【紀ノ国屋】土用・丑の日は、鹿児島県産うなぎの贅沢を。特製うなぎ商品のご予約を6月15日(月)より承ります。

7月26日（日）は土用・丑の日

株式会社紀ノ國屋

紀ノ国屋では、夏の風物詩である土用・丑の日に合わせ、うなぎ蒲焼やうな重、うなぎを使った自家製寿司のご予約を承ります。

古くから土用・丑の日には、うなぎを食べて暑い夏を乗り切る習慣が親しまれてきました。ふっくらと香ばしく仕上げた紀ノ国屋こだわりのうなぎを、ぜひご家庭でお楽しみください。

これぞ極上。うなぎを堪能する二段仕立ての「殿重」

ご飯の上にも中にも、香ばしく焼き上げた鹿児島県産うなぎを贅沢に使用。うなぎの旨みを存分に味わえる、二段仕立ての「紀ノ国屋 鰻重 殿重」です。数量限定・予約限定でご用意します。

ご予約特典 10％OFF

ご予約承り期間中は、チラシ掲載商品を表示価格（税込）より10％OFFでご予約いただける特典をご用意しております。この機会にぜひ、紀ノ国屋自慢のうなぎ商品をご利用ください。

ご予約承り期間：6月15日（月）～7月17日（金）

《商品概要》

1. うなぎ蒲焼（長焼き）（1尾）

\3,456（税込）

鹿児島県産のうなぎを１尾長焼きにしました。身がふっくらとして柔らかい、国産のうなぎをご賞味ください。

2. 紀ノ国屋 鰻重 殿重（1折／1尾半）

\5,184（税込）

【数量限定・予約限定】ご飯の上だけでなく中にも、香ばしくふっくらと焼き上げた鹿児島県産うなぎを敷き詰めた、食べ応えのある二段仕立ての鰻重です。

※うなぎの切り身部位（頭側・尻尾側）はお選びいただけません。

3. 紀ノ国屋 うな重 特盛（1折／1尾）

\3,780（税込）

鹿児島県産のうなぎを1尾使用した、食べ応え十分のうな重です。白焼きで焼き込み、秘伝のタレで仕上げたうなぎの香ばしさと、甘辛いタレの味わいをお楽しみいただけます。

4. 紀ノ国屋 うな重（1折／半身）

\2,138（税込）

白焼きで焼き込み、秘伝のタレで仕上げた鹿児島県産うなぎを使用しました。甘辛いタレが食欲をそそる定番のうな重です。

※うなぎの切り身部位（頭側・尻尾側）はお選びいただけません。

5. 紀ノ国屋 自家製うなぎ握り（うなぎ握り7貫、玉子焼き1個）

\2,592（税込）

身がふっくらと脂ののった鹿児島県産うなぎを炙り、握り寿司に仕立てました。香ばしい風味をご堪能ください。

6. 紀ノ国屋 自家製うなぎ太巻き（1本分／約18cm）

\3,132（税込）

鹿児島県産うなぎ、海老、玉子焼、きゅうり、とびっこを彩り豊かに巻き上げました。紀ノ国屋自家製の太巻きをお楽しみください。

ご予約について

■ご予約承り期間：6月15日（月）～7月17日（金）

■お渡し日：7月26日（日）

■対象店舗：インターナショナル（青山店）／国立店／等々力店／吉祥寺店／鎌倉店

■ご案内：

※掲載の写真はイメージです。

※一部容器、内容等が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※数量限定商品もございます。品切れの際はご容赦ください。

※各商品は12時以降のお渡しとなります。なお、「5」「6」のみ吉祥寺店では13時以降のお渡しとなります。

※「5」「6」の消費期限は、インターナショナル（青山店）・吉祥寺店は当日20時、国立店・等々力店・鎌倉店は当日22時です。

※天候や交通事情等により、お渡し時間が遅れる場合がございます。

■紀ノ国屋公式オンラインストア

https://www.super-kinokuniya.jp/

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