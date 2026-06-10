『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』北米・ヨーロッパ・アジアのスーパースターが登場する“FEVER STAR FES”開催！

株式会社セガ

好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』（以下 『サカつくRTW』）では、北米・ヨーロッパ・アジアのスーパースターが新★5選手として登場する“FEVER STAR FES”を、2026年6月10日（水）より開催します。

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』ダウンロードはこちらから！

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443(https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443)

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw)

◆【スペシャルログインボーナスも開催！】FEVER STAR FES

「ジュード・ベリンガム」「キリアン・エムバペ」「アーリング・ハーランド」「ソン・フンミン」「アブドゥコディル・フサノフ」「タイラー・アダムス」「ペドロ・ポロ」「ナタン・アケ」「グラニト・ジャカ」といった北米・ヨーロッパ・アジアのスーパースターが、得意戦術カウンターの新★5選手として登場する“FEVER STAR FES”を開催！ あわせて、今回のスカウトに登場する新★5選手の★4バージョンが手に入る“スペシャルログインボーナス”も実施します。

・特典付きスカウト／通常版スカウト

開催期間：2026年6月10日（水）～7月22日（水）10:59

北米・ヨーロッパ・アジアのスーパースターが新★5選手として登場する特別なスカウトです。

特典付きスカウトでは、STEP1・3・5・8・10で「新★5選手1人確定」などの特別獲得枠が付きます。また、すべてのSTEPで「★5確定スカウトチケット」などの特典アイテムが獲得できます。

＜ジュード・ベリンガム＞

＜キリアン・エムバペ＞

＜アーリング・ハーランド＞

＜ソン・フンミン＞

＜アブドゥコディル・フサノフ＞

＜タイラー・アダムス＞

＜ペドロ・ポロ＞

＜ナタン・アケ＞

＜グラニト・ジャカ＞

▼スペシャルログインボーナス

開催期間：2026年6月10日（水）～7月22日（水）3:59

期間中のログインで、今回の“FEVER STAR FES”にもラインナップされた北米・ヨーロッパ・アジアのスーパースターの★4バージョンが、1日ログインするごとに1人ずつ、合計7人獲得できます。

◆【豪華報酬をGET！】ワールドスターズキャンペーン

▼ワールドスターズキャンペーン 記念ログインボーナス

開催期間：2026年6月10日（水）～7月1日（水）3:59

期間中のログインで、1日目に500GB(無償)がもらえ、期間合計で5,000GB(無償)が獲得できます。

このほかにも、「★5確定スカウトチケット」や限界突破アイテム、特別なHOME画面背景などの豪華報酬が入手できます。

▼ワールドスターズキャンペーン1DAYプレゼント

開催日時：

（１）2026年6月15日（月）4:00～6月16日（火）3:59

（２）2026年6月21日（日）4:00～6月22日（月）3:59

（３）2026年6月26日（金）4:00～6月27日（土）3:59

対象日にログインすると500GB(無償)がもらえる1日限定のログインボーナスを開催します。3回合計で1,500GB(無償)が獲得できます。

▼1日1回10連無料！ “ワールドスターズキャンペーン FREE SCOUT ポゼッション”

世界各国のスター選手が集結する、“ワールドスターズキャンペーン FREE SCOUT ポゼッション”を開催します。無料10連とスカウトチケット合わせて、最大250連無料となります。

また、6月24日（水）以降に登場する他戦術FREE SCOUTとの合計で、最大1,000連無料となりますので、今後のお知らせにご注目ください！

・ワールドスターズキャンペーン FREE SCOUT ポゼッション

開催期間：2026年6月10日（水）～6月24日（水）3:59

1日1回限定で無料で引ける10連です。スカウトの更新は毎日4:00に行われます。なお、登場する★5選手は新★5選手のみです。

【登場する新★5選手】

「ロメル・ルカク」「ペドロ・ゴンサウヴェス」「ブラヒム・ディアス」「マルティン・ウーデゴール」「ハカン・チャルハノール」「モハメド・エルネニー」「ヌサイル・マズラウィ」「アンドリュー・ロバートソン」「マヌエル・アカンジ」「ヘロニモ・ルジ」

