令和8年度連絡帳の寄贈および市長感謝状贈呈式出席のご報告

ヒューマンプランニング株式会社

大阪エヴェッサでは、AND YOU PROJECT PARTNER企業26社とともに、大阪市立小学校へ入学した令和8年度の新1年生に「大阪エヴェッサノート れんらくちょう」を、大阪市教育委員会を通じて寄贈しました。

この寄贈に対し、6月1日(月)、大阪市より市長感謝状贈呈式が執り行われました。

贈呈式には、ご協力いただいた26社を代表して、株式会社SKトラスト、株式会社ゆめすみか、合同会社INFINITY、吉田体機工業株式会社、株式会社ヒューマンインターフェーステクノロジー、有限会社シマテックの皆さまにご出席いただきました。

大阪エヴェッサからは、代表取締役の磯村英孝と、#20 合田怜選手が出席しました。合田選手は大阪市東住吉区で小中学校時代を過ごしており、連絡帳の1ページ目にも起用されています。

大阪市教育委員会事務局 指導部長 中道さま コメント

このたびは、大阪市内の全大阪市立小学校に連絡帳を寄贈いただき、誠にありがとうございます。

寄贈いただいた連絡帳につきましては、令和8年度に入学した新１年生に配付させていただき、日々の学校と家庭とをつなぐツールとして活用させていただいております。



大阪エヴェッサさまにおかれましては、バスケットボールを通じて大阪に「夢」や「感動」を与えていただいているとともに、大阪市の小・中学生を無料で試合に招待していただいたり、バスケットボール教室を行っていただいたりと、子どもたちがスポーツに親しむきっかけをつくっていただいておりますことに、深く感謝申し上げます。



今後とも、本市の子どもたちをご支援いただきますようお願い申し上げます。

寄贈内容

寄贈先：大阪市立全小学校（281校）

物品：大阪エヴェッサノート れんらくちょう（22,380冊）

寄贈内容

株式会社SKトラスト

株式会社COWCOW JAPAN

株式会社Grandeur

株式会社ゆめすみか

有限会社マルオカタイル

大阪厚生信用金庫

株式会社サイキ

株式会社アイドマ

株式会社藤井組

医療法人岡田会 岡田クリニック

富士マテリアル株式会社

中野運送株式会社

合同会社INFINITY

日本ニューマチック工業株式会社

大勝建設株式会社

株式会社備繕

大阪協栄信用組合

株式会社Eトータリンク

大宝タクシー株式会社

吉田体機工業株式会社

株式会社ヒューマンインターフェーステクノロジー

有限会社シマテック

株式会社サニーエンヂニアリング

常盤ステンレス工業株式会社

オリエンタル塗料工業株式会社

SOB販売株式会社

OSAKA EVESSA SDGs ACTION AND YOU

大阪エヴェッサは、「バスケットボールで大阪を元気に。スポーツの力で、あなたと共に、より良い未来を。」をコンセプトに、その存在価値をさらに拡大させるため、「１.子どもたちのために -青少年育成プロジェクト-」「２.地球のために -環境プロジェクト-」「３.街のために -地域振興プロジェクト-」を3つの柱として、「OSAKA EVESSA SDGs ACTION AND YOU」を推進し、パートナー企業の皆さま、各行政や地域団体の皆さま、ヴェッサーの皆さまと共に、「持続可能な開発目標(SDGs)」に向かって今後も取り組んでまいります。

特設サイト：https://www.evessa.com/sdgs/

ヒューマンプランニング株式会社 大阪エヴェッサ事業 ---------------------------

B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の運営をはじめ、 アスリートマネジメント事業、 スポーツ興業など、 スポーツを通じて、 青少年の育成、 地域活性を図っています。

●代表取締役 ：磯村 英孝

●所在地 ：大阪市中央区南船場4丁目3番2号 ゼント心斎橋9階

●資本金 ：5,000万円

●URL ： https://hp.athuman.com/

ヒューマンホールディングス株式会社 ---------------------------

「大阪エヴェッサ」を運営するスポーツ事業のほか、教育、人材、介護、保育、美容関連、ITの各分野で事業を展開し、人と社会に貢献する企業グループです。

●代表取締役 ： 佐藤 朋也

●所在地 ：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：12億9,900万円

●URL ： https://www.athuman.com