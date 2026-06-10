【6月19日まで受付】アトム法律税務グループ、相続税のお悩みを抱える方のための無料相談会を開催。

アトム法律事務所弁護士法人

アトム法律税務グループ（本社：東京都千代田区、代表：岡野 武志）のアトム相続税理士事務所は、相続税に関する申告や手続きにお悩みの方を対象に、無料の相談会を実施いたします。

今回は通常の相談よりも受付範囲を拡大し、申告や手続きに関するお悩み全般に広く対応します。

本相談会では、相続税専門の税理士法人にて多くの実績を持つ、代表税理士・岡野誠治が対応します。

開催背景：「相続税の悩み」に専門家が応える

相続税の申告・納税には「10ヶ月」という厳格な期限があり、期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税といった本来は避けられた負担が生じるおそれがあります。

しかし、いざ税務署から案内が届いても、「何から手をつければよいのかわからない」「実家の土地の相続で申告が必要になるかもしれない」「基礎控除を超えるかどうかわからない」といった不安を抱え、手続きが進まない方が少なくありません。

今回の相談会で対応するのは、数々の相続税申告に携わってきたアトム相続税理士事務所 代表税理士・岡野 誠治です。

皆様の不安を早期に解消し、スムーズな手続きをサポートするため、今回は通常より受付範囲を拡大した無料相談会を開催いたします。

無料相談会の3つのメリット：相続税に強いアトム法律税務グループだからできる！

本相談会は、ご相談者様に寄り添うための3つの強みを備えています。

１．【豊富な実績】代表税理士が担当

相続税専門の税理士法人にて多くの相続税申告に携わった代表税理士・岡野 誠治が対応します。

一つひとつの案件に丁寧に向き合い、豊富な経験をもとに事案に応じた最適なアドバイスを提供します。相続人の中に障害をお持ちの方がいらっしゃる場合の「障害者控除」の適用判断など、税額軽減に関わる複雑な要件にも的確に対応いたします。

２．【利便性】全国対応・15分間の無料電話相談

お電話での相談となるため、遠方にお住まいの方でもご自宅から安心してご利用いただけます。土地がある場合、住所さえ分かれば路線価から概算評価をお出しすることも可能です。

今回の相談会は通常の相談より受付範囲を拡大し、より多くの人の相続税申告に関するお悩みに寄り添いたいという趣旨から、おひとり15分とさせていただいております。

３．【柔軟性】遺産分割が進まない場合の申告や弁護士連携にも対応

「相続人の間で遺産分割が揉めていて申告が進まない」といったご相談も歓迎します。まずは未分割のまま申告期限内に申告を行い、遺産分割が確定した後に、更正の請求や修正申告で精算する方法をご提案できるほか、必要に応じてアトム法律税務グループの弁護士と連携した対応も可能な場合があります。

実施概要：相続税の無料相談会

- 担当税理士：岡野 誠治（アトム相続税理士事務所 代表税理士）- 対象となる方：基礎控除を超えるか不安な方、申告期限が迫っている方、土地の評価が必要な方など、相続税申告に関するお悩みを持つ方- 対象地域：全国47都道府県- 相談方法：電話相談- 相談料：無料- 申込受付期間：2026年6月10日（水）から6月19日（金）まで- 申込方法：専用Webフォームから申込※ 受付範囲を拡大しての相談は、当ページ内フォームからお申し込みいただいた方が対象です。※ 本フォームからの相談は、原則15分の電話無料相談となります。

代表税理士確約の本相談会への申し込みは、2026年6月10日（水）より、アトム法律税務グループの公式ホームページ（https://atomfirm.com/）の専用Webフォームから受け付けます。

担当税理士紹介

岡野 誠治（おかの せいじ）

東京税理士会所属、登録番号151583。

アトム相続税理士事務所（岡野誠治税理士事務所） 代表税理士。相続税専門の税理士法人にて多くの相続税申告に携わる。基礎控除の確認から、土地評価を含む複雑な申告、特例適用が必要な事案まで幅広く対応。一つひとつの案件に丁寧に向き合うことを信条としている。

コメント

「相続は、大切な方を亡くされた悲しみのなかで、慣れない申告手続きや納税、場合によっては親族間の調整まで、多くの問題が一度に押し寄せる場面です。しかも、相続税の申告期限はわずか10ヶ月。悲しみに向き合う時間が限られているなか、否応なく動き出さなければなりません。そのような状況に置かれた方が税務の不安を少しでも軽くできるよう、相続税の適正な計算、遺産分割協議書の作成、二次相続を見据えたアドバイスまで、誠心誠意お力になります。まずはお気軽にご相談ください。」

通常の相続税相談の申し込みは、土日を含む24時間・365日、フリーダイヤルにて受け付けております。

「申告が必要かどうか確認したい」「期限に間に合うか不安」といったご相談のみのご利用も歓迎しております。お気軽にお申し込みください。

アトム法律税務グループについて

アトム法律税務グループは、2008年に東京永田町に設立され、刑事事件・交通事故・相続税の対応に力を入れております。

全国主要都市を中心とする15事務所体制で、ご依頼者様の悩みを解決するために、年中無休24時間体制で活動を続けています。

弁護士・司法修習生・税理士を積極的に採用し、より多くのリーガルニーズに応えることを目指しております。

名称：アトム法律税務グループ

代表：弁護士 岡野 武志

設立：2008年9月3日

本部：東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

事務所：永田町、仙台、埼玉大宮、千葉、市川、丸の内、新宿、北千住、横浜、静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡

URL：https://atomfirm.com/

地元に密着したフットワークの軽い対応で、ご依頼者の皆様やそのご家族の不安を解消し、迅速かつ適切な支援をお届けします。

アトム法律税務グループでは、弁護士への取材、コメント提供、法律監修、番組出演などを積極的に受け付けております。

刑事事件・交通事故・相続税、その他法律に関する話題について、迅速に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

https://atomfirm.com/practices/practices_interview

代表弁護士紹介

岡野 武志

第二東京弁護士会所属、登録番号37890。

弁護士・税理士、YouTuber、TikTokクリエイター。

高校卒業後、渡米。10年間のフリーター生活を経て、28歳で司法試験に合格。司法修習を終えた翌日に、単身でアトム東京法律事務所を設立。現在、アトム法律事務所の代表弁護士の他に、法律×ITのWebマーケティングを手掛けるアトム法律情報株式会社代表取締役社長を務める。多くのテレビドラマの法律監修や情報番組のコメンテーターを担当するなどマルチに活躍。

法律をテーマにした動画配信でYouTuberとしても高い人気を誇り、2026年5月現在、チャンネル登録者数は176万人を超え、TikTokフォロワー数は68万人を超えている。SNSフォロワー数は累計278万人を突破。

【オフィシャルサイト】

https://okanotakeshi.com/

【X】

岡野タケシ弁護士【アトム法律税務グループ】

https://x.com/takeshibengo

【YouTubeチャンネル】

岡野タケシ弁護士【アトム法律税務グループ】

https://www.youtube.com/@okanotakeshi

【TikTok】

岡野タケシ弁護士【アトム法律税務グループ】

https://www.tiktok.com/@takeshibengo

【著書】

『人生逆転最強メソッド 書き込みワークで即体感。やるべき「目標」が見えてくる』

著者：岡野 武志

出版：KADOKAWA

商品ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322107000881/

Amazonページ：https://amzn.to/3Hn14ro

『おとな六法』

著者：岡野 武志、アトム法律事務所

出版：クロスメディア・パブリッシング

商品ページ：https://www.cm-publishing.co.jp/9784295408772/

Amazonページ：https://amzn.to/3Ootfw0