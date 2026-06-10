株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン

2026年6月27日（土）、総合アウトドアブランド「コロンビア」は、原宿・明治通り沿いに構えるフラッグシップストア「COLUMBIA TOKYO FLAGSHIP」にて、ラジオ局J-WAVEと協業し、「フジロックフェスティバル」のプレイベントとして、「UNLOCK YOUR FUJI ROCK supported by Columbia」を、2025年の初開催に続き今年も開催いたします。

本イベントは、フジロックのオフィシャルサポーターを務めるコロンビアと、フジロックのオフィシャルメディアであるJ-WAVE 81.3FM、音楽フェス特化型メディア・Festival Lifeと共催でタッグを組み、公開収録形式で実施す1日限定の“トーク＆ライブ&DJフェス”です。今年は夏フェスの大きな課題である“暑さ”をテーマに、フジロック出演経験のあるアーティストによるアコースティックライブや、フジロックを愛するフジロッカーによるトークセッション、主催のSMASH社員による舞台裏トークを実施します。

「COLUMBIA TOKYO FLAGSHIP」の店舗全体をフジロック仕様にアレンジし、今年は2フロアの店舗全体を会場として活用。トークおよびライブステージを1階と2階に設置し、新たにDJステージも加えることで、フジロックさながらに複数のステージを回遊できる楽しみ方を提案します。また、店内の商品セレクトも、「フジロックで活躍する」アイテムを厳選し、コロンビア独自の冷却テクノロジー〈オムニフリーズゼロ〉を搭載したアイテムを中心に、夏のアウトドアシーンを快適に楽しむための提案を行います。当日は、装備に関するお悩みにもスタッフが対応し、来場者の準備をサポートします。

さらに、当日お買い物をされた方には限定アイテムのプレゼントもご用意しています。入場は無料。

夏フェスシーズンに向けた装備準備をトータルでサポートしながら、音楽やトークで心の準備もできるフジロック本場前のラストプレイベントです。

イベントの詳細：https://www.columbiasports.co.jp/shop/e/efujirock/

また、７月限定でJ-WAVE夕方の番組「GRAND MARQUEE」内にて毎週水曜日18時10分頃に、Columbia提供の「KEEP YOUR FUJI ROCK supported by Columbia」の放送が決定！イベントのトークステージの模様は、7月1日（水）、8日（水）、15日（水）に同コーナーにてダイジェスト版をOA。完全版はFestival LifeのPodcast番組「Festival Life Radio」にて配信されます。

FULL GUEST LINE UP LIST

ARTIST LINE UP - LIVE STAGE -

2026年の「UNLOCK YOUR FUJI ROCK」には、3組のアーティストがライブステージに登場します。

今年のフジロック出演が決定しているTENDREをはじめ、ROOKIE A GO-GOでその才能を認められ、昨年はGYPSY AVALONステージに登場した新進アーティスト・眞名子新、そして2021年にGREEN STAGEでのパフォーマンスをフロントマンとして牽引したオカモトショウ（OKAMOTO’S）。

それぞれ異なるステージでフジロックの記憶を刻んできた3組が、あの夏の空気を想起させる音色を奏でます。

■15:00 ～

眞名子 新

1997年神戸生まれ、神戸育ち。

ルーツであるフォークやカントリーをベースに、ギターと声というシンプルなスタイルでのフォーキーな楽曲が魅力。癒されるような清廉さのある一方で、感情に訴えかけるような情感溢れる歌声と心に寄り添った歌が特徴的である。2022年に開催されたJ-WAVE TOKYO GUITER JAMBOREE 2022「SONAR MUSIC Road to RYOGOKU suported by REALLIVE360」にてグランプリを受賞。2023年4月26日に初の全国流通盤となるEP「もしかして世間」をリリースし、収録楽曲はSpotify「Best of Japanese SSW 2023」「Best of Edge! 2023」にも選出された。2024年5月にEP「カントリーサイドじゃ普通のこと」をリリース。7月には「FUJI ROCK FESTIVAL 2024」、8月に「SWEET LOVE SHOWER 2024」にも出演。2025年に5月に1st Albumとなる「野原では海の話を」をリリース。同作品は「APPLE VINEGAR - Music Award- 2026」の大賞を獲得した。1st Albumリリース後に全12箇所に及ぶ、全国ツアーを行いファイナルの渋谷・CLUB QUATTROをソールドアウトさせた。2026年6月17日に2nd Album「良くなった動物」をリリース予定。更なる飛躍が期待されている。

