関東の名門コースを巡る、紳士淑女の真剣勝負。競技初心者も大歓迎。「コトブキゴルフアマチュアゴルフ選手権2026」エントリー受付開始

寿商事株式会社

創業60年を迎えるゴルフ専門店「コトブキゴルフ」（本社：東京都台東区、代表取締役：安本昌煥）は、2026年9月7日（月）より、関東各地の名門コースを舞台にしたアマチュアゴルフ大会「コトブキゴルフアマチュアゴルフ選手権2026」を開催いたします。

今年で3度目となる本大会は、決勝の「日光カンツリー倶楽部」をはじめとする予約困難な名門コースを舞台に計13大会を実施。競技初心者からベテランゴルファーまで幅広く参加できるクラス制の大会です。紳士淑女が集い、真剣勝負と上質なゴルフ体験を楽しみながら、競技を通じて参加者同士が親睦を深め、一人ひとりのゴルフライフがより充実することを目指して運営いたします。

テーマは「名門コース×紳士淑女」。競技を通じてゴルフライフをより豊かに

「コトブキゴルフアマチュアゴルフ選手権」は、関東各地の名門コースを舞台に、アマチュアゴルファーが腕前を競い合うゴルフ選手権です。競技ゴルフに初めて挑戦する方にとっては一歩踏み出すきっかけに、経験豊富なゴルファーにとってはさらなる高みを目指す機会になります。

2026年度大会では、前回大会の「競技初心者も参加しやすい大会」という考え方を継承しながら、真剣勝負の緊張感と、名門コースならではの上質なプレー体験をより大切にしています。競技の中で互いに敬意を持ち、親睦を深めながら、選手一人ひとりがより充実したゴルフライフを送れる大会を目指します。

大会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/163103/table/9_1_55d54563622f342959bf9b18392394e1.jpg?v=202606100951 ]

※ プレーフィー・食事代は参加費に含まれません。別途支払いが必要になりますので、大会当日に各自でゴルフ場にて清算ください。

関東各地の名門コースを巡る、全13大会

決勝会場：日光カンツリー倶楽部（栃木県）大会システム

2026年度「コトブキゴルフアマチュアゴルフ選手権」は、決勝大会の舞台となる日光カンツリー倶楽部をはじめ、2026年9月7日(月)PGM石岡ゴルフクラブを皮切りに、関東各地の名門ゴルフコースを舞台に開催されます。

本大会の予選は、Aブロック・Bブロックに分かれて開催され、各5大会の上位選手がそれぞれのブロックの準決勝大会へ進出します。さらに、準決勝大会を勝ち抜いた上位選手が、決勝大会への出場資格を獲得します。

大会トーナメント表キャディ帯同で、予約困難な名門コースを体験

昨年に引き続きすべての大会がキャディ帯同プレーで、PGA会員が本大会の競技委員として常駐する数少ないアマチュア大会です。

予約困難な名門コースで、快適さと本格的な競技環境の両立を実現しました。

豪華賞典をご用意！優勝者には10万円相当のお買い物券

準決勝・入賞者にも賞典、好評の特典も継続

本大会の優勝賞典は、アマチュア大会としては最高額となる10万円相当の「コトブキゴルフ実店舗で使えるお買い物券」です。

さらに、2位・3位入賞者や準決勝大会入賞者にもお買物券を進呈。昨年に引き続き、その他にも豪華賞典を進呈予定となっております。

腕試しとしての挑戦はもちろん、競技を楽しみながら豪華賞典を手にするチャンスです。

大会賞典

競技ゴルフ初心者でも安心して参加できる環境！

初めての挑戦をサポートするクラス分けと進行

１.競技初心者に配慮したクラス分けと進行

参加者の実力に応じて5つのクラスを設定しています。クラス分類におけるHDCPとスコアは目安で、自分がどのクラスに参加すればいいか分からない場合は運営事務局に相談いただく事も可能です。

5つのクラスクラス選定用スコア目安表

・クラスごとのティーイングエリアは一例で、各ゴルフ場によって異なります。

２.栃木ヶ丘ゴルフクラブで競技ルール講習会を実施

ゴルフ場で実践！競技ルール＆マナー講習会

2026年度大会では、競技ゴルフ未経験の方やルールやマナーが不安な方、久しぶりに大会に参加される方も安心してご参加いただけるよう、サポート体制を強化しています。

その一環として、競技大会で必要となる基本的な考え方や当日の流れを、ゴルフ場で実践的に学べる講習会を2~3回開催いたします。

また、別途大会参加者には当日の流れや普段のプレーとの違いなど、気を付けるべきポイントを押さえたガイドをWEBページもしくはファイル形式でお送りする予定です。

【ゴルフ場で実践！競技ルール＆マナー講習会 概要】

日程：2026年6月27日（土）より2~3回実施

会場：栃木ヶ丘ゴルフクラブ(栃木県)

参加費：9,900円（昼食別・税込）講習参加費と9ホールプレー費が含まれます。

定員：各16名

講師：佐藤史隆（日本プロゴルフ協会会員／本大会競技委員長）

専用ページ：https://tour.kotobukigolf.co.jp/2026_golf_rule_workshop/

”競技はまだ早い”と思っているあなたへ

講習会を予約する :https://reserva.be/kg_golftour_2024/reserve?mode=event&evt_no=43eJwzNTYxNTIAAARGATQ&evt_sub_no=16eJwzBAAAMgAy&evt_date=2026-06-27&num=12024年度決勝大会、表彰式の様子

競技ゴルフは、普段のラウンドとは異なる緊張感があり、自分の現在地を知る貴重な機会になります。一方で、「上級者ばかりではないか」「ルールが不安」と感じ、参加をためらう方も少なくありません。

コトブキゴルフアマチュアゴルフ選手権は、そうした方にこそ参加していただきたい大会です。名門コースでのプレー、大会参加者との交流、真剣勝負の経験を通じて、ゴルフの楽しみ方をさらに広げるきっかけを提供します。

2025年度決勝ハイライト&ティザームービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mhZpXd5lWhY ]

【2025年度大会決勝レポート】https://tour.kotobukigolf.co.jp/2025_report/

寿商事株式会社について

コトブキゴルフ（寿商事株式会社）は、昭和42年創業、東京都台東区御徒町に店舗を構える老舗ゴルフショップです。クラブ、アパレル、グッズなど国内外の主要ブランドを取り揃え、プロによるフィッティングやレッスン、アマチュアゴルファーが参加しやすいゴルフ大会も運営。実店舗「コトブキゴルフ ワールド館」は都内の大型ゴルフ専門店として、初心者から上級者まで幅広いゴルファーに親しまれています。地域密着の姿勢と実直な接客を志し、60年以上にわたり多くのゴルファーに支持され続けています。

会社概要

社名：寿商事株式会社

本社所在地：〒110-0005 東京都台東区上野3丁目21－11

電話番号：03-3836-4141

代表取締役：安本昌煥

事業内容：ゴルフ用品の卸、小売販売、ゴルフスクール運営、ゴルフ大会運営、前各号に付帯する一切の業務

設立： 1967年2月6日

HP：https://ww(https://www.kotobukigolf.co.jp/)w.kotobukigolf.co.jp/(https://www.kotobukigolf.co.jp/%E3%82%B3%E3%83%88%E3%83%96%E3%82%AD%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95)

コトブキゴルフ ワールド館大会ご予約&詳細はこちら :https://tour.kotobukigolf.co.jp/