玄人志向から、M.2 NVMe SSD用外付けドライブスタンド『KURO-DACHI/ONE/NVMe』を発売
シー・エフ・デー販売株式会社
KURO-DACHI/ONE/NVMe
- M.2 NVMe SSDを差し込むだけで使える外付けSSDスタンドです。
- USB 3.2 Gen2対応により、最大10Gbpsの高速データ転送を実現。
- Type-C一体型ケーブルで配線もすっきり、工具不要で取り付けも簡単です。
- 縦置き構造でSSDの抜き差しがしやすく、放熱板が干渉しにくい設計。
- 最大8TBのSSDに対応し、大容量データの保存や移行、バックアップ用途にも最適です。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1101_1_45f7ee9182e56755849d47cf96cf653e.jpg?v=202606100551 ]
KURO-DACHI/ONE/NVMe
PCパーツブランド「玄人志向」は、M.2 NVMe SSD用外付けドライブスタンド『KURO-DACHI/ONE/NVMe』を発売します。
2026年6月12日発売予定です。
KURO-DACHI/ONE/NVMe | 玄人志向 USB3.2 Gen2 接続 M.2 NVMe SSD スタンド
- USB 3.2 Gen2対応により、最大10Gbpsの高速データ転送を実現。
- Type-C一体型ケーブルで配線もすっきり、工具不要で取り付けも簡単です。
- 縦置き構造でSSDの抜き差しがしやすく、放熱板が干渉しにくい設計。
- 最大8TBのSSDに対応し、大容量データの保存や移行、バックアップ用途にも最適です。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1101_1_45f7ee9182e56755849d47cf96cf653e.jpg?v=202606100551 ]
想定売価：\2,480前後(税込)
発売予定：2026年6月12日
製品ページ
https://www.kuroutoshikou.com/product/detail/kuro-dachi-one-nvme.html