ペットボトルが大容量タンクに変身！極細ミスト×気化熱で涼しさUP、持ち運べる冷風扇「iFan Coola」が新登場

エレス株式会社

株式会社エレス（本社：東京都渋谷区）は、【 iFan 】シリーズの最新作として、ペットボトルを直接取り付けて使えるハンディファン【 iFan Coola（アイファン クーラ）】を発売いたします。

商品概要

近年の酷暑において、通常のハンディファンでは熱風を浴びているように感じてしまうという課題がありました。「iFan Coola」は、本体にペットボトルを装着し、ミストと風を共に届けるハンディファン。風がミストを蒸発させる際の「気化熱」を利用することで、風の体感温度を約-10°下げ、心地よい冷風をピンポイントで届けることを目指しました。

商品詳細

写真左からスカイ、アイボリー

【商品名】iFan Coola（ アイファン クーラ ）

【カラー】アイボリー / スカイ

【価格】\4,378(税込）

iFan Coola 商品ページ :https://www.elaice.jp/products02/ifan-coola/

◆ 濡れ感の少ない「極細ミスト」で心地よい涼しさ

ミストが非常に細かく噴出されるため、肌や衣服が濡れたりべたついたりする不快感を抑えながら、効率よく涼感を得られます。真夏の屋外イベントやキャンプ、スポーツ観戦に最適です。

◆ ペットボトルをそのまま活用可能

水がなくなっても給水所を探す必要はありません。市販の水が入ったペットボトルを本体に直接取りつけるだけで準備完了。2種類のアタッチメントが付属しているおり、さまざまな口径の飲料ボトルに対応します。

◆ 冷たいミスト風と4段階の風量調節が可能

好みに合わせて4段階の風量調節が可能です。ミスト機能と併用することで、従来のファンとは一線を画す「冷風扇」の使い心地を提供します。

◆ 持ち運びに便利なカラビナ

カラビナホールを備えており、バッグなどに取り付けて持ち運びが可能。

◆ 誤作動防止の電源スライドスイッチ

誤作動防止のため電源スライドスイッチを搭載し、スイッチONにした状態で長押しすることでファンとミストが作動する安心設計

◆ 付属の収納袋でバッグに入れても安心

収納袋が付属しているため、使用後の水滴や持ち運び時の水漏れにも配慮している。

公式オンラインショップ :https://lshop.jp/products/ifaniFan Coolaのご購入はこちらから↑

Instagram【 @elaice.official 】#elaice #iFan #エレス #ハンディファン

お気に入りのハンディファンを見つけて、これからの夏をもっと自由に自分らしく楽しんでみては？

商品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/99873/table/73_1_28ef4e5365154dbed5acc3020ae11d0a.jpg?v=202606100551 ]



※1 充電時間は接続機器の電源供給能力により長くなる可能性があります。

※2 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。

アイボリー [ IV ]

スカイ [ SKY ]

◆ 会社概要

エレス株式会社 - ELAiCE S.A.

本社 ：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-6

代表者 ：代表取締役 沼尾 隆

設立 ：1977年8月

電話番号：03-6809-0320（代表）

公式HP ：https://www.elaice.jp/

公式オンラインショップ：https://lshop.jp/

エレスは暮らしを豊かにする"心地よい"デザインを生み出し続けている会社です。

みなさまの身近に寄り添い、日々の暮らしにそっとなじむデザインの商品をお届けします。