきれない筋力やバランス機能へのアプローチが期待され、愛犬の健康維持を支える新しい習慣として広がりつつあります。

【自宅での運動習慣にこだわった理由】

当社も2022年からドッグフィットネス事業をスタートさせ、専任トレーナーによるトレーニングを提供する形で取り組んでまいりました。

しかしながら、1日に対応できる頭数には限りがあります。多くの犬の健康習慣を支えるには、ご自宅で飼い主自身が継続的に運動習慣を取り入れることが重要だと感じました。

こうした背景を踏まえ、「自宅にいながら自然に身体を動かせる習慣づくり」をサポートするツールとしてAirSlopeを開発しました。

【AirSlopeの特徴】

AirSlopeは、広げると長辺が約990mm、短辺が約770mm、厚さ約30mmの三つ折り型のマットです。傾斜構造や段差（ステップ）を活用することで、愛犬はバランスをとりながら身体全体を自然に使う設計となっています。さらに、飼い主がおやつやおもちゃを使い、遊びながら自然に身体を動かせることで、愛犬とのコミュニケーションや絆づくりにもつながります。

中材には、特許取得済みの立体網状構造素材を採用しています。通気性に優れ、蒸れにくい仕様となっており、カバーを外せば、丸洗いも可能なため、衛生的に使用したいというニーズにも配慮しています。

トリーツ（おやつ）やおもちゃを使った誘導で、傾斜を行ったり、きたり。姿勢の変化により、自然と身体全体の筋肉を動かすことが可能になります。スピードを上げたり、ゆっくり動かしたり。それぞれ筋肉への刺激となります。パピーからシニアまで、遊びながら楽しく身体を動かすツールとなっています。当社では自社で行なっているフィットネス講座でAirSlopeを使った活用方法の動画も作成しており、ソフトとハードと両面で飼い主様をサポートする仕組みです。

【開発で重視した4つのポイント】

1_持ち運びしやすいサイズ・重さであること

三つ折りにすると、長辺770mm、短辺330mm、厚さ約10mmのコンパクトな形になります。

女性が片手で持てる重さにこだわりました。

2_トレーニング用途だけでなく、犬用ベッドやソファなど日常生活でも使えること

一つの面を壁に立てかけると、座面の高さが80mmの飛び乗らないでも座れる低い座面のマットになります。

3_ぬいぐるみ、クッション、寝具、おもちゃ、ダンボールなど家庭内のアイテムと組み合わせ、さまざまな運動や遊びができること

makuakeの説明画像から。市販のバランスボールやバランスマットは、一つの道具でできる運動のパターンが限られますが、AirSlopeは下に入れるもので様々な形態、硬さの傾斜や段差で運動を楽しめます。

4_お手入れしやすく、衛生的に使用できること

特許取得の立体網状構造素材を中材に採用したことで、通気性や耐久性、そして丸洗いが可能ということで、パピー期からシニア期、介護期に至るまで衛生的に活用できます。

【国内メーカーとの連携による製品開発】

AirSlopeの製造にあたっては、椅子製造を手掛ける株式会社高畑（本社：大阪市）の協力を得ました。素材選定から縫製・製造まで一貫した体制で製品化を支えています。

また、中材には株式会社シーエンジ（本社：愛知県蒲郡市）が開発した立体網状構造素材「C-CORE」を採用。通気性や耐久性に優れ、丸洗い可能な素材として、AirSlopeの快適性とメンテナンス性を支えています。

【犬の一生をサポートするAirSlope】

AirSlopeは、パピー期や成長期の身体づくりはもちろん、シニア期の健康維持、さらには介護期まで、幅広いライフステージで活用できるマットとして完成しました。

Makuakeでの先行販売終了後は、自社サイトなどを通じた一般販売を予定しています。

【株式会社薫風舎コメント】

「愛犬の健康のために何ができるかを模索する飼い主が増えています。京都から全国へ向けて、AirSlopeが、愛犬と飼い主が一緒に楽しみながら続けられる健康習慣づくりのきっかけになれば幸いです。」

株式会社薫風舎は、今後も室内犬の健康習慣という新たな視点から、愛犬と飼い主が共に健やかに暮らせる環境づくりを提案してまいります。

【商品概要】

商品名：AirSlope（エアスロープ）

販売場所：Makuake

先行販売期間：2026年6月19日まで

【Makuakeプロジェクトページ】

https://www.makuake.com/project/airslope2026/

【会社概要】

会社名：株式会社薫風舎

所在地：京都市

なお、製品貸出、写真素材提供、取材対応も可能です。

何卒よろしくお願いいたします。

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本件に関するお問い合わせは、

株式会社薫風舎 AirSlope推進チーム

担当：齋藤裕子



phone 075-963-6184

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Mobile 090-7210-8643