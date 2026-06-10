イタリアのロードバイク「COLNAGO（コルナゴ）」無金利・低金利キャンペーンのご案内
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351940/images/bodyimage1】
株式会社アキボウが国内総代理店を務めるイタリアを象徴するロードバイク COLNAGO（コルナゴ）では「無金利・低金利キャンペーン」をこれからの夏のボーナス時期に向けて期間限定で開催いたします。
期間中に対象モデルをご成約いただいた方のジャックスショッピングローンでのお支払い金利手数料が、12回、24回での分割支払いの場合は無料に、36回、48回での分割支払いの場合は半額となります。
お得なこの機会に、ぜひご利用ください。
■キャンペーン概要
・実施内容：
対象モデルご成約の際に、ジャックスショッピングローンでのお支払い金利手数料を12回、24回支払いの場合は全額、36回、48回支払いの場合は半額を弊社が負担します。
・対象期間：
2026年6月12日（金）～2026年7月31日（金）
※期間内にジャックスの承認番号を取得できたお申し込み分が対象となります。
※販売数が一定数に達した場合、早期終了させていただきます。早期終了の際にはCOLNAGO公式サイト および SNSで発表いたします。
・対象モデル：
C72 / V5Rs / Y1Rs / C68 Road / V4Rs / MASTER / TT1 / V4（ULTEGRA Di2/105 Di2/105 メカニカル）/ G4-X / T1Rs
※C72 /V5Rs / Y1Rs / C68 Road / MASTERはプレミアムパッケージとのセット販売も対象といたします。
※アウトレットや試乗車、パーツのみのCOLNAGO販売商品等、一部対象外の商品がございます。
▼詳細はコルナゴ公式サイトをご覧ください。
https://shifta.jp/colnago/news-archive/detail/1019/
配信元企業：株式会社アキボウ
株式会社アキボウが国内総代理店を務めるイタリアを象徴するロードバイク COLNAGO（コルナゴ）では「無金利・低金利キャンペーン」をこれからの夏のボーナス時期に向けて期間限定で開催いたします。
期間中に対象モデルをご成約いただいた方のジャックスショッピングローンでのお支払い金利手数料が、12回、24回での分割支払いの場合は無料に、36回、48回での分割支払いの場合は半額となります。
お得なこの機会に、ぜひご利用ください。
■キャンペーン概要
・実施内容：
対象モデルご成約の際に、ジャックスショッピングローンでのお支払い金利手数料を12回、24回支払いの場合は全額、36回、48回支払いの場合は半額を弊社が負担します。
・対象期間：
2026年6月12日（金）～2026年7月31日（金）
※期間内にジャックスの承認番号を取得できたお申し込み分が対象となります。
※販売数が一定数に達した場合、早期終了させていただきます。早期終了の際にはCOLNAGO公式サイト および SNSで発表いたします。
・対象モデル：
C72 / V5Rs / Y1Rs / C68 Road / V4Rs / MASTER / TT1 / V4（ULTEGRA Di2/105 Di2/105 メカニカル）/ G4-X / T1Rs
※C72 /V5Rs / Y1Rs / C68 Road / MASTERはプレミアムパッケージとのセット販売も対象といたします。
※アウトレットや試乗車、パーツのみのCOLNAGO販売商品等、一部対象外の商品がございます。
▼詳細はコルナゴ公式サイトをご覧ください。
https://shifta.jp/colnago/news-archive/detail/1019/
配信元企業：株式会社アキボウ
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