意識的に涙を流してストレス解消する【涙活（るいかつ）研修】を福利厚生の一環で看護師向けに実施（滋賀県・青森県）

涙と旅カフェ あかね

通称「なみだ先生」として、企業・自治体・教育機関・医療機関・福祉施設向けの「涙活」（るいかつ）講演などを手がけている感涙療法士の吉田英史が、看護師に向けて『涙を流してストレス解消～暮らしにいかす涙活（るいかつ）～』と題した研修を、6月13日に滋賀県看護協会主催で、7月18日に青森県看護協会主催で実施します。

▼ 「なみだ先生～感涙教室～」公式ウェブサイト：https://www.tearsteacher.com

■涙活研修概要

【滋賀県】

日時：2026年6月13日(土)9:30～11:30

会場：滋賀県看護研修センター

（住所：滋賀県草津市大路二丁目11番51号）

主催：公益社団法人滋賀県看護協会第６地区支部

【青森県】

日時：2026年7月18日(土)13:30～15:30

会場：リンクステーションホール青森 4階 中会議室

（住所：青森県青森市堤町1-4-1）

主催：公益社団法人青森県看護協会

■看護師のストレス状況

看護師はストレスを感じる機会が多いイメージですが、他の職業と比べてどれほど精神的に疲弊するのでしょうか。厚生労働省が公表する「精神障害に関する事案の労災補償状況（令和3年度）」によれば、医療業は全業種のうち2番目に精神障害の労災支給件数が多いとされています。さらに職種でいえば「保健師、助産師、看護師」の請求件数が4番目に多く、他の職業と比べてもストレスフルであることが分かります。具体的内容としては、仕事内容による緊張感（例. 人命に関る仕事など）、チーム医療に関すること（例. 看護師に対する医師の理解不足など）、労働環境に関すること（例. 時間に追われる仕事、仕事量が多く時間外勤務が多い、交代制勤務で生活が不規則になるなど）、患者・患者家族との関係に関すること（例 無理な要求をされる、威圧的な態度を取られるなど）などさまざまなものが指摘されています。心身の健康に影響を及ぼす過重労働の原因としては、主に労働時間が問題視されていますが、看護職においては、労働時間以外にもこのようなさまざまな要因により過重な労働が生じる可能性が考えられます。近年では会社が従業員のためにストレスマネジメントと呼ばれるストレスへの適切な対処法や防止策を講じるようになってきています。その一つの方法として「涙活」は有効だと考えられます。

■泣く活動「涙活（るいかつ）」について

涙活とは2～3分でも意識的に涙を流すことで心身を整え、ストレス解消を図ることを目的とした活動です。

「号泣したらスッキリした！」、「思う存分泣いたら、気が楽になった！」という経験をしたことがある人は多いのではないでしょうか。このように「涙」を流すと晴れ晴れとした気持ちになったりするのはなぜでしょうか。

人はストレスを感じたとき、自律神経系の中の交感神経という神経システムが活発になります。この交感神経は身体を「戦闘モード」に変えているため、身体は極度の緊張状態になっています。この緊張をほぐすために必要なのが、「お休みモード」にする副交感神経の活発化。つまり、リラックスとは、副交感神経を活発化させることだともいえます。

副交感神経を活発化させる最も簡単な方法は「睡眠」です。寝てしまえば、交感神経によって引き起こされたストレスも軽減することができ、疲れも取れます。ところが睡眠不足が続いたり、なかなか深い眠りに就けない人は交感神経が活発に働き続けるため、ストレス過多になりがち。ストレスがたまる→眠れない→ますますストレスがたまるという悪循環に陥ってしまいます。そのようなときに副交感神経を活発化させ気持ちが落ち着いたと感じられることもある方法、それが「涙」を流すことなのです。気持ちが少し落ち着いたり、すっきり感じる人もいます。

なおタマネギを切った際に出る“角膜保護の涙”や目を潤すための“基礎分泌の涙”では意味がありません。ストレス解消に効果があるのは、悲しみや感動などによる“情動の涙”。人間にしか流すことのできない涙と言われています。

