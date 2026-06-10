株式会社GTM、女子プロゴルファー脇元華選手とオフィシャルスポンサー契約を締結

株式会社 GTM

株式会社GTM（以下「GTM」）は、この度、女子プロゴルファー脇元華選手（所属：GMOインターネットグループ）とオフィシャルスポンサー契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。GTMは、企業のエネルギー調達戦略を支援する独立系アドバイザリーファームとして、企業の持続的な成長と合理的な意思決定を支援しております。今回のスポンサー契約は、当社が推進するスポーツ・文化芸術支援活動の一環として実施するものです。

■ 契約締結の背景

脇元華選手は、日本女子プロゴルフ界の第一線で活躍するトッププレーヤーであり、昨年は悲願のツアー初優勝を達成されました。一方で、その後はケガによる困難な時期も経験されながら、再び最高峰の舞台で活躍することを目指し挑戦を続けています。

GTMは、その真摯な姿勢と挑戦を諦めない強い意志に深く共感し、この度スポンサーとして応援させていただくことを決定いたしました。私たちは、企業経営においてもスポーツにおいても、成長の本質は困難な局面において前を向き続けることにあると考えています。脇元選手の挑戦が、多くの人々に勇気や希望を与えるものと確信しております。

■ 株式会社GTM 代表取締役CEO 飯田祐一郎 コメント

「脇元選手の挑戦する姿勢に大きな感銘を受けました。初優勝という大きな成果を掴んだ後にケガという困難に直面しながらも、再び前を向き努力を続ける姿は、多くの人に勇気を与えてくれるものだと思います。私たちは結果だけでなく、その過程にある努力や挑戦に価値があると考えています。脇元選手のさらなる飛躍を心より応援するとともに、今後もスポーツや文化芸術を通じて挑戦する人々を支援してまいります。」

■ 脇元華選手コメント

「この度、株式会社GTM様とオフィシャルスポンサー契約を締結させていただきました。GTM様は、企業のエネルギー調達やコスト最適化を支援する独立系アドバイザリーファームとして、国内3万以上の拠点を支援し、年間電力調達関与額1,000億円を超える実績を誇り、日本のエネルギー課題に真正面から向き合い続けている会社です。

ゴルフも、エネルギー管理も、『限られたリソースをいかに最大化するか』という戦略の世界です。GTM様が企業の力を最大限に引き出すように、私もコース上で自分のポテンシャルを最大限に発揮できるよう、一戦一戦に全力で挑んでいきます。GTM様のご支援を胸に、さらなる高みを目指して戦い続けます。応援よろしくお願いいたします。」