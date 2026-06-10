通常非公開の明石海峡大橋塔頂と世界最大級の渦潮を一日で体感 神姫バスが兵庫・淡路島の絶景を巡る特別バスツアーを2026年7月26日（日）・8月9日（日）に開催
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、2026年7月26日（日）および8月9日（日）に、通常は立ち入ることのできない明石海峡大橋の塔頂体験と、鳴門海峡の渦潮を間近で観察するうずしおクルーズを組み合わせた日帰りバスツアーを開催します。神戸市の神姫バス三宮東のりばを出発し、兵庫県と淡路島を代表する二つの観光資源を一日で巡ります。
本ツアーでは、海面上約300mの明石海峡大橋主塔からの眺望を楽しむだけでなく、橋梁技術や建設の歴史について学ぶ機会を提供します。また、福良港発のうずしおクルーズでは、世界最大級といわれる鳴門海峡の渦潮を海上から観察します。インフラツーリズムと自然体験を組み合わせ、兵庫県ならではのスケールの大きな魅力を体感できる企画です。
【イベント概要】
日時：
2026年7月26日（日）
2026年8月9日（日）
集合場所：
JR三ノ宮駅東側神姫バス三宮東のりば
〒651-0094
兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3丁目1番地274号
参加費用：
大人（16歳以上）18,000円
子供（12歳～15歳）14,000円
募集人数：
27名（最少催行人数15名）
体験内容：
・通常非公開エリアを通る明石海峡大橋塔頂体験
・橋の科学館見学および技術者OBによるガイド
・大型帆船型観潮船によるうずしおクルーズ乗船
申込方法：以下予約ページより申込
URL：
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/42676585-f046-5d19-9068-3f5ce37224b4?lng=ja
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351999/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351999/images/bodyimage2】
【体験の見どころ】
・通常は立ち入ることのできない明石海峡大橋の管理用通路と主塔を見学
・海面上約300mから神戸市街地、淡路島、瀬戸内海を一望できる
・橋の建設に携わった技術者OBの解説を通じて土木技術や歴史を学べる
・鳴門海峡で発生する世界最大級の渦潮を大型観潮船から間近に観察できる
・兵庫県を代表する人工構造物と自然景観を一日で体験できる
【連携事業者の紹介】
本ツアーでは、本州四国連絡高速道路株式会社が実施する「明石海峡大橋塔頂体験 ブリッジワールド」と、ジョイポート南淡路株式会社が運航する「うずしおクルーズ」を組み合わせています。ブリッジワールドでは、通常非公開の管理用通路や主塔内部を見学しながら、世界最大級の吊橋である明石海峡大橋の構造や建設技術について学ぶことができます。うずしおクルーズでは、福良港から出航する大型帆船型観潮船に乗船し、鳴門海峡で発生する渦潮を海上から観察します。両事業者との連携により、兵庫県と淡路島の魅力を体感できる特別なツアーを提供します。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト：
https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：髙田
配信元企業：神姫バス株式会社
本ツアーでは、海面上約300mの明石海峡大橋主塔からの眺望を楽しむだけでなく、橋梁技術や建設の歴史について学ぶ機会を提供します。また、福良港発のうずしおクルーズでは、世界最大級といわれる鳴門海峡の渦潮を海上から観察します。インフラツーリズムと自然体験を組み合わせ、兵庫県ならではのスケールの大きな魅力を体感できる企画です。
【イベント概要】
日時：
2026年7月26日（日）
2026年8月9日（日）
集合場所：
JR三ノ宮駅東側神姫バス三宮東のりば
〒651-0094
兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3丁目1番地274号
参加費用：
大人（16歳以上）18,000円
子供（12歳～15歳）14,000円
募集人数：
27名（最少催行人数15名）
体験内容：
・通常非公開エリアを通る明石海峡大橋塔頂体験
・橋の科学館見学および技術者OBによるガイド
・大型帆船型観潮船によるうずしおクルーズ乗船
申込方法：以下予約ページより申込
URL：
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/42676585-f046-5d19-9068-3f5ce37224b4?lng=ja
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351999/images/bodyimage2】
【体験の見どころ】
・通常は立ち入ることのできない明石海峡大橋の管理用通路と主塔を見学
・海面上約300mから神戸市街地、淡路島、瀬戸内海を一望できる
・橋の建設に携わった技術者OBの解説を通じて土木技術や歴史を学べる
・鳴門海峡で発生する世界最大級の渦潮を大型観潮船から間近に観察できる
・兵庫県を代表する人工構造物と自然景観を一日で体験できる
【連携事業者の紹介】
本ツアーでは、本州四国連絡高速道路株式会社が実施する「明石海峡大橋塔頂体験 ブリッジワールド」と、ジョイポート南淡路株式会社が運航する「うずしおクルーズ」を組み合わせています。ブリッジワールドでは、通常非公開の管理用通路や主塔内部を見学しながら、世界最大級の吊橋である明石海峡大橋の構造や建設技術について学ぶことができます。うずしおクルーズでは、福良港から出航する大型帆船型観潮船に乗船し、鳴門海峡で発生する渦潮を海上から観察します。両事業者との連携により、兵庫県と淡路島の魅力を体感できる特別なツアーを提供します。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト：
https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：髙田
配信元企業：神姫バス株式会社
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