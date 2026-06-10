優れた福祉製品の評価制度「かわさき基準（ＫＩＳ）認証」への応募を、6月10日（水）から開始します！

川崎市

川崎市は、福祉の課題を産業の力で解決する「ケアイノベーション」の取組として、6月10日（水）から「かわさき基準（KIS）」認証福祉製品の募集を開始します。

「かわさき基準（KIS）」は、優れた福祉製品のあり方を示した川崎市独自の基準であり、主に高齢者・障害者・介護者の自立支援を中心とした、８つの理念により構成されています。令和７年度までに累計３０８製品が基準を満たし、認証されています。

認証審査では、まず、川崎市が東京科学大学及び産業技術総合研究所と共同で運営する福祉製品開発支援施設「Kawasaki Welfare Technology Lab（ウェルテック）」において、製品の安全性や性能等を評価します。次に、福祉・介護施設や在宅環境など実際の利用現場において、製品を一定期間使用するモニター評価を行い、現場での使いやすさや有効性を確認します。

これら二段階の評価結果を踏まえ、「かわさき基準（KIS）」の理念への適合性と、製品・サービスの機能の有効性を多角的に評価し、利用者にとって利便性の高い福祉製品を認証するとともに、その普及を支援します。

募集対象製品

介護保険の対象となる福祉用具、障害者総合支援法に基づく補装具、日常生活用具や共用品・ユニバーサルデザイン製品、自助具や介護・介助支援機器など、製品及び付属する関連サービス

申請可能な企業

かわさき基準（KIS）の理念に該当する福祉製品を製造・販売している国内の企業であり、次のいずれかに該当する企業が対象となります。

スケジュール（予定）

- 川崎市内に事業所等の拠点を持ち、申請製品の開発や製造を行う企業- 川崎市内に拠点を持ち、申請製品の販売を行う企業- 川崎市内への拠点の立地を具体的に検討している川崎市外の企業- 川崎市内に拠点を持つ企業と共同で申請製品の開発をした川崎市外の企業

（１） 公募期間 令和８年６月１０日（水）～７月２４日（金）

（２） 第一次審査 令和８年８月中旬～９月上旬

（３） 第二次審査 令和８年1０月上旬～令和９年2月上旬

（４） 認証福祉製品発表 令和９年２月中旬

（５） 認証式 令和９年３月１８日（木）予定

認証後の流れ

（１） 認証製品の公表について

認証した福祉製品については、「かわさき基準（ＫＩＳ）認証式」で認証書を授与するほか、認証結果を公表するとともに、市ホームページに掲載します。

（２） 認証後の支援について

認証した福祉製品については、市が作成するパンフレットへ掲載するほか、川崎市主催の認証製品展示会、体験会等への出展など、製品の認知度・販売数向上に向けた普及・広報支援を実施します。

申込方法

申請書類を７月２４日（金）までに指定のURLにアップロードして提出

公募要領や申請書類、提出先URLについては市ホームページを御覧ください。

市ホームページ :https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000187533.html【かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品のパンフレット・PR動画の御紹介】

かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品について、製品を一覧できるパンフレットや、製品の特長を紹介する動画を市ホームページで公開していますので御覧ください。

かわさき基準(KIS)認証福祉製品 :https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000083978.html

▼かわさき基準(KIS)に基づく認証福祉製品パンフレットのダウンロードはこちら

【参考】かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品の例（令和７年度の認証製品）

https://prtimes.jp/a/?f=d124454-345-9331cbbf4fb8ef11bb92e141ddee2e16.pdfPR動画 :https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000145682.html

【だんだんシリーズ情報保障アプリ】

（ダンウェイ(株)・中原区）

障害児者の「自立/社会参加/就労」に必要な、情報の種類ごとの取得・発信の得意不得意に関するテスト、トレーニングにゲーム感覚で取り組めるアプリ。

【介護用洗身用具 switle-BODY】

（(株)アリスの介護・麻生区）

いつも寝ているベッドに要介護者を寝かせたまま、周囲を濡らさず、汚さず、洗身することができる洗身用具。専用の弱酸性ソープを利用することで、シャワーを浴びたようにサッパリとした爽快感を得られる。

【アームスリングシャツ】

（(株)ケアウィル・高津区）

アームスリング（三角巾）と一体化した服。生地全体で腕を支えることで、腕の荷重が分散されるため、長く着用しても疲れにくい。

問合せ先

川崎市経済労働局イノベーション推進部 野本

電話 ０４４-２００-２３３９