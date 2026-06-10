1日1組限定の新プラン「プレミア1dayロケーションプラン」を開始

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/factory_info/shichigosan_factory/480447.html

写真工房ぱれっと / Palette+plusでは、ベビーフォト・七五三撮影を対象とした新プラン

「プレミア1dayロケーションプラン」を開始いたしました。

本プランは、家族みんなで特別な記念日を過ごしながら、お子さまの成長を最高のかたちで残せるロケーション撮影プランです。プレミア衣装、パパママ着物レンタル、豪華アルバム、全カットデータなど、記念日にふさわしい内容を詰め込んだ、1日1組限定の特別なプランとなっています。

「あっという間に成長する子どもの姿を、家族みんなでしっかり残したい」「せっかくの記念日だから、普段とは違う特別な思い出を作りたい」というご家族に向けて、圧倒的な特別感を味わえる撮影体験をご提案いたします。

1日1組限定。家族みんなが主役になれるロケーション撮影

「プレミア1dayロケーションプラン」は、1日1組限定でご案内する特別なロケーション撮影プランです。お子さまだけでなく、パパ・ママも一緒に着物姿で撮影を楽しめるため、家族みんなが主役になれる1日を演出します。

七五三や百日記念、ハーフバースデー、1歳お誕生日など、お子さまの成長の節目を、より特別な思い出として残したいご家族におすすめです。

選び放題！好きなロケ地を1カ所選べる！

本プランでは、各店舗の対象ロケ地の中から、お好きな場所を1ヶ所選んで撮影できます。

通常プランではロケ地によって料金が変動する場合がありますが、「プレミア1dayロケーションプラン」ではどのロケ地でも自由に選択可能です。

北海道らしい自然を感じられる公園や、七五三にぴったりの神社、街並みを活かしたロケーションなど、店舗ごとに魅力的な撮影スポットをご用意しています。

約120カットの全カットデータ付き。ロケフィルターで印象的な仕上がりに

撮影した写真は、全カットデータとして約120カットをダウンロードいただけます。

さらに、ロケーション撮影ならではの雰囲気を引き立てる「ロケフィルターオプション」により、まるで映画のワンシーンや雑誌の表紙のような、おしゃれで印象的な仕上がりを楽しめます。

自然光や季節感を活かしたロケーション撮影だからこそ、お子さまの表情や家族の空気感を、より自然に残すことができます。

プレミア衣装も選択可能。着付け・簡単ヘアセット込み

「プレミア1dayロケーションプラン」では、お子さまの衣装1着をクラスフリーでお選びいただけます。最高級衣装のプレミア衣装も対象となっており、通常\20,000(税込\22,000)が無料でプラン内についてきます。追加料金を気にせず、お気に入りの衣装で撮影を楽しめるのが魅力です。

また、着付けと簡単なヘアセット1回分もプランに含まれているため、当日も安心して撮影に臨めます。

家族集合撮影も自由に楽しめる

本プランでは、家族集合撮影もプラン時間内で自由に楽しめます。

通常は1パターンのみの撮影となる場合もありますが、「プレミア1dayロケーションプラン」では、時間内であればさまざまなパターンの家族写真を撮影可能です。

お子さまだけの写真はもちろん、親子写真、きょうだい写真、家族全員での和装撮影など、記念日にふさわしい多彩なカットを残せます。※2パターン推奨

パパママ着物レンタル付き。家族全員で和装撮影が叶う

本プランには、パパ・ママの着物レンタルも含まれています。

お子さまの記念撮影に合わせて、家族全員で和装にチャレンジできる特別な内容です。

普段なかなか着る機会の少ない着物を家族で楽しむことで、撮影そのものが大切な思い出になります。七五三やお祝いの撮影に、より華やかで統一感のある雰囲気をプラスします。

最高級アルバム「ベンティ」を含む5種類から選択可能

写真をデータだけでなく、いつでも見返せるかたちで残せるよう、プラン内にはアルバムも含まれています。

選べるアルバムは以下の5種類です。

・ミル / クリア / シャルム / PURE / ベンティ

なかでも、最高級アルバム「ベンティ」は40カット20ページ仕様の上質なアルバムです。大切な家族の記念写真を、何十年先も色褪せない宝物として残せます。※ベンティをご選択の場合、選べるオプション商品対象外

通常価格132,000円税込の内容が、6月限定キャンペーンで20％OFF。

通常120,000円（税込132,000円）が、 ”秋ロケセール”なら：\96,000（税込\105,600）に。

対象店舗

写真工房ぱれっと / Palette+plusの全店舗が対象です。

対象店舗は以下の通りです。

・サッポロファクトリー店

・札幌大通店

・旭川店

・帯広店

・函館北斗店

・Palette+plus札幌東店

・Palette+plus札幌西店

・Palette+plus札幌西岡店

家族の「今」を、未来に残すプレミアな1日

子どもの成長はあっという間だからこそ、家族みんなで過ごす特別な1日を写真に残すことは、かけがえのない思い出になります。

「プレミア1dayロケーションプラン」は、衣装、ロケーション、家族撮影、アルバムまで含まれた、記念日にふさわしい特別なプランです。

何十年後にアルバムを開いたとき、「この日に撮影してよかった」と思えるような、家族の宝物になる1日をご提案いたします。

ご予約はこちらから :https://forms.booking-photo.net/studio-palette/

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店

住所：北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

TEL：011-207-4466

写真工房ぱれっと札幌大通店

住所：北海道札幌市中央区大通西7丁目2アセットプランニングビル9F

TEL：011-522-6733

写真工房ぱれっと旭川店

住所：北海道旭川市永山3条5丁目1-4

TEL：0166-73-8485

写真工房ぱれっと帯広店

住所：北海道帯広市西17条南3丁目43-15

TEL：0155-67-8008

Palette+plus札幌西岡店

住所： 北海道札幌市豊平区西岡３条７丁目１ー２１９

TEL：011-807-4343

Palette+plus札幌西店

住所： 北海道札幌市西区西野4条5丁目1-17

TEL：011-213-8322

Palette+plus札幌東店

住所：北海道札幌市東区北18条東16丁目1-3

TEL：011-788-8068

三景スタジオ旭川本店

住所：旭川市2条12丁目右3号

TEL：0166-25-0864

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、成人卒業のご記念やフォトウェディングサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp