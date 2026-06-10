漫画版『天官賜福』を日本語翻訳した書籍／第4巻の発売が、2026年9月25日（金）に決定いたしました！本日より予約受付を開始するとともに、詳細情報を解禁いたします！本作はアニメ・ラジオドラマなどの多様なメディアミックスで、アジアをはじめ世界にファンを広げる中国大人気作家・墨香銅臭原作の同名小説を圧倒的な画力で知られるSTARemberがフルカラーでコミカライズしたものです。

舞台は、天界・人間界・鬼界の3つの領域から成る世界。若くして飛昇し武神となったものの、二度も天界から追放された太子殿下・謝憐（シエ・リェン）と天界の神官たちにさえ恐れられる絶境鬼王の血雨探花・花城（ホワ・チョン）。この二人が織りなす800年越しの再会と愛を美しく繊細な筆致で描き起こす。

■商品情報

●漫画「天官賜福」日本語翻訳版 第4巻【通常版】 定価：\3,905（本体価格\3,550円＋税） 発売日：2026年9月25日（金） 仕様：書籍＝B5変形 発行・発売：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

【予約・購入はこちら】 アニメイト：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3499989/ ステラワース：https://www.stellaworth.co.jp/shop/item_list.php?category_id=&kw=115990

■アニメイト限定商品

●漫画「天官賜福」日本語翻訳版 第4巻 数量限定セット【三郎アクリルスタンド付き】 定価：5,995円（コミック3,550円＋税、セットアイテム1,900円＋税）

【予約・購入はこちら】 アニメイト：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3499991/

■法人特典

●アニメイト：A4クリアファイル ●ステラワース：2L判ブロマイド ※アニメイト法人特典は通常版・アニメイト限定商品ともに対象となります。 ※数量に限りがございます。

■既刊情報

●Sony Music Shop 漫画「天官賜福」日本語翻訳版 第1巻【限定特典付き特装版】 https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?&cd=SSZX000065793 ●アニメイト 漫画「天官賜福」日本語翻訳版 第1巻【通常版】 https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2378577/ 漫画「天官賜福」日本語翻訳版 第2巻【通常版】 https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2906206/ 漫画「天官賜福」日本語翻訳版 第3巻【通常版】 https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3203330/ 漫画「天官賜福」日本語翻訳版 第3巻【通常版】／謝憐アクリルスタンド付き https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3203332/ ●ステラワース 漫画「天官賜福」日本語翻訳版 第1巻【通常版】／法人特典付き https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=6U1GncP71U7 漫画「天官賜福」日本語翻訳版 第2巻【通常版】／法人特典付き https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=8hJOfbvvJbO 漫画「天官賜福」日本語翻訳版 第3巻【通常版】／法人特典付き https://www.stellaworth.co.jp/shop/item_list.php?category_id=&kw=9784789737340 ※ステラワース法人特典には数量に限りがございます。 ※特典の有無は各商品ページにてご確認ください。

■漫画「天官賜福」（紙書籍）公式X（旧Twitter）＆特設サイト

公式X（旧Twitter）：https://x.com/tgcf_comic 特設サイト：https://asiall.jp/s/lineup/page/tgcf_comic