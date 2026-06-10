「ペリー来航から近代化へ　浦賀レンガドック・久里浜ウォーク」を開催します!

横須賀市

横須賀集客促進・魅力発信実行委員会（横須賀市・京浜急行電鉄株式会社・横須賀商工会議所・一般社団法人

横須賀市観光協会）では、横須賀市内を中心とした三浦半島の魅力を発信するウォーキングイベント「よこすか京急

沿線ウォーク」を年に複数回開催しています。

2026 年度の第1 回目となる今回は、京急線浦賀駅をスタートし、かつて造船の町として栄えた浦賀のシンボル

「浦賀レンガドック」や、歴史情緒あふれる「浦賀の渡し」、そして開国の歴史を今に伝える「ペリー公園」を巡り、久里浜

商店街を目指す約6km のコースです。開国の契機となったペリー来航の地・久里浜と、日本の近代造船技術を今に

伝える浦賀レンガドックを巡りながら、日本の近代化の歩みをたどります。

今回の大きな見どころは、参加者を対象に実施する「URAGA 周遊クルーズ（湾内クルーズ・当日受付・無料）」です。

ペリー艦隊が来航した浦賀水道を海上から巡り、開国の舞台となった海を体感できる特別企画となっています。

また、コース上には「浦賀行政センター分館（郷土資料館）」や「西叶神社」などの歴史スポットも点在しており、初夏の

潮風を感じながら散策をお楽しみいただけます。

参加者特典として、スタート受付では先着500 名様に「イオンウォーター」をプレゼントするほか、ゴール受付で先着

1,000 名様に「オリジナル缶バッジ」を贈呈します。

さらに、ゴール後のアンケート回答者の中から抽選で「よこすか満喫きっぷ」や「YOKOSUKA 軍港めぐり乗船券」などの

豪華賞品が当たるチャンスも用意しています。

１ 開催日

令和8 年（2026 年）6 月27 日（土曜日）

※雨天決行、荒天中止※1 日のみの開催。

・スタート受付：9時00分～11時30分【京急ストア浦賀店前】

・ゴール受付：11時00分～15時00分【久里浜商店街アーケード内】

当日の開催可否は午前8時30分から横須賀市コールセンター(046-822-4000)にて、お知らせします。

２ コース

浦賀駅⇒京急ストア浦賀店（スタート受付）⇒浦賀レンガドック（URAGA 周遊クルーズ）⇒浦賀の渡し⇒ペリー公園⇒

久里浜商店街アーケード内（ゴール受付）

距離：約6km

所要時間の目安：約3 時間（湾内クルーズ込み）

３ 参加方法

事前申込は不要です。当日、スタート受付にてコースマップを受け取り、各自で随時出発してください。

参加費は無料です。

スタート受付は11 時30 分まで、ゴール受付は15 時00 分までです。参加費は無料です。

４ 参加者特典

1．URAGA周遊クルーズについて

よこすか京急沿線ウォーク参加者に限り、浦賀レンガドック内桟橋発着の湾内クルーズにご乗船いただけます。

（1）事前申込は不要です。当日、浦賀レンガドック内受付にて、コースマップを係員へ提示してください。先着順に、

出発の早い便から順次整理券を配布いたします。

（2）参加費は無料です。

（3）マップ1 枚につき1 名乗船可能です。

※当日限りご利用いただけます。

※コースマップの提示がないとご乗船いただけません。

（4）運航時間（予定）：１.9 時30 分～、２.10 時20 分～、３.11 時10 分～、４.12 時00 分～

各回約25 分 ※時間は変更になる可能性がございます。

（5）乗船可能人数：各回最大150 名（雨天時は各回最大60 名）

※各回定員で締め切らせていただきます。参加希望者多数の場合、全員にご搭乗いただけない場合がございます。

（6）荒天・強風時は中止となる場合がございます。

2. その他の参加者特典

１.先着500 名様限定で、スタート受付にてイオンウォーターをプレゼントいたします。

※マップ1 枚につき1 点のみ、当日限り

２.参加賞として、ゴールされた方には「よこすか京急沿線ウォークオリジナル缶バッジ」をプレゼントいたします。

※先着1,000 名様、なくなり次第終了

３.ゴール後の完歩アンケートに回答された方の中から抽選で「京急賞」として15 組30 名様に『よこすか満喫きっぷ』、

「クルーズ賞」として10 組20 名様に『軍港めぐり乗船券』をプレゼントいたします。【※1】

【※1】ゴール受付に設置のアンケート用二次元コードを読み取り、ご回答いただいた方の中から抽選を行い、当選者に後日賞品をお送りします。

５ 注意事項

本イベントはウォーキングイベントです。お車や自転車等でのご参加をお断りいたします。

急な坂道や狭い歩道、階段等を通ります。ヒールやベビーカーでのご参加はご遠慮ください。

歩きやすい靴でご参加ください。

信号無視などの交通ルール違反は大変危険です。交通ルールは必ずお守りください。

ウォーク中の事故、負傷等について責任を負いかねます。車両等事故には十分ご注意ください。

歩きスマホ、歩きタバコは大変危険ですのでご遠慮ください。

ウォーク中は近隣住民の方の迷惑となるような行為はご遠慮ください。

６ 主催

横須賀市、横須賀集客促進・魅力発信実行委員会

７ 協力

株式会社トライアングル、京急ストア、久里浜商店会

８ お問い合わせ先

横須賀市文化スポーツ観光部観光課（平日9 時00 分～17 時00 分）046-822-9397

詳細については、 https://www.cocoyoko.net/event/uraga-walk.htmlをご確認ください。(https://www.cocoyoko.net/event/uraga-walk.html%E3%82%92%E3%81%94%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)