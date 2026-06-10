【期間限定POPUP】葛飾北斎 meets クトゥルフ『邪神三十六景』複製原画やTシャツ、デスクマットなどオリジナルグッズが書店に降臨

株式会社トゥーヴァージンズ

株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）より2026 年 3 月 24 日（火）に発売された、世界で最も有名な浮世絵師・葛飾北斎の傑作「冨嶽三十六景」に、クトゥルフ神話の邪神たちが紛れ込んだ異色のコラボレーション画集『邪神三十六景』。

この度、紀伊國屋書店 新宿本店にて、書籍とオリジナルグッズを展開する期間限定のPOPUPショップの開催が決定しました。

期 間：2026 年 6 月 11 日（木）～ 6 月末（予定）

場 所：紀伊國屋書店 新宿本店 8階

『邪神三十六景』刊行記念オリジナルグッズ

「もし、北斎が描いた江戸の絶景に、名状しがたきものたちが現れたら……」

そんな本書の世界観を現実の生活でも体験できるよう、複製原画やTシャツ、デスク周辺を彩るアイテムをご用意しました。書籍『邪神三十六景』と一緒に楽しむことで、より深く「狂気の江戸」へと没入できるラインナップです。

複製原画・大 (全3種)

価 格：\55,000（税込）

額サイズ：B2

印 刷：ジークレー印刷

※数に限りがございます。

複製原画・小 (全3種)

価 格：\22,000（税込）

額サイズ：A3

印 刷：ジークレー印刷

※数に限りがございます。

Tシャツ (全3種)

『邪神三十六景』カバーアートや、イラストを使用したオリジナルTシャツを3種類ご用意しました。

価 格：\6,050（税込）

サイズ：M／L／XL

【M】身丈69／身幅60／肩幅55／袖丈22(cm)

【L】身丈72／身幅63／肩幅58／袖丈23(cm)

【XL】身丈75／身幅66／肩幅60／袖丈24(cm)

素 材：綿100％

邪神三十六景 オリジナルデスクマット (全1種)

カバーイラストを全面に使用したデスクマット。

大波とクトゥルフが広がる構図を横長サイズで再構成。作業空間に、浮世絵と異界神話が重なるビジュアルを展開します。

価 格：\3,850（税込）

サイズ：縦350×横600mm

素 材：表面／ポリエステル、裏面／天然ゴム

仕 様：フルカラー印刷

邪神三十六景 オリジナルクリアファイル (全1種)

カバーイラストを使用したクリアファイル。

「神奈川沖浪裏」を基に、クトゥルフを顕現させた印象的なビジュアルをそのままレイアウト。

浮世絵とクトゥルフ神話を融合させた世界観を、日常使いできるアイテムに落とし込みました。

価 格：\660（税込）

サイズ：A4

素 材：PP

仕 様：フルカラー印刷

書籍紹介

『邪神三十六景』

著者：山田 剛毅

発売日：2026 年 3 月 24 日

価格：3,080円（本体2,800円＋税10%）

仕様：B5／横綴じ／並製／128 頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-071-9

出版社：トゥーヴァージンズ

本書は、世界で最も有名な浮世絵師・葛飾北斎の傑作、富士の絶景を描いた「冨嶽三十六景」に、クトゥルフ神話の邪神たちが紛れ込んだ異色のコラボレーション画集です。

「神奈川沖浪裏」の巨大な波に潜む影、「山下白雨」の稲妻が走る麓に対し快晴の山頂を覆う異形の空、江戸の賑わいを見守る不浄な存在……。北斎が描いた46枚の絶景すべてに、46体の邪神たちが降臨。全ページフルカラーで、その邪神の正体と、富士が見える絶景の地に現れた背景を詳細に解説しています。また、46枚に加え、「邪神浮世絵」も収録いたします。

著者紹介

「隕石と共に現れた異形の海獣」「霊峰に這いよる混沌の化身」「水底より現れた醜き大蛙の怪」「川底より現れた歪な龍神之図」

山田 剛毅

グラフィックデザイナー兼イラストレーター。山田剛毅やgokingという名前でSNSを中心に活動中。ジャンルの融合をテーマにクトゥルフ神話モチーフの作品を作っている。代表作に『クトゥルフ生物解剖図鑑』（秀和システム新社）、『ラヴクラフトとクトゥルフ神話に学ぶ 名状しがたい英単語図鑑』(Gakken)。前作『クトゥルフ神話生物解剖図鑑』（秀和システム）は、国内のみならず海外でも人気が高く、各国で翻訳版の発売もされている。

会社紹介

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