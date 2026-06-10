姫路市で「姫路ゆかたまつり」限定の着付け＆ヘアセット体験を開催 神姫バスとetto、ヘアメイクアーティスト岸原幸江氏が2026年6月20日（土）に連携
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、ヘアサロン「etto」およびヘアメイクアーティスト岸原幸江氏と連携し、2026年6月20日（土）、姫路市の「MONZEN Himeji Local Gateway」にて姫路ゆかたまつり限定の「着付け＆ヘアセット体験」を開催します。浴衣を持参いただき、プロによる着付けとヘアセットを受けることで、浴衣姿をより魅力的に演出する機会を提供します。
姫路市では毎年多くの来場者で賑わう姫路ゆかたまつりが開催されます。本企画では、浴衣を着る機会はあってもヘアセットまで手が回らない方や、写真撮影や街歩きをより楽しみたい方に向けて、短時間で浴衣姿を整えるサービスを提供します。さらにポイントメイクやフルメイクのオプションも用意し、参加者それぞれの魅力を引き出す体験を提供します。
【イベント概要】
日時：
2026年6月20日（土）
10:30～ 各回40分単位、計7つの時間枠で開催
※最終枠16:30～
場所： MONZEN Himeji Local Gateway
住所：〒670-0913
兵庫県姫路市西駅前町1-4 QWELLビル2F
参加費用：
大人（中学生以上）5,500円（税込）
同行子供（小学生以下）1,000円（税込）
募集人数：各回10名
体験内容：
・プロによる浴衣の着付け
・浴衣や雰囲気に合わせたヘアセット
・ポイントメイクまたはフルメイクのオプション選択が可能
申込方法：以下予約ページより申込
URL：
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/68e29732-ba9e-588a-996a-38abab52caed?lng=ja
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351997/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351997/images/bodyimage2】
【体験の見どころ】
・姫路ゆかたまつりに合わせて、着付けとヘアセットを一度に受けられる限定企画
・ヘアサロンettoとヘアメイクアーティストによるプロの技術で浴衣姿を演出
・浴衣や髪色、顔立ちに合わせたヘアアレンジやメイク提案を受けられる
・約40分で体験できるため、祭りや街歩きの前に気軽に利用できる
・姫路駅前のMONZENで実施し、姫路ゆかたまつり会場へのアクセスも良好
【連携事業者の紹介】
ettoは兵庫県姫路市を拠点に活動するヘアサロンです。ヘアデザインだけでなく、髪色や顔立ちに合わせたメイク提案にも取り組み、一人ひとりに合ったスタイルづくりを行っています。今回の企画では、浴衣に合わせたヘアセットやポイントメイク、フルメイクを担当し、参加者の魅力を引き出すサポートを行います。また、ヘアメイクアーティスト岸原幸江氏と連携し、姫路ゆかたまつりをより楽しむための装いづくりを提供します。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト：
https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：髙田
配信元企業：神姫バス株式会社
姫路市では毎年多くの来場者で賑わう姫路ゆかたまつりが開催されます。本企画では、浴衣を着る機会はあってもヘアセットまで手が回らない方や、写真撮影や街歩きをより楽しみたい方に向けて、短時間で浴衣姿を整えるサービスを提供します。さらにポイントメイクやフルメイクのオプションも用意し、参加者それぞれの魅力を引き出す体験を提供します。
【イベント概要】
日時：
2026年6月20日（土）
10:30～ 各回40分単位、計7つの時間枠で開催
※最終枠16:30～
場所： MONZEN Himeji Local Gateway
住所：〒670-0913
兵庫県姫路市西駅前町1-4 QWELLビル2F
参加費用：
大人（中学生以上）5,500円（税込）
同行子供（小学生以下）1,000円（税込）
募集人数：各回10名
体験内容：
・プロによる浴衣の着付け
・浴衣や雰囲気に合わせたヘアセット
・ポイントメイクまたはフルメイクのオプション選択が可能
申込方法：以下予約ページより申込
URL：
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/68e29732-ba9e-588a-996a-38abab52caed?lng=ja
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351997/images/bodyimage2】
【体験の見どころ】
・姫路ゆかたまつりに合わせて、着付けとヘアセットを一度に受けられる限定企画
・ヘアサロンettoとヘアメイクアーティストによるプロの技術で浴衣姿を演出
・浴衣や髪色、顔立ちに合わせたヘアアレンジやメイク提案を受けられる
・約40分で体験できるため、祭りや街歩きの前に気軽に利用できる
・姫路駅前のMONZENで実施し、姫路ゆかたまつり会場へのアクセスも良好
【連携事業者の紹介】
ettoは兵庫県姫路市を拠点に活動するヘアサロンです。ヘアデザインだけでなく、髪色や顔立ちに合わせたメイク提案にも取り組み、一人ひとりに合ったスタイルづくりを行っています。今回の企画では、浴衣に合わせたヘアセットやポイントメイク、フルメイクを担当し、参加者の魅力を引き出すサポートを行います。また、ヘアメイクアーティスト岸原幸江氏と連携し、姫路ゆかたまつりをより楽しむための装いづくりを提供します。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト：
https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：髙田
配信元企業：神姫バス株式会社
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