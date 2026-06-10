2026年6月21日(日)、福岡市・天神大名エリアの「Orca Dining & Bar」にて、「FIFA ワールドカップ 2026 パブリックビューイング」を開催いたします。


FIFA ワールドカップ 2026 パブリックビューイング



■開催概要

グループF「日本 対 チュニジア」(キックオフ：日本時間13:00予定／会場：モンテレー・スタジアム、メキシコ)を、会場内のスクリーン・音響設備で上映します。



■当日タイムライン

11:00　　開場※

12:50　　パブリックビューイング開始(キックオフ10分前から放映)

13:00～　日本 対 チュニジア キックオフ(予定)


※開場から12:50までの間は、同会場にてSYNQON JAPAN(株式会社オンサポート)主催の第一部DJイベント「OLE 2026 RELEASE PARTY」を実施しています。チケットは共通です。

詳細は以下プレスリリースをご確認ください。

https://www.atpress.ne.jp/news/603623



■チケット・予約

前売り：2,000円＋1ドリンク

当日　：2,500円＋1ドリンク


前売り予約フォーム： https://forms.gle/3sBWxhvAzRqt8CdQ6

※定員に達し次第、当日券の販売は行いません。



■アクセス

会場　　：Orca Dining & Bar

所在地　：〒810-0041　福岡県福岡市中央区大名1丁目12-56

　　　　　THE SHOPS DAIMYO 1F

最寄り駅：福岡市地下鉄 天神駅 徒歩約6分

※会場専用駐車場はありません。公共交通機関のご利用をお願いします。



■会社概要

会社名　 ： 株式会社オンサポート

代表者　 ： 代表取締役 民谷 和久

所在地　 ： 東京都中央区銀座8丁目17-5 THE HUB 銀座 OCT

設立　　 ： 2022年5月

事業内容 ： クリエイター支援事業／楽曲制作事業／映像制作事業／

　　　　　　プロモーション・マーケティング事業

URL　　　： https://onsupport.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/synqonjapan/

Mail　　 ： synqon.japan@onsupport.jp