・ワールドスターズキャンペーン TICKET SCOUT ポゼッション

開催期間：2026年6月10日（水）より

「ポゼッション'26 スカウトチケット」で引ける“ワールドスターズキャンペーン TICKET SCOUT ポゼッション”を開催します。「ポゼッション'26 スカウトチケット」は、“ワールドスターズキャンペーン パネルミッション”のクリアで最大110枚獲得できます。

▼ワールドスターズキャンペーン パネルミッション

開催期間：2026年6月10日（水）～6月24日（水）10:59

設定されたミッションをクリアすることで様々なアイテムがもらえるパネル式のミッションを開催します。

1枚のシートには9つのミッションパネルがあり、ミッションを1つクリアするごとに報酬アイテムを獲得できます。さらに、9つすべてのミッションをクリアすると全ミッションクリアとなり、「ポゼッション'26 スカウトチケット」や「★5確定スカウトチケット」などの豪華報酬が入手できます。

▼経験値もりもり2倍キャンペーン

開催期間：2026年6月10日（水）～7月1日（水）10:59

期間中、試合で獲得できる経験値が2倍になります。なお、初めて『サカつくRTW』をプレイされる方や久しぶりにプレイされる方は、初回ログインより150時間、試合経験値が3倍になります。

▼移籍特訓時間短縮キャンペーン

開催期間：2026年6月10日（水）～7月1日（水）13:59

期間中、移籍特訓させた選手が帰国するまでの時間が通常の1/2に短縮されます。

なお、月間ボーナスパス（スペシャルパス）の有効期間中は効果が重複して発揮され、1/4に短縮されます。

▼ワールドスターズ GB増量キャンペーン

開催期間：2026年6月10日（水）～7月1日（水）10:59

“ワールドスターズ GB増量キャンペーン”を開催中です。GBショップで指定のGBセットを購入すると、特典としてGB増量やアイテムが付いてくるお得なキャンペーンです。

◆【CCT】クラブチャンピオンシップトーナメント

開催期間：2026年6月10日（水）～6月17日（水）10:59

“クラブチャンピオンシップトーナメント（CCT）”が開幕！ CCTは、ホーム＆アウェイ方式のカップ戦を繰り返しプレイして、試合の勝敗や内容によって獲得できるCCT専用ポイントでランキングを競うイベントです。

試合で獲得したポイントやランキングにより、各種特級トレーナーや「能力UP極秘練習」「能力UP秘密練習」「★5確定スカウトチケット」などのさまざまなポイント達成報酬やランキング報酬が手に入ります。ぜひ挑戦してみましょう。

◆【新★6監督を獲得できる期間限定ミッション開催！】新監督登場

開催期間：2026年6月10日（水）～7月22日（水）10:59

該当の選手を編成すると強くなるフォーメーションコンボ「北天の令名」と、戦術得意度Lv11を持つ新★6監督「デキャン」が登場！

新★6監督「デキャン」は、期間中に開催される特別ミッション「10試合行う」で獲得可能です。

＜新★6監督「デキャン」＞

※各施策の詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド とは＞

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』は、セガの大人気サッカーゲーム「サカつく」の面白さをスマートフォン向けに再現したゲームとなっています。クラブ運営や選手育成・補強、手に汗にぎる試合展開など正統派「サカつく」を踏襲したシステムを複雑な操作なく、手軽にお楽しみいただけるだけでなく、シリーズ初の世界同時展開により、世界の「サカつく」プレイヤーたちと競い「世界No.1サッカークラブ」を目指すことが可能となっています

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド 概要＞

名称：プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド

ジャンル：スポーツ育成シミュレーションゲーム

対応OS：iOS / Android

価格：基本無料（アイテム課金）

メーカー：セガ

著作権表記：

(C) SEGA （公財）日本サッカー協会公認

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