■16:30 ～

オカモトショウ（OKAMOTO’S）

1990年生まれ、ニューヨーク出身。 OKAMOTO'Sのボーカル

2010年5月に1st.アルバム『10'S』をリリース。

デビュー当時は年間平均100本を超えるライブを展開し、海外公演等も積極的に実施。

2025年1月22日OKAMOTO’S 10th ALBUM「4EVER」をリリース。2026年8月には東名阪HALL TOUR「OKAMOTO'S HALL TOUR 2026 90’S TOKYO BOYS IN HALL“Future Eve”」の開催が決定。また、2027年3月12日にはバンドとして約8年ぶりの武道館ワンマン「OKAMOTO'S OK,BUDOKAN」も決定している。

オカモトショウソロ名義として、初のソロアルバム「CULTICA」を2021年4月にリリースする。このソロアルバム内にて、オーストラリアのバンド Last Dinosaursとのコラボレーション楽曲を制作したことがきっかけとなり、2022年6月にLast Dinosaurs主催のUSTourにOKAMOTO'Sとして参加した。 高校時代から現在に至るまで漫画雑誌を読み続けてきた”漫画ラバー”である、Real Soundにて名作マンガ＆注目作品を紹介する「月刊オカモトショウ」を連載中となり、FM熊本では、「Honda Cars熊本東 Presents OKAMOTO’S 90'S TOKYO BOYS」のパーソナリティを担当中となる。ソロとしての活躍の幅を広げて、バンドとしての活動の勢いも止まることを知らない。

■18:15 ～

TENDRE

河原太朗のソロ・プロジェクト。2017年『Red Focus EP』でデビュー。Chara、堀込泰行、Original Love、SIRUP、冨田ラボ、ベニー・シングスといったアーティストへの楽曲提供・プロデュース、コラボレーションなどを行う他、CMナレーションやラジオ番組のナビゲーター、NHK朝の情報番組「あさイチ」のテーマ曲やドラマ『すべて忘れてしまうから』の劇伴も手がけるなどその活動は多岐に渡る。2025年に3年ぶりのニュー・アルバム『TENDRE』をリリース。

GUEST LINE UP - TALK STAGE -

トークステージには、音楽シーンを横断して活躍する個性豊かなゲストが登場します。

「在日ファンク」のボーカルとして2016年にWHITE STAGEでのパフォーマンスを経験し、俳優・ミュージシャンとしても独自の存在感を放つ浜野謙太（通称ハマケン）が、フジロックの楽しみ方や今年のフジロックについてを語ります。

さらに、フジロックを知り尽くす主催SMASHの社員が登壇し、藤井風やXGといった気鋭アーティストが並ぶラインナップ決定の舞台裏や、本番に向けた期待に迫ります。

そして、昨年のフジロックもお客目線で楽しみ、ギタリスト／シンガーソングライターとして国内外で高い評価を得るReiは、自身の世代の視点からフジロックの未来像を提示します。

さまざまな立場からフジロックを経験してきたゲストたちが、ここでしか聞けないエピソードとともに、フェスへの想いを語るトークステージです。

■15:50～

浜野謙太

1981 年8 月5 日生まれ。神奈川県出身。バンド「在日ファンク」のボーカル兼リーダーで、2015 年に解散した「SAKEROCK」の元トロンボーン担当。俳優としても映画、ドラマ、CM、など多数出演し、その独特の存在感と強烈なキャラクターで世間の注目を集めている。映画『婚前特急』で第33 回ヨコハマ映画祭・最優秀新人賞を受賞。

■17:20～

三田創・佐脇盛漢（SMASH）

＜三田創＞

フジロックのブッキングや宣伝を担当。当日は海外メディアの対応をメインにプレス対応を行う。

＜佐脇盛漢＞

フジロックのブッキングとWHITE STAGEを担当。当日はWHITE STAGEの制作・運営を行う。

■17:45 ～

Rei

卓越したギタープレイと歌唱力を持つ、シンガー・ソングライター／ギタリスト。幼少期をNYで過ごし、4歳よりクラシックギターをはじめ、5歳でブルーズに出会い、ジャンルを超えた独自の音楽を作り始める。2015年2月、長岡亮介（ペトロールズ）を共同プロデュースに迎え、1st Mini Album『BLU』をリリース。FUJI ROCK FESTIVAL、SUMMER SONIC、RISING SUN ROCK FESTIVAL、SXSW Music Festival、Les Eurockeennes、Heineken Jazzaldiaなどの国内外のフェスに多数出演。2017年秋、日本人ミュージシャンでは初となる「TED NYC」でライヴパフォーマンスを行った。2021年2月26日1st Album『REI』のInternational Editionが、米国レーベルVerve Forecastより全世界配信。2022年4月コラボレーションアルバム“QUILT” をリリース。細野晴臣、渡辺香津美、山崎まさよし、Cory Wongを始めとする親交のあるミュージシャンと共に作品を彩る。2022年8月にはForbes JAPAN誌が発表した「世界を変える30歳未満30人の日本人」に選出される。2023年、楽器メーカーFenderとパートナーシップ契約を結ぶ。2024年、フェンダー・ストラトキャスター70周年を記念したスペシャル動画「Voodoo Child: Forever Ahead of Its Time」にナイル・ロジャースをはじめとした各国のアーティストと共演。

