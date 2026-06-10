株式会社そごう・西武

西武福井店では、6月11日（木）からお中元ギフトセンターを開設いたします。

近年、お中元は定番商品を贈る習慣から、贈る相手の嗜好やライフスタイルに合わせた「パーソナルギフト」へと変化しています。こうした背景に加え、年々厳しさを増す夏の猛暑を受け、今夏は「もらって嬉しく、買って納得の“役に立つ”」をキーワードに、実用性と満足感を兼ね備えた商品を幅広く展開します。

特に、暑さ対策として需要が高まるアイス・飲料ギフト・肉ギフトの品ぞろえを強化。ひんやりと楽しめるアイスをはじめとしたクールデザートや、体調管理を意識した飲料ギフト、スタミナ補給に適した肉ギフトなど、猛暑の夏を快適に過ごすための「涼」と「滋養」を提供します。

また、季節感と特別感を兼ね備えた夏限定グルメとして、旬の素材と名店・職人の技を掛け合わせた上質な商品も豊富に取り揃えています。

さらに、「ご自宅用特別お買得品」では、物価上昇を背景にニーズが高まるグロッサリーや即食簡便アイテムを拡充。コストパフォーマンスと利便性を両立したラインアップを提案します。

西武福井店 お中元ギフトセンター開設

■６月１１日（木）～７月２６日（日）

■西武福井店 ６階＝催事場 ※最終日は午後５時閉場

■夏だからこそ贈りたい、「旬」と「技」が出会う一品

旬の素材の持ち味を最大限に引き出すため、「素材」と「つくり手」に焦点を当てた夏グルメを展開。

夏に最もおいしい時期を迎える食材と、それを知り尽くした料理人・職人の技、さらに

百貨店ならではの限定性を掛け合わせた、この季節ならではの価値あるギフトを提案します。

日本料理 鈴なり 国産鱧と生湯葉のしゃぶしゃぶ鍋 10,800円 鱧だし500ml×2 鱧切身（国産）24切 生麩・生湯葉×各6切 特製ポン酢180ml 梅肉たれ45g 薬味（紅葉おろし×２ 刻み葱×１※賞味期限冷凍30日

丁寧に骨切りされた国産の鱧に、風味豊かな生麩、とろける甘みの生湯葉を合わせた贅沢なしゃぶしゃぶ鍋。利尻昆布と鱧の骨でじっくり抽出した出汁に潜らせて、

鱧のやわらかな食感、深い旨みとコクを堪能していただけます。

「なだ万」で13年修業した村田明彦店主の確かな技術に裏打ちされた料理、遊び心あふれる感性で、数々の賞を獲得している名店。

六雁（むつかり） 松坂牛ハンバーグ 夏野菜の和風ソース 10,800円 松阪牛ゴロゴロハンバーグ（肉は三重産）110g×４ 夏野菜の和風ソース50g×４※賞味期限冷凍30日

上質な香りや脂の甘みが魅力の松坂牛を粗く角切りにし、贅沢に加えることでステーキのような食感に。

パプリカ、ズッキーニ、ナスなど旬の野菜をふんだんに使った、醤油や味噌ベースの

和風ソースと爽やかに響きあいます。

六雁（中央区銀座）京料理をベースに創作的な日本料理を提供。「割烹すずき」で修業後、精進料理の名店「月心居」にて研鑽を重ねた総料理長秋山能久氏が手がける素材の魅力を引き出し美しく昇華させた料理と客席から厨房が見通せるライブ感ある空間が魅力。

■猛暑をいやす「涼」と「滋養」のギフトを拡充

暑い季節に需要が高まる飲料ギフトやクールデザートの品ぞろえを拡充。

見た目にも涼やかなアイスやゼリーに加え、夏の疲れをいやすこだわりの

アイスコーヒー、体調管理を意識した乳酸菌飲料、さらにスタミナアップにおすすめの

肉ギフトなど、涼味と滋養を兼ね備えた夏ならではの品を取り揃えます。

■「ご自宅用特別お買得品」は実用性や利便性に着目

山梨 イルクルソーレ 甲州生ジェラート詰合せ（甲州生ジェラート ミルク90ml×4、巨峰・白桃各90ml×各2、ドポチェーナ ピスタランポーネ140ml×2）・・・5,400円和歌山ふみこ農園 フルーツボールゼリー（いちご・みかん・ミックス・ライチ・メロン各260ｇ×各１）・・・5,400円

物価上昇が続く中、夏の食卓に欠かせない「麺類」をはじめ、価格上昇が気になる

「コーヒー」「海苔」などのカテゴリーに注目し、実用性とお得感を兼ね備えた

品揃えを展開します。また、年配の方やタイムパフォーマンスを重視する層から

支持を集めている、どんぶりの具の小分けパックや電子レンジ調理で手軽に

楽しめるおかずなどの即食簡便アイテムを増幅、選ぶ楽しさと利便性のさらなる向上を図ります。

■福井のおいしいものを全国へ ふるさとギフト

蕎麦や海の幸、夏ならではの涼やかな菓子など魅力あふれる福井ブランドが多い季節。福井のギフトをクローズアップし、

全国のみなさまに向けたギフトとして福井ブランドギフト「ふるさとギフト」を発信してまいります。

また福井ギフトはeコーマース「福井の口福」でもお求めいただくことができます。

めん房つるつる 福井県産生蕎麦・・・4,320円御雲丹商 天たつ 雲丹あわせ甘えび・天然平目と 越前甘えび昆布〆詰合せ・・・8,478円えがわ 水かんてん 井上耕養庵 若狭葛ようかん詰合せ・・・4,320円

志保重 氷くずまんじゅう１２個入・・・4,860円