通常非公開の明石海峡大橋塔頂と世界最大級の渦潮を一日で体感 神姫バスが兵庫・淡路島の絶景を巡る特別バスツアーを2026年7月26日（日）・8月9日（日）に開催

通常非公開の明石海峡大橋塔頂と世界最大級の渦潮を一日で体感 神姫バスが兵庫・淡路島の絶景を巡る特別バスツアーを2026年7月26日（日）・8月9日（日）に開催