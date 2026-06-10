くるくる可愛い“ロールアイス”が新登場！選ぶのが楽しい全7種類！

株式会社Cqree

関連URL(仕入れサイト「冷TAKU」)：https://reitaku.online/

冷TAKUでは、見た目もかわいく、選ぶ楽しさを提供する新商品「ロールアイス」の販売を開始いたしました。

ロールアイスとは、マイナス20度～30度ほどに急冷した鉄板の上で、液状のアイスクリームベースを薄く伸ばし、それをヘラでくるくると巻き上げて作る新感覚のアイスクリームです。

もともとはタイの屋台が発祥で、その後ニューヨークなどの大都市で大流行し、日本にも上陸して若い世代を中心に一躍ブームとなりました。

カラフルなトッピングと写真映えする可愛らしい見た目が特徴で、売店・観光施設・アミューズメント施設・冷凍自販機・カフェなど、幅広い販売シーンに対応可能です。

フレーバーは全7種類をご用意。

「チョコ」「チョコミント」「みるく」「いちご」「キャラメル」「ブルーベリー」「極み抹茶」と、幅広い世代に親しみやすいラインアップとなっています。

さらに、1個から混載可能なため、店舗様の売れ筋やターゲットに合わせて柔軟な導入が可能です。

季節・客層に合わせてラインアップを変えたい事業者様にもおすすめの商品です。

食材仕入れサイト「冷TAKU(れいたく)」よりご購入いただけます。

活用シーン

ご注文はこちら :https://reitaku.online/item/item_category/sweets/ice-frozen-treats/30530/■ 売店・観光施設に

手軽に提供でき、写真映えするスイーツとして観光地やレジャー施設の軽食メニューにも最適です。

■ カフェ・飲食店のデザートメニューに

オペレーション負担が少なく、テイクアウト商品や期間限定スイーツとしても活用いただけます。

■ イベント・お祭り・文化祭に

カップタイプで提供しやすく、見た目の可愛さから集客商品としてもおすすめです。

■ 学生・ファミリー向け施設に

全7種類のフレーバーから選べるため、お子さまから大人まで楽しめるラインアップです。

冷TAKU（れいたく）について

新しい売れ筋商品を探している、季節イベントに合わせた話題の商材を増やしたい、無人販売店や冷凍自販機で展開しやすいスイーツを仕入れたい！そんな店舗運営や仕入れの課題をお持ちの方に、冷TAKUはおすすめの業務用食材仕入れサイトです。



冷凍スイーツや韓国デザートをはじめ、飲食店・小売店・キッチンカー・文化祭向けまで幅広い商材を取り揃えております。仕入れ先の見直しや新商品導入をご検討の際は、ぜひサービス詳細もご覧ください。

冷TAKUについて詳しくはこちら :https://reitaku.online/about/

◆株式会社Cqreeについて

株式会社Cqreeは、2014年10月より高級弁当の宅配サービス「yuizen」の運営を開始。

現在47都道府県から選りすぐりの約3,000店の飲食店にご加盟頂いており、各飲食店にてこだわり抜いたお弁当を日本全国へデリバリーするサービスを展開している他、出張ケータリング専門サービス「ケータリングセレクション」も運営。またコロナ禍においては、フードプロデュース事業や、中食コンサルティング、バーチャルレストランブランド提供、オンライン飲み会ハコシェフなど、現在の状況に即した飲食店の支援に特化したサービスを展開しております。

◆会社概要

会社名：株式会社Cqree（シークリー）

所在地：東京都品川区南大井6-16-16 鈴中ビル大森4階

代表者：鶴田晃平

設立：2014年10月

事業内容：中食総合事業（プロデュース・コンサルティング及び各種プラットフォーム運営）

有名店のおもてなし料理をお届けする法人向け弁当サイト「結膳～yuizen～」

高級ケータリング・オードブル専門サイト「catering selection」

リモート食事会・ハレの日イベント向け高級料理宅配サービス「ハコシェフ」

環境配慮のECO容器や店舗運営資材調達「フードプロデュース事業」

冷凍自動販売機「ど冷えもん」の代理店事業及び冷凍・冷蔵商品のプロデュース

冷凍食品卸・冷TAKU

◆新商品のご案内は、公式アカウントでご案内しております

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