東京のベイエリアで先端技術の実装に取り組む企業・スタートアップの募集を開始！

東京都

都が推進する、持続可能な未来の都市モデルの構築を目指す「東京ベイｅＳＧプロジェクト」では、優れた先端技術の社会実装を加速するため、スタートアップ等に対し、技術開発に必要なフィールドを提供し支援を行う「Tokyo Bay Innovation Field」を展開しています。

今年度からは、試作・検証段階から既製品の改良まで、技術開発の進捗状況に応じて柔軟に事業者を後押しする「フィールド提供型」の支援を新設し、このたび、本取組に参画するスタートアップや企業の公募受付を開始します。

ベイエリアを舞台にイノベーションの創出に向けた技術開発等に取り組む意欲のあるスタートアップや企業の皆様からの積極的なご応募をお待ちしております。

１ 概要

（１）募集内容

ゼロエミッション（暑さ対策含む）、サーキュラーエコノミーなど、幅広い分野でフィールドを活用した製品開発・改良等の新たな技術の社会実装に向けた取組

（２）支援メニュー

【一時利用タイプ】

モビリティのテスト走行など、一週間程度の短期的な利用を想定した技術実証に対応

【常設設置タイプ】

CO2を回収する装置など、年度末までの中長期的なデータ取得に向けた機器検証に対応

（３）採択予定件数

20件程度

（４）応募対象者

原則として２者以上のコンソーシアム（設立10年未満のスタートアップ企業は１者でも可）

※東京ベイｅＳＧパートナー加入が条件

（５）実施エリア

中央防波堤エリア

２ 募集日程（概要）

（１）一時利用タイプ

・応募受付 ６月10日（水曜日）開始（随時募集）

※予定採択件数を超えた時点で募集を終了いたします。

・書類審査 随時

・結果通知 応募から１か月程度

（２）常設設置タイプ

・応募受付 ７月１日（水曜日）～７月21日（火曜日）正午まで

・書類審査（一次） ７月上旬～８月上旬予定

・書類審査（二次） ８月中旬～下旬予定

・結果通知 ９月上旬予定

３ 公募の詳細について

公募要領等、公募詳細は、以下のリンクをご参照ください。

「フィールド提供型」とは別に、「プロジェクトサポート型」の公募受付は７月頃お知らせします。

https://www.tokyobayesg.metro.tokyo.lg.jp/priorityprojects/recruitment2026.html

【参考】

東京ベイｅＳＧプロジェクトについて

都では、ベイエリアを舞台に、50年・100年先を見据えて、「自然」と「便利」が融合する持続可能な都市を構想する「東京ベイｅＳＧプロジェクト」を推進しています。

・東京ベイｅＳＧプロジェクト

https://www.tokyobayesg.metro.tokyo.lg.jp/

本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。

戦略17 まちづくり・住まい「ベイエリアにおける技術の実装とｅＳＧプロジェクトの発信」