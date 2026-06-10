【仙台89ERS】2026年9月Bプレミアファーストシーズン開幕！2026-27シーズン「シーズンシート」新規申込を受付中！！

2026-27シーズン シーズンシート販売中！

株式会社仙台89ERS

プロバスケットボールBリーグの仙台89ERS（本拠地：宮城県仙台市）は、2026年9月に開幕する新トップリーグ「Bプレミア」の歴史的なファーストシーズンに向け、2026-27シーズン「シーズンシート」の新規申し込みを絶賛受付中です。

Bプレミア ファーストシーズン。

仙台89ERSは、CS出場、そして日本一を目指して闘います。

その瞬間を、ぜひ一緒に。

みなさまの黄援で、アリーナをナイナーズイエローに染めてください！

Bプレミアファーストシーズン限定！５つの特典！

■チャンピオンシップ(CS)のクオーターファイナル(QF)ホーム開催試合チケット付き！

∟QFホーム開催時は同席のチケットをご案内させていただきます。

■9月12日(土)開催TOHOKU CUPチケット付き！

∟「仙台vs岩手開催勝者チーム」のチケットを同席でご案内させていただきます。

■NINERS LOUNGE 利用サービス or ドリンク券30枚付き！

∟席種によって対象のサービスが異なります。

ドリンクチケットは、2026-27シーズンのレギュラーシーズンホーム開催試合でご利用いただけるチケット30枚分をご案内させていただきます。

■クラブ初のロイヤリティプログラム「ナイナーズリワード」へ100,000GRINDを付与！

∟ナイナーズリワードアカウントの１アカウントに最大100,000GRINDを付与いたします。

■2027-28シーズンのシーズンシート優先購入サービス付き！

∟2026-27シーズンにご購入いただきましたお席を来シーズンもご案内させていただきます。

受付スケジュール

■新規申込期間：受付中

※5/20(水)から新規申込を開始しております

■新規申込者様のお席確定のご連絡：2026年6月17日(水)より順次開始

※継続のお客様の座席確定後、6月17日(水)より順次ご連絡いたします



お申込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5HTzHVtoCIOalS-wz1NFdh0AI8eL_OFML6D41FG6K55ynsg/viewform)

法人で2026-27 シーズンのシーズンシートのご購入を検討されている方は以下よりご連絡ください。

担当よりご案内いたします。

<お問い合わせ先>

仙台89ERS シーズンシート法人担当

sales@89ers.jp

<その他チケットに関するお問合せ>

仙台89ERS シーズンシート担当

ticket@89ers.jp

詳しくは仙台89ERSホームページ(https://www.89ers.jp/lp/seasonseat2026-27/)をチェック！