涙活で副交感神経が優位な状態にスイッチングして脳はリラックス状態にストレスホルモン「コルチゾール」の数値が涙活で減少

POMS心理検査で涙を流すことによって心の混乱や怒りがしずまり、敵意が軽減することがわかっています

■自分だけの「泣きのツボ」を見つけて、ストレスまみれの毎日を簡単リセット

涙は一粒流しただけで一週間ストレス軽減状態が続きます

研修では、参加者が実際に涙を流し、「涙活」を体験できるのが特徴です。人前で泣くことに抵抗がある人は少なくありませんが、医学的エビデンスに基づく解説を通じて、その思い込みを取り除いていきます。続いて自分が涙を流しやすい「泣きのツボ」を探求。親子愛、夫婦愛、祖父母との思い出、アスリートの努力、子どもの成長系、ラブストーリー、動物、仕事、友情、あるいは大自然の風景など、どこに「泣きのツボ」があるかは、その人の人生経験などによって多岐にわたります。

自分だけの「泣きのツボ」を見つけてもらうために、研修では映像鑑賞や泣ける話の創作ワークショップも実施。泣きやすい体質になるためのコツを体得してもらいます。さらに家で簡単に実践できる「涙活」の方法も伝授。コツさえわかれば誰でもできる手軽なストレス解消法「涙活」を通じて、より豊かな人生を歩んでもらうお手伝いをいたします。

■涙活研修当日プログラム

１.涙の効能についての講義

なぜ泣くとストレス解消になるのかの仕組みを医学的エビデンスに基づいて解説します。

【ポイント】講義で「泣いてはいけない」という思い込みを外し泣きやすくします。

２.感涙動画上映、絵本の読み聞かせ、手紙文の朗読

さまざまなジャンルの泣ける題材を使って参加者に涙を流してもらいます。

【ポイント】ジャンルは、家族モノ、恋愛モノ、友情モノ、動物モノ、アスリートモノと多彩。あらゆる角度から参加者の泣きのツボを刺激します。

３.泣ける話創作ワーク（なみだ作文）

参加者に「○○への感謝の手紙」と題して泣ける話を書いて発表してもらいます。

【ポイント】泣ける話を書くことで自分の泣きのツボと向き合い、自己内省しながら涙を流せます。

４.「一枚の写真で泣こう」ワーク

参加者に一枚の写真を静かに三分間みてもらいます。

【ポイント】参加者それぞれが自由な解釈ができるので、カスタマイズされたストーリーで泣くことができます。

５.「泣き言セラピー」ワーク

参加者に泣き言（弱音、愚痴、ストレス）を書き出して（吐き出して）もらいます。

【ポイント】胸の内にあるストレスを言葉にすることでモヤモヤが整理されスッキリします。

６.涙とともに人生を振り返るワーク（なみだ年表）

これまでの人生で涙を流した出来事とその理由を書き、特に印象的だった事柄を発表しシェアします。

【ポイント】「あの時、〇〇だったから、今の私がある」。そのように思えたら過去のどんな出来事もきっと愛おしいと思えるはずです。過去の出来事に隠された意味を見つけ出し、全ての経験が実は「今の幸せ」につながっている準備だったことに気づきます。

７.涙友タイム

涙活体験の気づきや感想、「どこで涙が出たのか、なぜ涙が出たのか」の話を参加者同士で共有します。

【ポイント】他人の泣いた理由を聞くことで自分の泣きのツボが刺激され、新たな自分の泣きのツボを見つける契機を得られます。

■過去に実施した医療従事者向け涙活セミナー

泣くことの効用をわかりやすく図解で解説します。泣きやすくするための状況（環境）づくり様々な手段を使って参加者に泣いてもらいます。泣ける話を書いてもらいます。泣きながら発表する人も。意識的に泣く涙活トレーニングをします参加者に泣き言を吐き出してスッキリしてもらいます。生きていればどうしようもなく涙が溢れる日もあります。人生を涙とともに一緒に振り返ります。涙友タイム中に自分の話をする中で泣き出す参加者も看護研究学会で涙活の講演会 「感涙療法とは何か」日本赤十字看護大学で看護師や看護学生に向けて涙活講座北海道看護協会札幌支部主催のオンライン涙活セミナー涙流しストレス解消 根室管内看護師「涙活」学ぶ【根室】（2024年10月20日釧路新聞）

