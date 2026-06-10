福岡・天神大名で「FIFA ワールドカップ 2026 パブリックビューイング」を開催 6月21日(日)日本 対 チュニジア(グループF)
2026年6月21日(日)、福岡市・天神大名エリアの「Orca Dining & Bar」にて、「FIFA ワールドカップ 2026 パブリックビューイング」を開催いたします。
FIFA ワールドカップ 2026 パブリックビューイング
■開催概要
グループF「日本 対 チュニジア」(キックオフ：日本時間13:00予定／会場：モンテレー・スタジアム、メキシコ)を、会場内のスクリーン・音響設備で上映します。
■当日タイムライン
11:00 開場※
12:50 パブリックビューイング開始(キックオフ10分前から放映)
13:00～ 日本 対 チュニジア キックオフ(予定)
※開場から12:50までの間は、同会場にてSYNQON JAPAN(株式会社オンサポート)主催の第一部DJイベント「OLE 2026 RELEASE PARTY」を実施しています。チケットは共通です。
詳細は以下プレスリリースをご確認ください。
https://www.atpress.ne.jp/news/603623
■チケット・予約
前売り：2,000円＋1ドリンク
当日 ：2,500円＋1ドリンク
前売り予約フォーム： https://forms.gle/3sBWxhvAzRqt8CdQ6
※定員に達し次第、当日券の販売は行いません。
■アクセス
会場 ：Orca Dining & Bar
所在地 ：〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1丁目12-56
THE SHOPS DAIMYO 1F
最寄り駅：福岡市地下鉄 天神駅 徒歩約6分
※会場専用駐車場はありません。公共交通機関のご利用をお願いします。
■会社概要
会社名 ： 株式会社オンサポート
代表者 ： 代表取締役 民谷 和久
所在地 ： 東京都中央区銀座8丁目17-5 THE HUB 銀座 OCT
設立 ： 2022年5月
事業内容 ： クリエイター支援事業／楽曲制作事業／映像制作事業／
プロモーション・マーケティング事業
URL ： https://onsupport.jp/
Instagram： https://www.instagram.com/synqonjapan/
Mail ： synqon.japan@onsupport.jp