【夏の高校野球2026 熊本大会】今年も全試合実況付きライブ配信！ベスト16からは地上波放送!!

熊本朝日放送株式会社

熊本朝日放送株式会社（代表取締役社長：竹内圭介）は、2026年7月4日(土) に開幕する第108回全国高等学校野球選手権熊本大会の熱戦の模様を全試合、実況・解説付きでライブ配信します。

配信は、朝日新聞社・朝日放送テレビが運営する「バーチャル高校野球」、KAB特設ページ「めざせ！甲子園 KAB ONLINE」にて行います。また、ベスト16からは地上波放送でもご覧いただけます。

また6月18日(木)に開催される組み合わせ抽選会の模様もライブ配信と地上波でお届けします。

ポスターイラスト作画は今年も熊本県立高森高等学校マンガ学科1年生が担当！

めざせ！甲子園 KAB ONLINE :https://kab-koshien.jp/表彰式のようす

今年もポスターのイラスト作画は熊本県立高森高等学校マンガ学科の1年生が担当。高森高等学校マンガ学科の生徒がイラスト作画を担当するのは今年で4年連続です。

【受賞コメント】

最優秀賞・横溝愛禾さん

熱い感じも良いですが、爽やかな絵もあって良いと思いました。夢を追うというのはすごいと思うので、それぞれの分野で頑張っている人たちに頑張って欲しいなと思う。

このポスターは熱戦の舞台となるリブワーク藤崎台球場・県営八代野球場ほか、熊本県内各地に掲示します。

熊本県立高森高等学校は2023年4月、公立高校で全国で初めてマンガを専門に学ぶ「マンガ学科」を新設。プロの編集者や漫画家から直接指導を受ける授業や、美術の時間も利用してデッサンの基本などを学んでいます。

KABアナウンサーによるどこよりもアツい全力実況！

左から西嶋宏一郎・田中杜旺・内原健文

元高校球児のKABアナウンサーによる全力実況にも注目！

自身の経験をもとに現役球児にエールを送る特別企画「かつて球児だった僕から君へ」も特設ページで公開予定です。

全出場校を独自取材！見どころや注目選手も！

開幕までの期間、出場全チームを事前取材し、練習の様子や名物部員、注目選手、マネージャーなどを紹介する「出場校の横顔」を放送します。放送した動画を特設ページでも公開します。

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