株式会社オンサポートが運営する音楽メディア「SYNQON JAPAN」は、「OLE 2026 RELEASE PARTY ANTHEM」を2026年6月21日(日)に福岡市・天神大名エリアの「Orca Dining & Bar」にて開催します。


OLE 2026 RELEASE PARTY ANTHEM


■イベント内容

【OLE 2026 RELEASE PARTY ANTHEM】

TANA、SHOTA-LOW(lit)、TOWAの3名が出演。

TANAによるスペシャルDJセット(Football Chant Set)では、クラブミュージックとサッカーチャントが交差する、唯一無二のサウンド体験をお届けします。


・「OLE 2026(ULTRAS Anthem)」リリース

音楽プロデューサー／DJのTANAは、アビスパ福岡サポーター団体 ULTRA OBRIのサッカーの応援歌(チャント)のリメイク楽曲「OLE 2026(ULTRAS Anthem)」をリリースします。


スタジアムとクラブ、2つのカルチャーが交わる瞬間を現地でご体感ください。


【配信開始日】

2026年6月10日～


【配信形態】

各種音楽配信サービスにて順次配信予定

https://tana.komi.io/



■第一部終了後は、同会場でFIFA ワールドカップ 2026 パブリックビューイングへ

「OLE 2026 RELEASE PARTY ANTHEM」終了後、「FIFA ワールドカップ 2026 パブリックビューイング」を開催します。日本 対 チュニジア(13:00キックオフ)をスクリーンで観戦できます。チケットは両パート共通です。

プレスリリース： https://www.atpress.ne.jp/news/603615



■DJラインナップ

TANA(Football Chant Set)

SHOTA-LOW(lit)

TOWA


TANA

SHOTA-LOW(lit)

TOWA


■開催概要

イベント名： OLE 2026 RELEASE PARTY ANTHEM

日時　　　： 2026年6月21日(日)開場 11:00／スタート 11:30

会場　　　： Orca Dining & Bar

所在地　　： 〒810-0041　福岡県福岡市中央区大名1丁目12-56

　　　　　　 THE SHOPS DAIMYO 1F

チケット　： 前売り2,000円＋1ドリンク／当日2,500円＋1ドリンク

前売り予約： https://forms.gle/3sBWxhvAzRqt8CdQ6


前売り予約フォーム


主催　　　： 株式会社オンサポート

共催　　　： ULTRA OBRI

Instagram ： https://www.instagram.com/synqonjapan/

Mail　　　： synqon.japan@onsupport.jp


OLE 2026(ULTRAS Anthem)


■会社概要

会社名　： 株式会社オンサポート

代表者　： 代表取締役　民谷 和久

所在地　： 東京都中央区銀座8丁目17-5 THE HUB 銀座OCT

設立　　： 2022年5月

事業内容： クリエイター支援事業／楽曲制作事業／映像制作事業／

　　　　　 プロモーション・マーケティング支援事業

URL　　 ： https://onsupport.jp/

SNS　　 ： https://www.instagram.com/synqonjapan/