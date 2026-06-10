アピリッツ、フィジカルAI領域へ参入--「身体感覚」をデジタルデータ化する東大発スタートアップH2L株式会社と資本業務提携

株式会社アピリッツ

株式会社アピリッツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：和田 順児、以下「当社」）は、2026年６月８日、H2L株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：玉城 絵美、以下「H2L社」）と資本業務提携契約を締結しましたので、お知らせいたします。



本提携は、H2L社で初となるBtoC向けサービスを研究開発する為の技術提携です。H2L社が持つ「身体性のデジタル化」技術と、当社のWebやアプリ開発力・サービスデザイン力を組み合わせ、フィジカルAIソリューションを共同で企画・開発・社会実装することを目的としています。

単なる出資にとどまらず、H2L社を「フィジカルAIの基盤技術パートナー」として、当社が、その領域でのサービスを、実装・事業化するパートナーとして機能する対等な共創体制を構築します。「身体データを、使われるサービスへ。」というビジョンのもと、スポーツ・ファン体験・施設・技能継承・製造業など多領域への展開を共同で推進します。

フィジカルAI領域への本格参入について

当社は、身体データ・AI・アプリケーション開発を統合した「フィジカルAIソリューション」を、今後の重点戦略領域として位置づけています。

近年、スポーツ・エンターテインメントを含む複数の領域で身体性を伴うデジタル体験の事業化検討を進めてきました。これらの検討を通じ、身体データや実世界の動作を扱う技術が、今後のデジタルサービスにおいて重要な役割を果たすとの認識を強めています。

こうした背景のもと、フィジカルAI領域の社会実装を加速するうえで、H2L社の技術が不可欠であると判断し、今回の出資を決定しました。

H2L社が持つ「身体性のデジタル化」技術の独自性

H2L社は、人間の固有感覚（位置覚・重量覚・抵抗覚など）をデジタル化し、身体の動き・力加減・緊張といった“身体性そのもの”をデータとして扱うBodySharing技術を世界に先駆けて開発している企業です。同社が構築する技術群は、単なるセンシング技術ではありません。

筋変位センサーによる高精度入力、電気刺激・機械刺激による感覚出力、そして固有感覚・触覚・視覚・聴覚を統合したフィジカルAIトークンは、人間の身体とデジタルをつなぐ“新しいインターフェース”を創り出す基盤技術です。

これは、ロボティクス、スポーツ、医療、製造業など、多様な産業の課題解決に直結する可能性を秘めており、まさに「次の10年をつくる技術」と言える領域です。

共創で生み出すフィジカルAIソリューション

当社は、構想整理、PoC/MVP 開発、アプリ・管理画面・課金基盤の実装、商用化後の運用改善まで一貫して担い、H2L社と共に身体データ技術の社会実装を推進してまいります。

H2L社のBodySharing技術は、当社が重点領域として検討を進めるフィジカルAIソリューションにおいて、以下の領域で重要な役割を果たします。

スポーツ指導AI

フォーム・力加減をプロと比較し、BodySharing技術と生成AIが改善点を言語化。フィジカルAIに活用するための身体データ蓄積も可能にします。

技能継承AI

熟練者の手元動作・力加減・タイミングをBodySharing技術でデータ化し、生成AIが暗黙知を言語化。動画教材では伝えられなかった技能を次世代へ継承します。

ファン参加型体験

身体の動きや力加減をリアルタイムに共有し、スポーツ観戦やエンターテインメントにおける新しい体験を創出します。

施設向けAI測定メニュー

身体データを活用した測定・評価・トレーニングメニューをスポーツ施設や医療機関向けに提供します。

両者コメント

H2L株式会社 代表取締役CEO 玉城 絵美

H2Lが長年研究開発してきたBodySharing技術やフィジカルAIトークンという基盤技術と、アピリッツ様のアプリ開発力やサービスデザイン力、クライアントネットワークが掛け合わさることで、「身体データを、使われるサービスへ」というビジョンが現実のものになります。PoCの構想から商用化まで共に走れる心強いパートナーを得られたことを大変嬉しく思っており、フィジカルAIの多領域展開を楽しみにしています。

株式会社アピリッツ 代表取締役社長執行役員CEO 和田 順児

この度、H2L社へのスタートアップ投資、資本業務提携を決定しました。H2L社は、筋肉の動きや力加減、固有感覚をデジタルデータとして扱う技術で世界をリードする大学発スタートアップです。この技術はフィジカルAIの基盤技術の一つでもあります。今回の提携を皮切りに、当分野での共同開発やサービスの販路拡大などを推進していきます。また、このようなスタートアップ投資活動は、両社にとって、そして社会全体の持続的な発展に貢献するものだと考えております。

出資先の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/72985/table/363_1_bc2374ef77e1dac8d26e3edec3e989c0.jpg?v=202606100551 ]

株式会社アピリッツについて

「ザ・インターネットカンパニー」という理念のもと、「セカイに愛されるインターネットサービスをつくり続ける」ことを目指します。Webサービス開発・オンラインゲーム開発を中心に、ユーザー体験設計からデータ基盤構築まで一貫したデジタルサービスの開発・運営を行っています。

会社概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/72985/table/363_2_fa5dfff0c45a2d927b82472575a6931b.jpg?v=202606100551 ]