国内トップPADプロ16名が激突。Apex Legends 1v1トーナメント「AndGAMER Face OFF」がRed Bull Gaming Sphere Tokyoにて開催決定。

AndGAMER株式会社

ゲーミングコントローラーブランド「Void Gaming」を展開するAndGAMER株式会社は、レッドブル・ジャパン株式会社が運営する「Red Bull Gaming Sphere Tokyo」にて、2026年6月12日（金）にApex Legendsの1v1トーナメントイベント「AndGAMER Face OFF -Apex Legends 1v1 Tournament-」を開催します。国内の競技シーンを牽引するPADプロ選手16名を招待し、賞金総額30万円をかけて最強の一人を決定。実況に大和周平、ゲストにはApex Legends競技シーンでおなじみのYukaFを迎え、AndGAMER YouTubeチャンネルにて配信予定です。

※なお、本イベントは関係者および招待者のみを対象としたクローズドイベントとして実施いたします。会場での一般観覧および当日入場は予定しておりません。

■出場者

国内トップチームに所属する選手が一堂に集結。普段はチームメイトとして、あるいはライバルとして競技シーンを戦う選手同士が、1v1で直接ぶつかります。

FNATIC：EIN、Kernel garcia / GROW Gaming：Lykq、mo-mon / KINOTROPE gaming：YukaPEROdator / NOEZFOXX：MiaK、gavomk / REIGNITE：ReyzyGG / REJECT：4rufa、Axis / SBI e-Sports：VOLzZ / UNLIMIT：ゆらりまん、Xtsuvi / White Grim Reaper：あおばじゃぱん / ZETA DIVISION：Satuki、Mike

（敬称略・順不同）

■実況・ゲスト

実況に大和周平さん、ゲストにYukaFさんを迎えお届けします。

■配信概要

本イベントはAndGAMER YouTubeチャンネルにて配信予定です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/111070/table/23_1_68f6c44ff6df0adfda9166f161c833e6.jpg?v=202606100651 ]

※本イベントは関係者および招待者向けのクローズドイベントです。会場での一般観覧および当日入場は予定しておりません。

■Red Bull Gaming Sphere TOKYOについて

「Red Bull Gaming Sphere Tokyo」は、Red Bullが運営するゲーミング・Esports施設です。Esportsプレイヤーやゲームコミュニティが集まり、自由にプレイやイベントを楽しめる場として、東京・中野に2018年にオープンしました。これまでの総来場者数は19,000人以上、開催イベント数は112件、総配信視聴者数は500万人を超え、世界で活躍するプロゲーマーやストリーマーがこの場を利用し、技術交流の場としても活用されています

■AndGAMERグループの情報

Void Gaming

「Void Gaming」は、日本発のゲーミングコントローラーブランドです。ユーザーの皆様がより強く、より快適なゲームプレイができるコントローラーをつくるために生まれました。ミリ単位の精度にこだわるカスタムコントローラーや、手軽さと高性能を両立したオリジナルコントローラーなどを展開し、その品質と性能は多くのゲーマーから支持されています。

競技からカジュアルまで、あらゆるプレイヤーに最高のコントローラー体験を届けてまいります。

Void Gaming 公式サイトへ :https://voidgaming.jp/

AIM1

「AIM1」は「エイム、それが全て。」をモットーに、エイム力、正確性と精度を追求する全てのFPSゲーマーをターゲットにしたゲーム周辺機器ブランドです。

ゲームプレイにおいて優位に立てる製品を提供し、私たちの製品で全てのFPSゲーマーのエイムの向上を支援できることを目指しております。

AIM1 公式サイトへ :https://aim1.gg/

VIZARD CLUB

「VIZARD CLUB」は、特に『大乱闘スマッシュブラザーズ』をはじめとする人気の任天堂ゲームタイトルに特化したカスタムコントローラブランドです。高度な技術と独自のデザインにより、プレイヤーのゲーム体験をさらに向上させることを目的としています。

VIZARD CLUB 公式サイトへ :https://vizardclub.com/

■会社情報

社名：AndGAMER株式会社 https://andgamer.co.jp/

設立：2022年3月

所在地：愛知県豊田市西町5-5 B1

事業内容：コントローラーの製作・販売、ゲーム周辺機器の開発

ブランド：

ゲーミングコントローラーブランド「Void Gaming」

FPSゲーマー向けに特化したゲーム周辺機器ブランド「AIM1」

任天堂向けゲームタイトルに特化したカスタムコントローラーブランド「VIZARD CLUB」

【本件に関するお問い合わせ先】

AndGAMER株式会社 広報担当

https://andgamer.co.jp/contact-2/