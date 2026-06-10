世界が訪れる街から、世界が働く街へ1万人が働く街へ進化するグラングリーン大阪で、タイムアウトマーケット大阪が、この夏、新たな7つの魅力を迎えます！

阪急阪神不動産株式会社

2026年秋、就業者数1万人を超える見込みのグラングリーン大阪。

国内外から人々が集う「訪れる街」から、働き、過ごし、交流する「日常の街」へ――。

街が新たなフェーズへ進むなか、その中心にある日本最大級のグローバル・フード＆カルチャーマーケット「タイムアウトマーケット大阪」も、新たなステージへ進みます。

この夏、新たに加わるのは、単なる新店舗ではありません。

思わず足を運びたくなる、7つの新しい理由です。

1.フレンチの巨匠・唐渡泰シェフが手がける、月替わりで出会う一期一会の一皿。

2.道頓堀の人気店「くれおーる」が世界へ挑む、進化系たこ焼き。

3.タイ政府認定レストラン「クンテープ」が届ける、本場タイの日常を感じる味と技。

4.東心斎橋で愛されてきた「まにぽぽ」が提案、韓国の家庭料理とストリートフードの魅力。

5.「ウェスティンホテル大阪」のシェフパティシエ・亀川善実氏が届ける、ホテルクオリティのスイーツを気軽に楽しむ時間。

6.「天命」が挑む醤油ラーメンと日本酒ペアリングの新提案。（5月開店）

7.英国パブの楽しさを大阪流に再解釈した「Furai Guys」。（5月開店）

それぞれが異なる個性を持ちながら、ランチ、カフェ、仕事帰りの一杯、週末の集いまで、さまざまなシーンを彩ります。

タイムアウトマーケット大阪は、この夏の新たなラインアップを通じて、1万人のワーカーと世界から訪れるゲストの日常に寄り添う、新たな食と交流の拠点へと進化していきます。

■フレンチの巨匠・唐渡泰シェフが仕掛ける

「トップシェフによる大阪食文化発信のステージ」

今回最大の注目は、「リュミエールグループ」総料理長であり、“野菜の美食”を提唱するフレンチの巨匠・唐渡泰シェフ監修による新プロジェクト「Le Chef du Mois（ル・シェフ・デュ・モワ）」（グランシェフの料理）です。

本プロジェクトは、フレンチ、イタリアン、日本料理、中国料理、パティスリーなどジャンルを超えたトップシェフが月替わりで登場。それぞれの感性と技術を生かした限定ワンプレートを創作します。大阪の食文化の魅力は、料理だけではありません。ジャンルや店の垣根を越えて料理人同士が交流し、新たな価値を生み出してきた“人のつながり”もまた、大阪らしさの一つであり、大阪の新たな食文化を発信します。

【Le Chef du Mois（ル・シェフ・デュ・モワ）今月のメニュー】

お客様には、カウンターに並ぶ季節野菜のおいしさを引き出した8種の野菜料理から、好みの品を選んでいただきます。さらに、メインディッシュとスープを組み合わせ、自分だけの一皿を楽しめる新しい美食体験を提案。1日100食限定、今月しか出会えない一皿です。

8種の野菜料理、スープ、肉料理 2,000円

3色の野菜のスムージー フル270cc／990円、ハーフ130cc／500円

・赤／ビーツのスムージーフランボワーズの香り

・黄／黄色パプリカとマンゴーのスムージー

・緑／小松菜とフルーツのスムージー

（6月11日オープン）

※「Le Chef du Mois」は、大阪・福島区で飲食事業を展開する株式会社フレンドシップ（代表取締役社長・林文臣）が運営

■道頓堀発「くれおーる」が世界へ向けて進化系たこ焼きを発信

大阪を代表するソウルフード・たこ焼き。その人気店として知られる「くれおーる」が、新たな挑戦の舞台にタイムアウトマーケット大阪を選びました。

注目は、ポルチーニソースとパルミジャーノ・レッジャーノを使用した進化系たこ焼き。創業者から受け継ぐ味と技をベースにしながら、世界中から集まるゲストに向けて新たな大阪の味を提案します。ローカルフードがグローバルフードへと進化する、新しいたこ焼きの形です。

さらに、「パリカリ麻婆茄子焼きそばランチセット」など、時間が限られたオフィスワーカーにも嬉しい満足感のあるランチメニューを用意。夜には、お酒のつまみにぴったりの鉄板焼きメニューも揃い、一日を通してさまざまなシーンで利用できます。

【代表メニュー】

たこ焼き ポルチーニソース パルミジャーノ・レッジャーノがけ 980円（8個）、和牛の卵ロール 1,100円、パリカリ麻婆茄子焼きそばランチセット（麻婆茄子焼きそば、ご飯、スープ、緑茶付き）1,300円

（6月14日オープン）

■タイ国政府認定「クンテープ」が、働く1万人の日常を支える選択肢に

観光客だけでなく、日常的に働く人々が集う街へ。その変化を象徴する存在のひとつが、タイ国政府認定レストラン「クンテープ」です。

タイ人シェフが手がける本場の味に加え、野菜を豊富に取り入れたバランスの良いメニューも展開。増加するオフィスワーカーの日常を支える、本格的でヘルシーな食の選択肢を提供します。