・【愛知県看護教育研究会主催】医療専門職向け「涙活で心と身体をリフレッシュ」研修4月19日実施

https://newscast.jp/smart/news/2132930

・東海大学医学部学生に向けて、感動の涙でストレス解消させる、「なみだ先生」こと感涙療法士の吉田英史が東海大学主催で「涙活（るいかつ）」セミナーを10月24日に実施

https://newscast.jp/smart/news/9258534

■講師・吉田英史（よしだひでふみ）プロフィール

1975年生まれ。早稲田大学で心理学、教育学を学び、同大学院で心理学的から健康教育等の社会教育を研究。高齢者福祉施設、学校勤務を経て、現職に。高校教師時代に相談に来る生徒たちを見ていて相談中に泣き出す生徒ほど早く立ち直っていくことから「涙は人をスッキリさせて立ち直らせる効果がある」ことに注目していた。2013年から「涙活」をスタート。認定資格「感涙療法士」を医師、脳生理学者で東邦大学医学部名誉教授の有田秀穂氏と共に創設。感涙療法士として、教育機関（生徒・先生・PTA向け）、医療機関（医師や看護師等の医療関係者向け）、福祉施設（利用者、職員向け）、企業、自治体において、涙活講演会やワークショップを実施。また『涙と旅カフェあかね』という“泣ける”カフェや『鎌倉涙活ツアー』という“泣ける”ツアーもプロデュース。精力的に「涙活」を使ったサービスも展開中。他には2か月に1回、感涙療法士認定講座を有田氏と実施。現在370人の感涙療法士が日本各地で活躍している。

