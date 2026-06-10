株式会社ERI Robotics 警視庁大崎警察署と「大規模災害時における資機材等の提供に関する協定」を締結

ＥＲＩホールディングス株式会社

ERIグループの株式会社ERI Robotics（社長：藤本 高史、本社：東京都品川区、以下「ERI Robotics」という）は、2026年6月9日（火）、警視庁大崎警察署と「大規模災害時における資機材等の提供に関する協定」を締結いたしました。

本協定は、首都直下地震や風水害などの大規模災害が発生した際に、ERI Roboticsが保有するドローンおよび関連機材を活用し、被災状況の把握や要救助者の捜索、救助活動の支援を行うことを目的としています。

協定締結後には、大規模災害による建物倒壊を想定した合同訓練が実施され、ERI Roboticsも参加いたしました。

訓練では、倒壊した建物内に取り残された傷病者の救助を想定し、ERI Roboticsの屋内点検用ドローンを活用して建物内部の状況確認を実施しました。ドローンから取得した映像情報を基に、要救助者の位置や救助隊員の進入経路を迅速に把握し、救助活動の効率化と安全性向上に貢献します。

本協定式及び合同訓練は下記メディアにも掲載いただきました。

NHK 2026年6月9日

https://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10015145221000

TBS 2026年6月9日

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2720794?display=1

時事通信社 2026年6月9日

https://sp.m.jiji.com/article/show/3794294

【本件に関するお問合せ先】

株式会社ERI Robotics 担当：原崎

MAIL：info@r-eri.jp