DJ LINE UP - DJ STAGE -

2026年に初登場となるDJステージには、フジロックとも縁の深い2組が出演します。

YOUR SONG IS GOODのフロントマンとして長年フジロックのステージを彩ってきたDJ／プロデューサー、JUN“JxJx” SAITO。

そして、SOIL&“PIMP”SESSIONSのアジテーターとして唯一無二のグルーヴを牽引し、国内外のフェスで圧倒的な存在感を放つ“社長”。

それぞれがライブアクト、そしてDJとしてフジロックと関わり続けてきたキャリアを背景に、苗場の空気感を音楽で再構築します。

■14:00 ～

JUN “JxJx” SAITO (YOUR SONG IS GOOD / KAKUBARHYTHM)

オリジナルな生音ダンスミュージックを追求する７人組インストゥルメンタルバンド、YOUR SONG IS GOODのオルガン／リーダー。2017年5月にニューアルバム『Extended』をリリース。その他外部仕事、多数。また、川辺ヒロシとの『DISCO MAKAPU’U』の始動や、ハワイのDJクルーALOHA GOT SOULを招いてのパーティ『SOUL TIME IN TOKYO』のオーガナイズといった動きも。2018年4月にALOHA GOT SOUL / KAKUBARHYTHMの共同リリースでの12inch「Coast to Coast EP」を、10月には最新作となる7inch「Motion」をリリースした。2019年4月にはバンド結成20周年を記念した日比谷野音ワンマン「SOFT LANDING」を開催する。1973年、東京生まれ。カクバリズム所属。その筋ではハワイ通としてもお馴染み。

■19:00 ～

社長（SOIL&"PIMP"SESSIONS）

SOIL&"PIMP"SESSIONSのアジテーター。ジャズの枠組みを超えたパンキッシュでエネルギーに満ち溢れたパフォーマンスは世界中で高い評価を受け、数多のビッグフェスティバルに出演中。また、社長のもう一つの顔であるDJは、96年より活動を開始。ジャズを軸にしながらジャンルの壁を超えた選曲で、高揚感に包まれたフロアを演出している。

さらに2019年7月に地元福井にて初開催された「ONE PARK FESTIVAL」の音楽顧問を担当している。

TIME TABLE

14:00 - JUN “JxJx” SAITO (YOUR SONG IS GOOD / KAKUBARHYTHM) 【DJ】

15:00 - 眞名子 新 【LIVE】

15:50 - 浜野謙太 【TALK】

16:30 - オカモトショウ（OKAMOTO'S) 【LIVE】

17:20 - smash社員 【TALK】

17:45 - Rei 【TALK】

18:15 - TENDRE 【LIVE】

19:00 - 社長（SOIL&"PIMP"SESSIONS）【DJ】

VENUE

店舗名：COLUMBIA TOKYO FLAGSHIP (コロンビアトウキョウフラッグシップ)

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目27-8 エムズ原宿ビル1&2F

営業時間：11:00-20:00(不定休)

https://www.columbiasports.co.jp/shop/e/eflagship/

イベント来場にあたってのお願い（全文はウェブサイト掲載）

■店内が混雑した場合、入場規制をさせていただく可能性があります。

■会場や近隣店舗などへの配慮の観点から、深夜・早朝来場をご遠慮いただいております。

■会場内では、取材メディアによる写真や動画撮影が行われる予定です。会場内のお客さまが映り込む場合があります。それらは、J-WAVE・Festival Life・コロンビアスポーツウェアジャパンによるイベント終了後の広告物、取材メディアによるテレビ／新聞／雑誌／WEBなどに露出／掲載される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

＜お客様からのお問合せ先＞

コロンビア / 株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン

フリーダイアル : 0120 - 193 - 803

受付時間 : 月～金 10:00~12:00 , 13:00~18:00(土日休み)

https://www.columbiasports.co.jp