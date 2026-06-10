音楽メディア「SYNQON JAPAN」が福岡・天神大名にて「OLE 2026 RELEASE PARTY ANTHEM」を6月21日(日)に開催
株式会社オンサポートが運営する音楽メディア「SYNQON JAPAN」は、「OLE 2026 RELEASE PARTY ANTHEM」を2026年6月21日(日)に福岡市・天神大名エリアの「Orca Dining & Bar」にて開催します。
OLE 2026 RELEASE PARTY ANTHEM
■イベント内容
【OLE 2026 RELEASE PARTY ANTHEM】
TANA、SHOTA-LOW(lit)、TOWAの3名が出演。
TANAによるスペシャルDJセット(Football Chant Set)では、クラブミュージックとサッカーチャントが交差する、唯一無二のサウンド体験をお届けします。
・「OLE 2026(ULTRAS Anthem)」リリース
音楽プロデューサー／DJのTANAは、アビスパ福岡サポーター団体 ULTRA OBRIのサッカーの応援歌(チャント)のリメイク楽曲「OLE 2026(ULTRAS Anthem)」をリリースします。
スタジアムとクラブ、2つのカルチャーが交わる瞬間を現地でご体感ください。
【配信開始日】
2026年6月10日～
【配信形態】
各種音楽配信サービスにて順次配信予定
https://tana.komi.io/
■第一部終了後は、同会場でFIFA ワールドカップ 2026 パブリックビューイングへ
「OLE 2026 RELEASE PARTY ANTHEM」終了後、「FIFA ワールドカップ 2026 パブリックビューイング」を開催します。日本 対 チュニジア(13:00キックオフ)をスクリーンで観戦できます。チケットは両パート共通です。
プレスリリース： https://www.atpress.ne.jp/news/603615
■DJラインナップ
TANA(Football Chant Set)
SHOTA-LOW(lit)
TOWA
TANA
SHOTA-LOW(lit)
TOWA
■開催概要
イベント名： OLE 2026 RELEASE PARTY ANTHEM
日時 ： 2026年6月21日(日)開場 11:00／スタート 11:30
会場 ： Orca Dining & Bar
所在地 ： 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1丁目12-56
THE SHOPS DAIMYO 1F
チケット ： 前売り2,000円＋1ドリンク／当日2,500円＋1ドリンク
前売り予約： https://forms.gle/3sBWxhvAzRqt8CdQ6
前売り予約フォーム
主催 ： 株式会社オンサポート
共催 ： ULTRA OBRI
Instagram ： https://www.instagram.com/synqonjapan/
Mail ： synqon.japan@onsupport.jp
OLE 2026(ULTRAS Anthem)
■会社概要
会社名 ： 株式会社オンサポート
代表者 ： 代表取締役 民谷 和久
所在地 ： 東京都中央区銀座8丁目17-5 THE HUB 銀座OCT
設立 ： 2022年5月
事業内容： クリエイター支援事業／楽曲制作事業／映像制作事業／
プロモーション・マーケティング支援事業
URL ： https://onsupport.jp/
SNS ： https://www.instagram.com/synqonjapan/