【仙台89ERS】2026年9月Bプレミアファーストシーズン開幕！2026-27シーズン「シーズンシート」新規申込を受付中！！
2026-27シーズン シーズンシート販売中！
プロバスケットボールBリーグの仙台89ERS（本拠地：宮城県仙台市）は、2026年9月に開幕する新トップリーグ「Bプレミア」の歴史的なファーストシーズンに向け、2026-27シーズン「シーズンシート」の新規申し込みを絶賛受付中です。
Bプレミア ファーストシーズン。
仙台89ERSは、CS出場、そして日本一を目指して闘います。
その瞬間を、ぜひ一緒に。
みなさまの黄援で、アリーナをナイナーズイエローに染めてください！
Bプレミアファーストシーズン限定！５つの特典！
■チャンピオンシップ(CS)のクオーターファイナル(QF)ホーム開催試合チケット付き！
∟QFホーム開催時は同席のチケットをご案内させていただきます。
■9月12日(土)開催TOHOKU CUPチケット付き！
∟「仙台vs岩手開催勝者チーム」のチケットを同席でご案内させていただきます。
■NINERS LOUNGE 利用サービス or ドリンク券30枚付き！
∟席種によって対象のサービスが異なります。
ドリンクチケットは、2026-27シーズンのレギュラーシーズンホーム開催試合でご利用いただけるチケット30枚分をご案内させていただきます。
■クラブ初のロイヤリティプログラム「ナイナーズリワード」へ100,000GRINDを付与！
∟ナイナーズリワードアカウントの１アカウントに最大100,000GRINDを付与いたします。
■2027-28シーズンのシーズンシート優先購入サービス付き！
∟2026-27シーズンにご購入いただきましたお席を来シーズンもご案内させていただきます。
受付スケジュール
■新規申込期間：受付中
※5/20(水)から新規申込を開始しております
■新規申込者様のお席確定のご連絡：2026年6月17日(水)より順次開始
※継続のお客様の座席確定後、6月17日(水)より順次ご連絡いたします
お申込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5HTzHVtoCIOalS-wz1NFdh0AI8eL_OFML6D41FG6K55ynsg/viewform)
法人で2026-27 シーズンのシーズンシートのご購入を検討されている方は以下よりご連絡ください。
担当よりご案内いたします。
<お問い合わせ先>
仙台89ERS シーズンシート法人担当
sales@89ers.jp
<その他チケットに関するお問合せ>
仙台89ERS シーズンシート担当
ticket@89ers.jp
詳しくは仙台89ERSホームページ(https://www.89ers.jp/lp/seasonseat2026-27/)をチェック！