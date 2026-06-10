みらいワークス総合研究所、企業人事向けコラムに最新の政策動向を反映しコンテンツ展開を強化

株式会社みらいワークス

株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡本 祥治、以下「当社」）が運営するみらいワークス総合研究所は、企業向けメディア（ https://mirai-works.co.jp/mwri/ ）に連載中のコラム「徹底解説！『働き方の自由化』への人材戦略と労働法制」において、2026年の最新の政策動向を反映し、解説コンテンツの展開を強化することをお知らせします。



5月に政府の労働市場改革分科会より提示された、労働市場改革の方向性に関する「とりまとめ（案）」をはじめ、急速に動く労働政策の潮流を捉え、企業の経営層や経営企画担当者、人事担当者に向けた実践的な指針を順次公開してまいります。

■ 背景と目的：2026～2027年の激動する労働法制を「攻めの人材戦略」に変える指針

松井 勇策執筆 連載コラム再開。テーマは「徹底解説！『働き方の自由化』への人材戦略と労働法制」

2026年は、企業にとって障害者雇用率の引き上げへの対応をはじめ、女性活躍推進に向けた情報開示、ハラスメント規制や同一労働同一賃金の運用アップデートなど、人事労務における実務対応が重なる年です。さらにその先には、2027年以降の施行を見据えて議論が本格化している「労働基準法改正」も控えており、日本の労働時間制度や雇用慣行は大きな転換期を迎えています。

これら一連の法改正への対応は、法令順守としての側面に注目が集まりがちですが、その本質は個人のライフステージに合わせた働き方を実現し、組織と個人の価値を相乗的に高めるための、中長期的な組織改革の機会とも捉えられます。

みらいワークス総合研究所では、こうした背景を踏まえ、人的資本・雇用政策の有識者である松井 勇策 氏を研究員に迎え、雇用関連の法令政策の見直しについて、その方向性と企業への影響をひもとく解説コラムを2025年秋より連載してまいりました。この度、2026年に入り動きが加速している最新の論点や政府の最新方針を網羅し、経営戦略と連動した人材戦略を描くための専門的な視点を提供するコンテンツ展開を強化いたします。

■ 今後の解説テーマ：法改正の全容からカスハラ・AI・人的資本開示まで網羅

激動する労働政策や法改正の動向に合わせ、経営者や経営企画担当者、人事担当者が今押さえるべき以下のテーマについて、解説を順次公開していく予定です。

【足元の重要実務・法改正への対応】

● 2026年の確定法改正総点検

● フリーランス新法と自律的な働き方をめぐる最新動向

● カスタマーハラスメント（カスハラ）・就活セクハラ防止の実務設計

【次期労基法改正・最新の政策動向】

● 労基法改正の各論と現状

● 骨太の方針2026と人的資本の情報開示全般の傾向

● 雇用政策とAI政策・AIガバナンスの関わり

※政策動向などの変化に合わせ、内容や構成は変更・改善する可能性があります。

■ 直近の注目トピック：熱を帯びる「裁量労働制」議論と政府とりまとめ案の核心

2026年に入り、政府の会議体などで活発に議論されているテーマの一つである「裁量労働制」に焦点を当てた解説を公開しています。

● URL： https://mirai-works.co.jp/mwri/column/column-reskilling/8968/

● 労働市場改革分科会による「労働市場改革に関するとりまとめ案」の『両論併記』を読み解く：

5月に提示されたとりまとめ案について、報道のトーンと実際の文書との「温度差」を冷静に分析。拡充論と慎重論の背景にある経済界・労働側のそれぞれの懸念を整理します。

● 労働時間制度を考える「正しい順序」：

「労働時間や賃金、法的リスク」から入るのではなく、「経営戦略→人材戦略→制度設計」という、本来あるべき思考順序を提唱します。

■ 連動企画の案内：5月開催・松井氏登壇セミナーのレポート＆アーカイブ動画を同時公開

みらいワークス総合研究所は2026年5月12日に、本コラムに連動するオンラインセミナーを開催しました。イベントレポートとアーカイブ動画を公開中です。コラムと併読することで、激動する労働政策への解像度をさらに高められるパッケージとなっています。

● URL：https://mirai-works.co.jp/mwri/seminar/seminar_report/8978/

● セミナータイトル：

『2026-27 働き方の「同時多発改革」：労基法改正×AI政策×人的資本の全論点 ～60分で、今後2年の人事戦略に必要な全情報が手に入る～』

● 3大潮流の構造を統合するロードマップ：

「労働基準法の大改正」「AI政策の進行」「人的資本経営の拡充政策」という密接に絡み合う3大潮流を網羅。国の方針を受動的なコンプライアンス対応（義務）として捉えるのではなく、自社の中長期的な働き方のロードマップへと能動的に落とし込み、未来の競争優位を築くための人事戦略を松井 勇策 氏が徹底解説しています。

■ 連載コラムの概要

● 連載タイトル： 徹底解説！『働き方の自由化』への人材戦略と労働法制

● 公開場所： みらいワークス総合研究所 ウェブサイト（企業向けメディア）

https://mirai-works.co.jp/mwri/

● 対象： 企業の経営層、経営企画、人事・労務部門の責任者・担当者



≪コラムニスト・プロフィール≫

松井 勇策（まつい・ゆうさく）

産学連携シンクタンク iU組織研究機構 代表理事・社労士

情報経営イノベーション専門職大学 客員教授（雇用政策・人的資本）

現代の「働き方」の先端的な動きや人的資本経営、特に国内の雇用関連の法令政策を経営革新やイノベーションとつなぐ知見に専門性の核心を持つ。人的資本経営関連のセミナーの総参加者数1万人以上、人的資本経営関連の個社支援案件100社以上。著書「人的資本経営と開示実務の教科書」ほか複数。名古屋大学法学部卒業後、株式会社リクルートにて広報・組織人事コンサルティング、のちに経営管理部門でメディア企画統括・法務・監査・ITマネジメントなどに関わる。上場時には、上場監査や内部整備の事業部責任者を歴任。2016年に独立、のち2023年に人的資本経営関連で大学に教員として招へい、2024年に産学連携シンクタンク設立。

≪みらいワークス総合研究所 概要≫

● 所長： 岡本 祥治

● 設置： 2022年7月

● ＵＲＬ：

・個人向け： https://mirai-works.co.jp/media-career/

・企業向け： https://mirai-works.co.jp/mwri/

● 活動内容：

・プロフェッショナル人材の働き方・キャリア形成に関する研究

・企業の新規事業や人的資本経営／リスキリング、外部人材活用、サステナビリティに関する研究

・各種調査分析・情報収集

・出版・広報

≪株式会社みらいワークス 概要≫

所在地 ：東京本社：東京都港区

その他事業所：関西支社／九州支社／東北支社

代表者 ：代表取締役社長 岡本祥治

設立 ：2012年3月

証券コード ：6563（東証グロース）

資本金 ：94,910千円（2026年3月31日時点）

ＵＲＬ ：https://www.mirai-works.co.jp/

事業内容 ：

● プロフェッショナル人材事業

フリーランス・業務委託／副業・業務委託／正社員

登録プロフェッショナル96,500名、クライアント9,300社（2026年4月30日時点）

● コンサルティング事業

● 実践型リスキリング事業

● オープンイノベーション事業

● 地方創生事業

● サステナビリティ経営支援事業

https://mirai-works.co.jp/service/

子会社 ：Greenroom株式会社

https://greenroom.eco/