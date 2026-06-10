「アジアはもはや一つの市場-Wadiz、Makuakeおよびzeczecと共にBEYOND EXPO 2026でクラウドファンディングハブとしてのビジョンを提示

WADIZ Co.,Ltd.ワディズ シン・ヘソン代表が5月28日、BEYOND EXPO 2026「BGlobal Summit」セッションにて登壇・発表している様子。

・シン・ヘソン代表、アジア最大級の技術革新博覧会「BEYOND EXPO」に2年連続で韓国代表として登壇

・日本Makuake・台湾zeczecの主要クラウドファンディングプラットフォームと連携を協議 アジアエコシステムの連結拡大へ

・中国総括マーティン・モズミング、独自ブースにて現地メイカーと直接交流-中国事業をさらに強化

ワディズ（代表：シン・ヘソン、www.wadiz.kr）は、2026年5月27日～30日にマカオで開催された「BEYOND EXPO 2026」に参加し、アジア市場におけるクラウドファンディングエコシステムのハブとしてのビジョンを発信した。グローバルブランドの韓国・アジア市場参入戦略を共有するとともに、中国現地メイカーとの連携強化を図ったと4日付けで発表した。

■ BEYOND EXPO 2026参加概要

・日時：2026年5月27日（水）～30日（土）

・場所：マカオ ・テーマ：AI: Digital to Physical

・参加者：約3万人、出展企業1,200社超、登壇者400人以上

・登壇セッション：BGlobal Summit（5月28日）

・ワディズ登壇者：シン・ヘソン代表

・共同登壇：Makuake中山亮太郎CEO、zeczecベン・リー ハードウェア事業担当

中山亮太郎・Makuake CEO、シン・ヘソン・Wadiz CEO、ベン・リー・Zeczecハードウェア事業総括が、BEYOND EXPO 2026「BGlobal Summit」セッションにてアジア市場における協力とクロスボーダー生態系の拡大方針について議論している。

■ シン・ヘソン代表、2年連続で韓国代表として登壇

ワディズ代表のシン・ヘソンは、5月28日に開催された「BGlobal Summit」セッションに昨年に続き2年連続で韓国プラットフォームの代表登壇者として招待された。セッションには、日本・Makuakeの中山亮太郎CEO、台湾・Zeczecのベン・リー ハードウェア事業担当など、アジア各国を代表するクラウドファンディングプラットフォームのリーダーが参加。アジアにおけるクラウドファンディングエコシステムの連携拡大とクロスボーダー市場の開拓方針について活発な議論が行われた。

■ 中国総括マーティン・モズミング、現地メイカーと直接交流

今年ワディズの中国総括として参画したマーティン・モズミングが独自ブースを出展し、中国の革新ブランドやハードウェア企業など現地メイカーと直接交流した。会場では韓国市場への参入方法やクラウドファンディングを活用した初期顧客獲得に関する問い合わせが相次いだ。ワディズ側はAI翻訳・グローバル決済・国別配送設定機能など、グローバル対応サービスの詳細を紹介した。

■ シン・ヘソン代表のコメント

「アジアはもはや一つの市場のようにつながりつつある。ワディズはアジアのブランドとサポーターをつなぎ、クラウドファンディングエコシステムのハブとしての役割を担っていく」

■ グローバル展開の現状

ワディズは昨年5月のグローバルサービス開始以降、117カ国でグローバルサポーターが登録し、40カ国以上で実際に決済が行われるなど、世界中の消費者との接点を着実に広げている。また昨年、日本・東京にオフィスを開設したのに続き、今年4月には中国・深圳にもオフィスを設け、アジア市場への展開をさらに加速させている。

■ 会社概要

・名称：Wadiz（ワディズ）

・設立：2012年

・代表者：シン・ヘソン（Shin Hye-sung）

・所在地： 【韓国本社】京畿道城南市板橋（パンギョ）

【日本事務所】東京都千代田区霞が関 霞が関ビルディング

【中国事務所】深圳市福田区 能源大厦（エナジーマンション）

・事業内容：クラウドファンディングプラットフォームの運営

・公式サイト ：https://www.wadiz.kr

・紹介ページ : https://www.wadiz.kr/ja/events/659

Wadiz（ワディズ）は「誰もが挑戦できる世界をつくる」をビジョンに2012年に設立された、韓国を代表するクラウドファンディングプラットフォームです。累計取引額約1,500億円規模、会員700万人を超える規模で、クラウドファンディングやストアを通じてメイカーとサポーターをつなぎ、スタートアップや中小企業の成長を総合的に支援しています。正しい挑戦が信頼によって育まれる社会の実現を目指します。

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社ワディズ 広報担当 イ・ジウン(Lee Jieun), jieun.lee@wadiz.kr