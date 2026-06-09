「札幌ビューティ薬機法編集室」始動のお知らせ　美容広告が消費者へ誠実に届くように、ブランドの熱量を伝わる言葉へと転換

札幌ビューティ薬機法編集室

薬機法・景品表示法に特化した美容広告編集の専門室「札幌ビューティ薬機法編集室」（主宰：渡邊良美、所在地：北海道札幌市）が、2026年5月に開業いたしました。化粧品・サロン・メディア・ECなどの美容事業者様を対象に、法規制を遵守しながらブランドの世界観と訴求力を両立する編集・PRサポートを、全国リモートにて提供しています。美容広告における誤認や誇大表現を減らし、消費者様が正しい情報をもとに商品を選べる環境づくりに尽力してまいります。

URL：https://beauty89.com

開業の背景と社会的意義

美容広告の現場では、薬機法・景品表示法への対応が年々厳しくなっています。その一方で、「広告を見て購入したが、期待した効果と異なった」「誇大な表現に惑わされた」という消費者様の声が今も少なくありません。

事業者様側にも、「安全を優先すると訴求力が落ちる」「修正によってブランドらしさが消えてしまう」「本来の意図と異なるリライト案に納得がいかない」という悩みが根強く存在しています。

法規制を正しく理解した上で、ブランドの熱量や世界観を守りながら誠実に言葉を届けられる専門家が、美容広告の現場にまだ十分に行き届いていない--その課題意識と、消費者様と事業者様の双方にとってより健全な美容広告の世界をつくりたいという想いが、開業の原点にあります。

サービスの特徴

札幌ビューティ薬機法編集室が大切にするのは、3つの視点の融合です。

- コンプライアンス視点：薬機法・景品表示法・ステマ規制・広告ガイドラインに基づいた適正表現の確認と整理。消費者様を誤認から守る美容広告表現の土台をつくります。- ブランディング視点：ブランドトーンや世界観を維持しながら、魅力を最大化する言葉への再構築。事業者様のこだわりを消さず、誠実に届けます。- マーケティング視点：季節・心理・媒体特性を踏まえた、成果につながる表現設計。事業者様の売上と消費者様の満足を同時に支えます。

単なるNGの書き換えではなく、「文脈を転換し、こだわりを届ける」ことを方針として掲げ、作り手の意図を深く汲み取りながら言葉を紡ぎます。

サポートについて

単なる仕分け作業ではなく、事業者様と共に磨き上げていく親身な姿勢を大切にしています。ご依頼内容やフェーズ、ボリュームに加え、代替案を含むリライトの密度に合わせた、オーダーメイドに近い柔軟なサポート体制をご提案いたします。

地域への貢献

主宰が生まれ育った北海道は、豊かな自然素材や独自の美容文化を持ちながら、情報発信や広告表現のサポートが首都圏と比べて手薄な地域でもあります。札幌ビューティ薬機法編集室は、道内で情熱を持って活躍する美容事業者様・サロン様・ブランド様が、法規制を恐れずに自信を持って発信できる環境を地元から整えていきます。

北海道発の魅力が正しく・美しく全国へ届くよう、縁の下の力持ちとして言葉で支え続けることが、この地への恩返しでもあります。道内事業者様向けには特別支援プランもご用意しております。

代表プロフィール

渡邊 良美（Yoshimi Watanabe）

薬機法広告編集者／美容コンテンツディレクター

1989年生まれ、一児の母。百貨店でのアパレル販売職を経て、2016年よりライターとして独立。大手Webファッション・ビューティメディアやEC領域での実績を経て、現在は薬機法・景品表示法に特化した美容広告の編集・コンサルティングを専門とする。「ブランドの熱量を損なわない表現への再構築」を方針として掲げ、消費者様に誠実に届く広告表現の普及を目指している。

概要

名称：札幌ビューティ薬機法編集室

主宰：渡邊 良美（Yoshimi Watanabe）

所在地：北海道札幌市

開業日：2026年5月18日

事業内容：薬機法・景品表示法に特化した美容広告編集、PRサポート

対応エリア：全国（リモート対応）

URL：https://beauty89.com

お問い合わせ

メール：beauty89.office@gmail.com

コンタクト：お問い合わせページ(https://beauty89.com/#contact)