男性の『美容サロンは通いづらい』を解決」「月1回・1時間・9,980円で9種類の身だしなみをまとめて整えるTOTONOE+（トトノエプラス）誕生

TOTONOE+

【業界初※】

眉毛・脱毛・ホワイトニング・ネイルケアまで

月1回・1時間・9,980円で完結

男性向け身だしなみメンテナンス

「TOTONOE+（トトノエプラス）」オープン

美容サロンを経営する中で、多くの男性のお客様から寄せられた

「美容サロンは通いづらい」

「何をすればいいかわからない」

「複数の店舗に通うのが面倒」という声。

TOTONOE+（トトノエプラス）は、そんな悩みを解決するために、美容サロン経営者が2年の歳月をかけて構想した、男性向け身だしなみメンテナンスサービスです。

近年、男性の美容意識は高まっています。しかしその一方で、美容サロンに通うことへの抵抗感や、高額コース契約への不安から、一歩を踏み出せない男性も少なくありません。

TOTONOE+は、美容を追求する場所ではなく、「清潔感を維持するための定期メンテナンス」という新しい考え方を提案します。

月に一度、自分を整える。

そのために必要な身だしなみを、一つの場所で、短時間で、わかりやすい料金で受けられるサービスとして誕生しました。

■ 身だしなみを“まとめて整える”新しい選択肢

TOTONOE+では、

・眉毛ケア

・ヒゲ・顔脱毛

・鼻毛ケア

・ホワイトニング

・リップケア

・ネイルケア

・肌診断

・フェイスパック

・シューズケア

など、男性の印象を左右する全9種類の身だしなみメニューを提供しています。

従来のように、眉毛サロン、脱毛サロン、ホワイトニング専門店など複数の店舗へ通う必要はありません。

月1回、約60分。

一度の来店で身だしなみをまとめて整えることができます。

■ 月額9,980円。メニューはひとつだけ

TOTONOE+の料金体系は非常にシンプルです。

月額9,980円（税込）。

プランはひとつだけ。

高額コース契約や複雑な料金体系はなく、無理な勧誘も行いません。

また、結果に満足された場合は自由に利用を終了することも可能です。

通い続けることを前提とするのではなく、お客様が理想の状態を実現することを大切にしています。

■ オープン記念キャンペーン

TOTONOE+のオープンを記念し、期間限定で特別体験プランを実施いたします。

【9種類の身だしなみメンテナンス体験プラン】

通常価格 30000円（税抜）

↓

体験価格 3,618円（税抜）

サブスク価格9980円（税抜）

TOTONOE+が提案する「新しい身だしなみ習慣」を気軽に体験いただける機会となっております。