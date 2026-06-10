Webサイト上で動画視聴から問い合わせまでをスムーズにつなぐSaaSサービス『VIDGET』を提供開始

■『VIDGET』について

ディープラボ株式会社

ディープラボ株式会社は、企業のWebサイト上にCTA付き動画を簡単に設置できるSaaSサービス 『VIDGET』 の提供を開始いたしました。

『VIDGET』は、Webサイトに訪れたユーザーへ動画を通じてサービスや企業の魅力を直感的に伝え、そのまま問い合わせ・応募・資料請求などのアクションへ誘導できるサービスです。従来のテキストや画像中心のWebサイトでは伝えきれなかった企業の強みやサービスの魅力を、動画によってわかりやすく届けることで、ユーザーの理解促進とコンバージョン向上を支援します。

近年、スマートフォンやSNSの普及により、ユーザーの情報収集行動は大きく変化しています。短尺動画を通じて情報を直感的に理解する体験が一般化するなか、企業のWebサイトにも、視覚的でわかりやすい情報提供と、次の行動につながる導線設計が求められています。

『VIDGET』は、Webサイトを大規模に改修することなく、専用タグを埋め込むだけで導入可能です。動画内にアクションボタンを設置できるため、動画を見て興味を持ったユーザーを、問い合わせや応募などの具体的なアクションへ自然に導くことができます。

また、管理画面からドラッグ＆ドロップで動画の差し替えができるため、専門的なITスキルがなくても自社内で簡単に運用できます。キャンペーンや採用活動、物件紹介、サービス訴求など、目的に応じて動画コンテンツを柔軟に更新できる点も特長です。

実際の運用では、動画クリック数がサイト全体のPV数に対して約20％に達したほか、CV率が導入前の約0.5％から約1.5％へ改善した事例もあります。また、動画を視聴したユーザーの約15～20％が問い合わせへ進むなど、Webサイト上でのユーザー行動促進に効果が見られています。

『VIDGET』は、採用活動に力を入れる企業をはじめ、不動産、介護、医療など、文字や静止画だけでは魅力を伝えきれない業界との相性が高いサービスです。社内の雰囲気、代表メッセージ、社員の声、施設や物件の様子などを動画で届けることで、求職者や顧客の理解を深め、問い合わせや応募につなげます。

ディープラボ株式会社は今後も、『VIDGET』を通じて、企業のWebサイトを「情報を探す場所」から「サービスや魅力を体感する場所」へ進化させ、企業の情報発信とコンバージョン向上を支援してまいります。

紹介ページもありますので是非ご確認ください。【VIDGET紹介ページ】(https://vidget.jp/)

■主な特徴

■サービス概要

- Webサイトを大規模改修せずに導入可能専用タグをWebサイトに埋め込むだけで設置できるため、導入時の負担やコストを抑えられます。- 動画内にCTAボタンを設置可能動画を見て興味を持ったユーザーを、問い合わせ・応募・資料請求などの次の行動へスムーズに誘導できます。- 専門知識不要で簡単に運用可能管理画面からドラッグ＆ドロップで動画を差し替えられるため、社内でスピーディーに改善できます。- 効果を可視化できるダッシュボード機能動画の再生状況やCVへの貢献度を把握し、データをもとにした改善施策を実行できます。※専用タグの埋め込みだけで、動画が挿入できる※HPへの訪問数と動画起動数、CV(問合せ)数が確認できる

サービス名：VIDGET

提供会社：ディープラボ株式会社

サービス内容：Webサイト上にCTA付き動画を設置し、ユーザーの理解促進とコンバージョン向上を支援するSaaSサービス

公式サイト：https://vidget.jp/

■会社概要

■お問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181273/table/5_1_dbbf24a2f2f0583a748c76f0ac64c270.jpg?v=202606100551 ]

ディープラボ株式会社

担当：サービス提供担当

E-mail：contact@vidget.jp

TEL：03-6775-3311