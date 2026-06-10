【ボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT」配信情報】6月4日（木）～6月10日（水）に8作品の配信をスタート！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が運営するボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT（カレント）」の、最近の配信情報をお知らせいたします。今回は6月4日（木）～6月10日（水）に新しく配信を開始した8作品の情報をご紹介いたします。どうぞご注目ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

6月5日（金）リリース

■配信アルバム：『Letters from Vladivostok』

■クリエイター：Lucevitous, MiliSen ／ ボーカル：宮舞モカ

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5518(https://karent.jp/album/5518)

歴史フィクション風の物語をテーマに、美しいピアノで彩られるドラマチックなナンバー。

過酷な運命に翻弄されながら生きる意志を描きます。

【クリエイターコメント】

皆さん、こんにちは。この曲は、歴史上の戦争中に軍隊と共に移動する戦場カメラマンを描いたものです。しかし、ストーリーのテーマとしては、今この瞬間を生きることを大切にしながら、過去の思い出や未来への希望を胸に抱き続けることの大切さを讃えるものでもあります。

■配信アルバム：『雨上がりに祝福を』

■クリエイター：Fty ／ ボーカル：雨衣

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5657(https://karent.jp/album/5657)

雨上がりにだけ現れる花の願いを綴るファンタジックソング。

どこか切なさも感じさせつつ、透き通るような雰囲気に満ちた可憐な作品です。

【クリエイターコメント】

雨が降って街の皆が傘をさすとカルミアの花が咲いているようで綺麗だけれど、雨が止むと傘はすぐに閉じられてしまう。

そんな雨が大好きな雨衣ちゃんと、雨上がりのひと時を曲にしました。

6月8日（月）リリース

■配信アルバム：『人生 吹奏楽アレンジバージョン』

■クリエイター：アンメルツP ／ ボーカル：初音ミク、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ、MEIKO、KAITO

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5670(https://karent.jp/album/5670)

「プロセカULTIMATE」採用の、挑戦する人へのエールソングを豪華アレンジ！

力強く華やかに鳴り響くウィンド・オーケストラルバージョンです。

6月10日（水）リリース

■配信アルバム：『コムギノフネ』

■クリエイター：いえぬ ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5660

聞こえないはずの風の音が聞こえてきそうな、古い風車小屋での一幕を描くドラムンベース。

物語を綴る印象深いMVとお楽しみください。

■配信アルバム：『ダークヴェイル』

■クリエイター：ぐちり ／ ボーカル：MYK-IV

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5662

ぐちりさんの『真夜中の舞踏会』シリーズの1曲。

夜闇を彷徨った果ての再会を、ハード＆ダークなロックチューンで表現しています。

【クリエイターコメント】

亡霊たちの舞踏会をテーマに、ハードなロックナンバーを書きました。サビの掛け声も楽しいと思いますし、ぜひ爆音で聴いていただきたいですね。

■配信アルバム：『グラヴィティ＝ゼロ』

■クリエイター：ぐちり／ ボーカル：ルウル

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5664

浮遊感と疾走感が同居する、デジタルな世界観の四つ打ちエレクトロ・ロック！

キャッチーなリフ＆リリックが耳に残る1曲です。

【クリエイターコメント】

浮遊霊をテーマに、更にロボットっぽいデジタルな要素をごちゃ混ぜた、4つ打ちのノリノリな曲に仕上がってます。メロディをしつこいくらいリフレインしているので、一度聴いたら頭から離れなくなります。まるで取り憑かれたかのように…。

■配信アルバム：『ノヴァ』

■クリエイター：*Luna ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5663

「初音ミク GALAXY LIVE 2021」書き下ろしテーマソングがシングル配信！

世界を越えて何度でも新しい音を紡ぐ、輝き溢れるアンセムです。

■配信アルバム：『アウィーク』

■クリエイター：Mused

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5665

Musedさんの1stアルバム。

繊細な世界観を刺激的なテックコアでソリッドかつ鮮烈に描き出す、圧倒的な12トラックを収録しています。

「KARENT」では、新しく配信を開始した楽曲の情報を毎週水曜日にまとめてお知らせいたします。来週もご期待ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

「KARENT」 公式X：https://x.com/KarenT_Crypton

【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 KARENT担当

E-mail：karent@crypton.co.jp

＜参考情報＞



▼「KARENT」とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。SpotifyやApple Music、YouTube Music、LINE MUSIC等の世界の主要ストリーミングサービス、TikTok、Instagram等のSNS、iTunes Store、Amazon Music等のダウンロードストアへの音源配信を行っている。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲のリリースや、バーチャルシンガーの記念日ごとに実施している配信特集も人気である。



▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に企画・開発した、歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェア。パッケージに描かれたキャラクターは、ブルーグリーンのツインテールが特徴的な姿を持つ。本ソフトで作られた音楽がインターネット上に多数投稿されたことでイラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が拡がり、文化現象となった。

今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍するようになり、国内では初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催したイベント『初音ミク「マジカルミライ」』が、2013年からの累計で58万人以上を動員。2026年はOSAKA、TOKYO、HAMAMATSUの3都市で開催される。また国外では、初音ミクの世界ツアーシリーズ「HATSUNE MIKU EXPO」が、これまでに50都市で120公演を巡演。2025年11月にはシリーズ初のアジアツアーを完走、2026年には北米ツアーと欧州ツアーを控えている。他にもイベントに限らず、伝統芸能や著名なアーティストとのコラボレーションなど、様々な関連コンテンツが国内外で展開されている。



※ 『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガー

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットフォームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/