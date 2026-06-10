男性の『美容サロンは通いづらい』を解決」「月1回・1時間・9,980円で9種類の身だしなみをまとめて整えるTOTONOE+（トトノエプラス）誕生
【業界初※】
眉毛・脱毛・ホワイトニング・ネイルケアまで
月1回・1時間・9,980円で完結
男性向け身だしなみメンテナンス
「TOTONOE+（トトノエプラス）」オープン
美容サロンを経営する中で、多くの男性のお客様から寄せられた
「美容サロンは通いづらい」
「何をすればいいかわからない」
「複数の店舗に通うのが面倒」という声。
TOTONOE+（トトノエプラス）は、そんな悩みを解決するために、美容サロン経営者が2年の歳月をかけて構想した、男性向け身だしなみメンテナンスサービスです。
近年、男性の美容意識は高まっています。しかしその一方で、美容サロンに通うことへの抵抗感や、高額コース契約への不安から、一歩を踏み出せない男性も少なくありません。
TOTONOE+は、美容を追求する場所ではなく、「清潔感を維持するための定期メンテナンス」という新しい考え方を提案します。
月に一度、自分を整える。
そのために必要な身だしなみを、一つの場所で、短時間で、わかりやすい料金で受けられるサービスとして誕生しました。
■ 身だしなみを“まとめて整える”新しい選択肢
TOTONOE+では、
・眉毛ケア
・ヒゲ・顔脱毛
・鼻毛ケア
・ホワイトニング
・リップケア
・ネイルケア
・肌診断
・フェイスパック
・シューズケア
など、男性の印象を左右する全9種類の身だしなみメニューを提供しています。
従来のように、眉毛サロン、脱毛サロン、ホワイトニング専門店など複数の店舗へ通う必要はありません。
月1回、約60分。
一度の来店で身だしなみをまとめて整えることができます。
■ 月額9,980円。メニューはひとつだけ
TOTONOE+の料金体系は非常にシンプルです。
月額9,980円（税込）。
プランはひとつだけ。
高額コース契約や複雑な料金体系はなく、無理な勧誘も行いません。
また、結果に満足された場合は自由に利用を終了することも可能です。
通い続けることを前提とするのではなく、お客様が理想の状態を実現することを大切にしています。
■ オープン記念キャンペーン
TOTONOE+のオープンを記念し、期間限定で特別体験プランを実施いたします。
【9種類の身だしなみメンテナンス体験プラン】
通常価格 30000円（税抜）
↓
体験価格 3,618円（税抜）
サブスク価格9980円（税抜）
TOTONOE+が提案する「新しい身だしなみ習慣」を気軽に体験いただける機会となっております。