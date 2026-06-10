福岡 中洲の自社保有駐車場「パラカパーキング103」リニューアルのお知らせ

パラカ株式会社

全国で駐車場事業を展開するパラカ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：内藤 宗、以下「当社」）は、当社が保有・運営する福岡市博多区中洲の立体駐車場「パラカパーキング103」において、2005年12月のオープン以来初となる大規模修繕工事を実施し、2026年5月にリニューアルが完了いたしました。

本リニューアルでは、外壁補修や防水工事、照明のLED化等により施設の安全性・快適性を高めるとともに、精算機などの駐車場機器を新しくし、キャッシュレス精算にも対応いたしました。

■基本情報

保有・運営：パラカ株式会社

所在地 ：福岡県福岡市博多区中洲2-8-24

駐車場形態：時間貸駐車場（自走式立体駐車場・ゲート式）

営業時間 ：24時間営業

収容台数 ：クルマ 155台 ／ バイク 4台

立地特性 ：中洲の繁華街や川端通商店街まで徒歩圏内。

※バイクは専用サイトからの予約制となります。

ご予約URL： https://paraca.biz/parking/detail/545

出典：地理院地図vector(国土地理院)をもとに当社が作成

■リニューアルの背景と目的

「パラカパーキング103」は、九州最大の繁華街である中洲エリアや川端通商店街に近接し、観光客やビジネスパーソン、地元の方々に24時間ご利用いただける重要な交通インフラとして、約20年間にわたり運営してまいりました。

この度、オープン以来初めてとなる大規模修繕を実施し、施設の長期的な維持管理と快適性の向上を目的に、外壁補修や設備更新等を行いました。あわせて、ゲートおよび精算機を更新し、キャッシュレス精算にも対応することで、より快適な駐車環境を整備しました。

当社は本リニューアルを通じて、利用者の皆様により快適な駐車環境を提供するとともに、中洲エリアのさらなる活性化に貢献してまいります。

■当社社員もリニューアル作業の一部に参加

本リニューアルでは、専門業者による大規模修繕工事に加え、当社社員も現地で一部の塗装作業に参加しました。日頃からご利用いただいているお客様への感謝を込め、より気持ちよくご利用いただける駐車場づくりに取り組みました。

福岡支店社員コメント：

「日頃からご利用いただいている皆様への感謝を込めて、私たちもリニューアル作業の一部に参加しました。明るくきれいになった駐車場を、より快適にお使いいただければ幸いです。」

■リニューアル工事の概要

・外壁の塗装、ひび割れ補修

・照明のLED化

・ゲート、精算機の更新

・キャッシュレス精算への対応

・EVホールの塗装

・EVカゴ内シート、カーペット交換

・屋上階の浸透性防水工事

・全フロアの天井、梁の錆のケレンおよび防錆処理など

■パラカ株式会社について

東京本社：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー9階

福岡支店：福岡県福岡市中央区天神1-10-20 天神ビジネスセンター15階

※上記のほか、全国に支店・営業所を展開しております。

設 立：1997年（平成9年）8月

代 表：代表取締役 内藤 宗

事業内容 ：

駐車場の運営及び管理業務

駐車場の運営、管理に関するコンサルティング

資産運用と資金調達に関するコンサルティング

太陽光・風力・地熱等再生可能エネルギーの供給に関する事業

その他関連業務

当社は、一般的な運営形態である、土地オーナー様より土地を賃借して運営する「賃借駐車場」に加え、 駐車場用地を自ら取得し、長期的な視点で運営する「保有駐車場」を展開しております。

当社は、保有駐車場によって安定的な基盤収益を確保し、地域に根ざした持続的な駐車サービスの提供を実現しています。