元高校教師（英語科・情報科教員免許）スクールカウンセラー（公認心理師）、通称「なみだ先生」。主な著書に『涙活力 （るいかつりょく）』（玄文社）

『涙活力 るいかつりょく』 吉田英史著

▼ なみだ先生HP：https://www.tearsteacher.com/

▼ 涙活HP：https://www.ruikatsu.net/

▼ 涙と旅カフェ あかね HP : https://www.ruikatsu.net/tearsandtravelcafe

▼ 鎌倉涙活ツアーHP：https://www.ruikatsu.net/kamakuraruikatsu

▼ 感涙療法士認定講座HP：https://www.ruikatsu.net/kanruiryohoshi

次回は2026年6月13日に実施予定。

■メディカ出版『Nursing BUSINESS（ナーシングビジネス）』2026年4月・5月・6月号に【涙活】連載

■2024年～2025年、次の各新聞で毎週1回12回にわたって「なみだ先生の涙活のすすめ」と題して連載。

・埼玉新聞 8月28日～（毎週水曜）

・中国新聞 8月28日～（毎週水曜）

・佐賀新聞 8月28日～（毎週水曜）

・静岡新聞 8月30日～（毎週金曜）

・長崎新聞 9月2日～（毎週月曜）

・沖縄タイムス 9月2日～（毎週月曜）

・下野新聞 9月3日～（毎週火曜）

・日本海新聞 9月5日～（毎週木曜）

・福井新聞 9月12日～（毎週木曜）

・北日本新聞 10月5日～（毎週土曜）

・山陰中央新報 10月8日～（毎週火曜）

・山梨日日新聞 10月8日～（毎週火曜）

・京都新聞 10月14日～（毎週月曜）

・新潟日報 10月15日～（毎週火曜）

・大分合同新聞 10月17日～（毎週木曜）

・信濃毎日新聞 10月23日～（毎週水曜）

・東奥日報 11月1日～（毎週金曜）

・千葉日報 11月3日～（毎週日曜）

・南日本新聞 11月5日～（毎週火曜）

・宮崎日日新聞 11月13日～（毎週水曜）

・岐阜新聞 11月21日～（毎週木曜）

【涙活 参考WEB記事】

・鎌倉で「涙活」ワークショップ 泣いてすっきり、ストレス解消 （2022年7月15日 鎌倉経済新聞）

https://kamakura.keizai.biz/headline/487/

・「40代以上の男性を泣かせたい」 都内開催の“涙活セミナー”に記者が参加、会場で見た意外な光景とは？（2021年7月21日『アーバンライフメトロ』）

https://urbanlife.tokyo/post/62034/

・自分の「泣きのツボ」を知り、1週間に1回、涙を流そう （2020年2月18日『THE21オンライン』 メンタルヘルス特集）

https://shuchi.php.co.jp/article/7329

・泣くほどストレスに強くなる？「涙活」の魅力（2019年7月15日『商業界ONLINE』 サッポロビール社で社員に向けて涙活セミナー）

https://news.line.me/issue/oa-shogyokaionline/13430eac00d8

・30年泣いていなくても3秒で泣く方法教えます（2021年6月4日 『PRESIDENT 【プレジデント】』）

https://bit.ly/3TiszIr

・気軽に泣けるカフェとは? - “泣きの専門家”がはじめた優しい空間 （2019年3月27日『マイナビ』）

https://news.mynavi.jp/article/20190327-792105/

【涙活 参考YouTube映像】

・ 『テレビ大阪ニュース』 泣いてストレス解消「涙活」 涙なしには見れない映像も

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=gNeXKbGtXIo ]

・ 『イギリス国営放送BBC』 日本社会は泣きづらい？ 心と身体を癒す「涙活」

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=lIjk81yu-Ho ]

・ 『関西テレビNEWS』 「涙活」から「泣くロボット」まで コロナ禍で再注目の「涙」ストレス解消にとどまらないその“効能”とは

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=_ifu6xLFcAs ]

・ 『The New York Times』あなたが最後に泣いたのはいつですか。

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=CawT_sqiBxo ]

・ 『フィリピン国営放送』涙活ドキュメンタリー（涙活カフェの様子を撮影）

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=gHSXBjwGDHk ]

・ 『タイ国営放送Dohiru』会社員に向けての涙活セミナー

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=iqEtzWpOXv0 ]

・ 『朝日新聞』 涙活でストレス解消

[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=h13slwtkhOM ]

・『JFN 未確認欲望学ホシガリアン』みりちゃむの目にも涙【泣キタガリアン】（5月30日放送 13分過ぎから涙の効用の解説）

■『涙と旅カフェ あかね』とは

[動画8: https://www.youtube.com/watch?v=UNJBA8JHTsQ ]

2013年に『涙活』をスタートさせ、日本中の各所で、これまで約5万人近くの人を泣かせてきました。その中で、現代人は泣く場所さえ探していると思うようになりました。「男は泣くな。」「涙は女の武器」等、日本社会では、泣くことがネガティブな文脈で語られます。しかし、泣くことが”健康に良いことだ”と医学的に証明されるようになりました。「家族の前で泣けない、会社で泣けない、じゃあどこで泣けばいいのだ」という声をそこかしこで聞きます。そこで、しっかり泣ける場所を作る必要性を感じ、2019年に「涙と旅カフェ あかね」のプロデュースに至りました。涙活カフェでは、不定期で、”泣き”をテーマにしたイベントを開催。参加者には映像や音楽、絵本の読み聞かせ等で泣いてもらったり、泣ける作品の品評会や泣ける歌の合唱会・朗読会、なぜ人は泣くのかを考える会など各種イベントを実施しています。

『涙と旅カフェあかね』の前に「なみだ先生」こと感涙療法士の吉田英史

住所：〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-1-17 酒井ビル 1F

代表者：吉田 英史

電話番号：070-6648-3039（吉田）

Eメールアドレス：tearstherapy@gmail.com

URL：https://www.tearsteacher.com/

事業内容：各種涙活講演、ワークショップの実施