また、11時～15時のランチ限定で、タイの屋台で親しまれている定番ランチ「カオケン」を提供。タイ語で「ぶっかけ飯」を意味し、ガパオライス、パッタイ、グリーンカレーほか日替わりのおかず約6種類から好みの料理を選び、ごはんとともに楽しむスタイルです。

増加するオフィスワーカーの日常を支える、本格的でヘルシーな食の選択肢を提供します。

【代表メニュー】

青いパパイヤサラダ1,320円、ガパオ＆パッタイセット1,870円。ランチ限定「カオケン」1種1,210円・2種1,540円・3種1,870円

（6月18日オープン）

■韓国カルチャーの人気店「まにぽぽ」がグラングリーン大阪へ

東心斎橋で支持を集めてきた韓国ダイニング「まにぽぽ」が、タイムアウトマーケット大阪へ移転オープンします。韓流カルチャーへの関心が世界的に高まるなか、多様な人々が集うグラングリーン大阪を新たな発信拠点として選びました。

韓国出身の母から受け継いだ“オモニの味”をベースに、韓国の家庭料理やストリートフードを提供。フライドチキンやキンパなど、本場の日常に根付く味わいとともに、韓国カルチャーそのものを体感できる空間を創出します。

【代表メニュー】

韓国風フライドチキン980円（4個）～、まにぽぽキンパ1,000円

（6月11日オープン）

7月までに7店舗が集結

6月の4店舗に先立ち、5月には「天命 ～人類みな麺類 × 酒ソムリエ赤星慶太～」、「Furai Guys」の2店舗がオープンしました。7月には新たな1店舗が登場します。

■醤油ラーメンと日本酒、孤高のペアリング「天命」

～人類みな麺類 × 酒ソムリエ 赤星慶太～（ラーメン・日本酒）

大阪・西中島発の人気ラーメン店「人類みな麺類」が、酒ソムリエ・赤星慶太氏とタッグを組んだ新ブランド。出汁を使わず“水と醤油”を軸に仕上げた一杯に、日本酒のペアリングを重ねることで、ラーメンを「圧巻」の体験へと昇華させます。

【代表メニュー】

ラーメンRICH（Full）1,350円、ラーメン1杯＋日本酒3種のペアリング2,290円～（5月1日オープン）

■英国料理と大阪ならではの感性が融合「Furai Guys」（英国料理）

「大阪・関西万博」英国パビリオンのレストランを手がけたチームによる英国料理店。人気を博したフィッシュ＆チップスをはじめ、厳選した国産魚介や関西の食材、発酵文化を取り入れた、“ここだけの英国料理”を提供しています。

【代表メニュー】

フィッシュ＆チップス1,800円、大阪ベイサラダ1,500円

（5月8日オープン）

■ホテルの人気スイーツを、もっと身近に。

「ウェスティンホテル大阪」の人気スイーツが期間限定で登場！

（7月オープン予定）

グラングリーン大阪に隣接する「ウェスティンホテル大阪」が、1カ月限定のスイーツブランドをオープンします。手がけるのは、同ホテルのシェフパティシエ・亀川善実。満足感がありながらも軽やかな“エアリー感”のあるスイーツで、多くのゲストを魅了してきました。

今回のポップアップでは、ホテルクオリティの味わいをより気軽に楽しめる新たなスタイルを提案。また、「自分を超える技術を持つパティシエを育てたい」という想いのもと、次世代の育成にも力を注ぐ亀川氏が、この場所で新たな挑戦に挑みます。

ここでしか出会えない、期間限定のスイーツ体験をお楽しみください。

※代表メニューの価格はすべて税込です

タイムアウトマーケット大阪は、都市の未来を体験する場所へ

全800席を有するタイムアウトマーケット大阪は、フードホールではありません。世界の食文化、地域の魅力、人と人との交流、そして都市のライフスタイルが交差する場所です。

世界が訪れる街から、世界が働く街へ。

タイムアウトマーケット大阪は、グラングリーン大阪とともに、グローバル・フード＆カルチャーマーケットとして、日本発の新しい都市体験を世界へ発信し続けます。

【店舗情報】

Time Out Market Osaka

タイムアウトマーケット大阪

100席のカフェゾーン、バーカウンター、キッチンを臨むカウンター席、さらにはコワーキングや商談に使えるテーブル席や個室、ファミリーが心地よく過ごせるソファ席、200席以上のイベントスペースなど、利用シーンに合わせて選べる多様な空間で世界のお客様をお迎えします。

住所：大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪南館B1

営業時間：11：00～23：00（22：00LO、Barは22：30LO）

定休日：施設定休日に準ずる

カード使用：可※クレジットカード・QR・モバイル決済のみ

席数：約800席（うち、カフェの席数100席）

アクセス：JR大阪駅「うめきた地下口」から徒歩2分

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※本リリースの内容は予告なく変更される場合がございます。

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発行元：阪急阪神ホールディングス

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