1日1組限定の新プラン「プレミア1dayロケーションプラン」を開始
詳細を見る :
https://www.studio-palette.com/factory_info/shichigosan_factory/480447.html
写真工房ぱれっと / Palette+plusでは、ベビーフォト・七五三撮影を対象とした新プラン
「プレミア1dayロケーションプラン」を開始いたしました。
本プランは、家族みんなで特別な記念日を過ごしながら、お子さまの成長を最高のかたちで残せるロケーション撮影プランです。プレミア衣装、パパママ着物レンタル、豪華アルバム、全カットデータなど、記念日にふさわしい内容を詰め込んだ、1日1組限定の特別なプランとなっています。
「あっという間に成長する子どもの姿を、家族みんなでしっかり残したい」「せっかくの記念日だから、普段とは違う特別な思い出を作りたい」というご家族に向けて、圧倒的な特別感を味わえる撮影体験をご提案いたします。
1日1組限定。家族みんなが主役になれるロケーション撮影
「プレミア1dayロケーションプラン」は、1日1組限定でご案内する特別なロケーション撮影プランです。お子さまだけでなく、パパ・ママも一緒に着物姿で撮影を楽しめるため、家族みんなが主役になれる1日を演出します。
七五三や百日記念、ハーフバースデー、1歳お誕生日など、お子さまの成長の節目を、より特別な思い出として残したいご家族におすすめです。
選び放題！好きなロケ地を1カ所選べる！
本プランでは、各店舗の対象ロケ地の中から、お好きな場所を1ヶ所選んで撮影できます。
通常プランではロケ地によって料金が変動する場合がありますが、「プレミア1dayロケーションプラン」ではどのロケ地でも自由に選択可能です。
北海道らしい自然を感じられる公園や、七五三にぴったりの神社、街並みを活かしたロケーションなど、店舗ごとに魅力的な撮影スポットをご用意しています。
約120カットの全カットデータ付き。ロケフィルターで印象的な仕上がりに
撮影した写真は、全カットデータとして約120カットをダウンロードいただけます。
さらに、ロケーション撮影ならではの雰囲気を引き立てる「ロケフィルターオプション」により、まるで映画のワンシーンや雑誌の表紙のような、おしゃれで印象的な仕上がりを楽しめます。
自然光や季節感を活かしたロケーション撮影だからこそ、お子さまの表情や家族の空気感を、より自然に残すことができます。
プレミア衣装も選択可能。着付け・簡単ヘアセット込み
「プレミア1dayロケーションプラン」では、お子さまの衣装1着をクラスフリーでお選びいただけます。最高級衣装のプレミア衣装も対象となっており、通常\20,000(税込\22,000)が無料でプラン内についてきます。追加料金を気にせず、お気に入りの衣装で撮影を楽しめるのが魅力です。
また、着付けと簡単なヘアセット1回分もプランに含まれているため、当日も安心して撮影に臨めます。
家族集合撮影も自由に楽しめる
本プランでは、家族集合撮影もプラン時間内で自由に楽しめます。
通常は1パターンのみの撮影となる場合もありますが、「プレミア1dayロケーションプラン」では、時間内であればさまざまなパターンの家族写真を撮影可能です。
お子さまだけの写真はもちろん、親子写真、きょうだい写真、家族全員での和装撮影など、記念日にふさわしい多彩なカットを残せます。※2パターン推奨
パパママ着物レンタル付き。家族全員で和装撮影が叶う
本プランには、パパ・ママの着物レンタルも含まれています。
お子さまの記念撮影に合わせて、家族全員で和装にチャレンジできる特別な内容です。
普段なかなか着る機会の少ない着物を家族で楽しむことで、撮影そのものが大切な思い出になります。七五三やお祝いの撮影に、より華やかで統一感のある雰囲気をプラスします。
最高級アルバム「ベンティ」を含む5種類から選択可能
写真をデータだけでなく、いつでも見返せるかたちで残せるよう、プラン内にはアルバムも含まれています。
選べるアルバムは以下の5種類です。
・ミル / クリア / シャルム / PURE / ベンティ
なかでも、最高級アルバム「ベンティ」は40カット20ページ仕様の上質なアルバムです。大切な家族の記念写真を、何十年先も色褪せない宝物として残せます。※ベンティをご選択の場合、選べるオプション商品対象外
通常価格132,000円税込の内容が、6月限定キャンペーンで20％OFF。
通常120,000円（税込132,000円）が、 ”秋ロケセール”なら：\96,000（税込\105,600）に。
対象店舗
写真工房ぱれっと / Palette+plusの全店舗が対象です。
対象店舗は以下の通りです。
・サッポロファクトリー店
・札幌大通店
・旭川店
・帯広店
・函館北斗店
・Palette+plus札幌東店
・Palette+plus札幌西店
・Palette+plus札幌西岡店
家族の「今」を、未来に残すプレミアな1日
子どもの成長はあっという間だからこそ、家族みんなで過ごす特別な1日を写真に残すことは、かけがえのない思い出になります。
「プレミア1dayロケーションプラン」は、衣装、ロケーション、家族撮影、アルバムまで含まれた、記念日にふさわしい特別なプランです。
何十年後にアルバムを開いたとき、「この日に撮影してよかった」と思えるような、家族の宝物になる1日をご提案いたします。
ご予約はこちらから :
https://forms.booking-photo.net/studio-palette/
会社概要と店舗情報
有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。
＜会社概要＞
会社名：有限会社三景スタジオ
代表取締役：大西康弘
事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業
＜店舗情報＞
写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店
住所：北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F
TEL：011-207-4466
写真工房ぱれっと札幌大通店
住所：北海道札幌市中央区大通西7丁目2アセットプランニングビル9F
TEL：011-522-6733
写真工房ぱれっと旭川店
住所：北海道旭川市永山3条5丁目1-4
TEL：0166-73-8485
写真工房ぱれっと帯広店
住所：北海道帯広市西17条南3丁目43-15
TEL：0155-67-8008
Palette+plus札幌西岡店
住所： 北海道札幌市豊平区西岡３条７丁目１ー２１９
TEL：011-807-4343
Palette+plus札幌西店
住所： 北海道札幌市西区西野4条5丁目1-17
TEL：011-213-8322
Palette+plus札幌東店
住所：北海道札幌市東区北18条東16丁目1-3
TEL：011-788-8068
三景スタジオ旭川本店
住所：旭川市2条12丁目右3号
TEL：0166-25-0864
営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。
【アライアンスパートナー募集】
「写真工房ぱれっと」は、成人卒業のご記念やフォトウェディングサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。
担当者 : デザイン部 森田
連絡先 : design@sankeistudio.co.jp