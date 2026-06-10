「Tokyo Mirai Park」の展示をリニューアル

東京都

最先端技術が支える未来の暮らしを感じてみよう！

「東京ベイｅＳＧプロジェクト※１」では、東京ベイｅＳＧパートナー※２や子供たちをはじめ、様々な方と一緒に東京の未来をつくっていくため、日本科学未来館に「Tokyo Mirai Park」を設置し、最先端テクノロジーの展示・体験や、子供たちと未来を考えるワークショップを開催するなど、プロジェクトの発信・交流拠点として様々な取組を展開しています。

このたび、令和８年６月17日（水曜日）から１階の展示をリニューアルします。

今回は、「未来の１日」と題し、朝起きてから夜眠りにつくまでの１日の流れを軸に、最先端技術によって変わる未来の日常の風景を、現在と比較しながら紹介します。

子供から大人まで楽しめる展示をご用意しておりますので、この機会にぜひお越しください。

※１ 東京ベイｅＳＧプロジェクト・・・ベイエリアを舞台に、50年・100年先までを見据えたまちづくりを構想するプロジェクト

※２ 東京ベイｅＳＧパートナー・・・本プロジェクトの理念に賛同する企業や団体、研究機関等と都を結ぶ官民学連携コミュニティ

（１）日時

令和８年６月17日（水曜日） 10時00分から

（２）場所

日本科学未来館（江東区青海２丁目３番６号）１階 Tokyo Mirai Park内

（３）展示内容

・ 部屋の機嫌で育つ「観情植物」Log Flower

出展者：株式会社東急エージェンシー・株式会社コネル・株式会社CAC identity

内容：音声感情解析AI「Empath」を用いて、人の声かけにより、種から苗、花へと成長しながら形や色を変化させるデジタル植物。

これまでの朝の植物への水やりから、人の声のかけ方で様々なパターンに成長するデジタル観情植物を体験できます。

・ MOBILARIA β

出展者：ミズノ株式会社・山本卓身氏

内容：競技用義足の開発で培ったミズノのカーボン技術を活かし、人とギアが一体となる新しい移動体験を目指す次世代モビリティのコンセプトモデル。

身体を使って移動する楽しさや、通勤・通学での活用など、未来の走行体験の可能性を提案します。

・ ジオラマバトルロボット『メカロット』

出展者：MOVeLOT株式会社

内容：自ら組み立て、プログラムしたロボットを操縦し、フィールド上で陣地を奪い合う対戦型ゲーム。

子供たちにより身近となるロボット技術を取り入れた将来の日常の遊びが体験できます。

・ V-BALLER

出展者：AbZero株式会社

内容：VR空間上に実在投手の投球を再現し、打者としてリアルな打撃体験ができる野球シミュレーションシステム。

今回の展示ではMLB投手レベルの豪速球も体験できます。天候やグラウンドの広さに左右されずに実践的な練習ができる将来の部活動を体験できます。

・ KAORIUM

出展者：セントマティック株式会社・東京大学（共同研究）

内容：香りを言葉にするAIを使って、感じた香りを言語化できるプロダクト「KAORIUM」を展示します。

AIとの対話の中で、自身の選択に応じてAIが香りを提案します。

今回の展示では、ぴったりの香りをまとえるバスソルトを見つける体験をお楽しみいただけます。

・ mobility KITCHEN（モビリティキッチン）

出展者：クリナップ株式会社・武蔵野美術大学（共同研究）

内容：間取りや暮らしを固定しない、移動できるキッチン。

独自の循環ろ過装置を搭載し、水道がない場所でも水を循環して再利用が可能。場所を選ばない自由な調理を実現します。

・ センサーベッド

出展者：ミネベアミツミ株式会社・株式会社ニトリホールディングス

内容：ひずみゲージを活用し、リアルタイムに就寝時の身体の動きをセンシング。

寝苦しさを検知し、自動で背角度を調整する電動ベッド。

計測器具も身体に装着することなく、寝心地に関わる情報をアプリで表示します。今回は、マットレスの硬さを自動調整し、自然な寝姿勢をサポートする「AIマットレス」と併せて展示します。

・ 汎用AIロボット”Mi-Mo DevKit（ミーモ デブキット / 開発キット）”

出展者：株式会社Jizai・ロボティクスアドバイザー 吉崎航（アスラテック株式会社）・株式会社TASKO

内容：人の視覚・音声・動きを捉え、自律的に考え行動する汎用AIロボット。

ロボット自身が気分や疲れといった内部状態を持ち、それに応じて行動が変わるため、生き物のように自然な振る舞いで人と触れ合います。

※７月中旬より展示予定。

・ 会話AIロボット「Romi（ロミィ）」

出展者：株式会社MIXI

内容：人と会話するように自然なコミュニケーションができる会話型AIロボット。展示のガイド役として会場内数カ所に配置しており、展示、体験方法についての説明をしてくれます。

本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。

戦略10 スタートアップ「世界で活躍するスタートアップを育成」

戦略17 まちづくり・住まい「ベイエリアにおける技術の実装とｅＳＧプロジェクトの発信」