お風呂の壁にピタッとくっつく！マグネット2WAYトリートメントコームとマグネットシャンプーブラシが新登場。粧美堂より、バスタイムをもっと快適にする『Pitatto Bath』発売

粧美堂株式会社

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下 粧美堂）は、マグネット内臓でお風呂の壁にくっつく『Pitatto Bath』から、「マグネット2WAYトリートメントコーム」を、2026年5月下旬より発売しました。

※「マグネットシャンプーブラシ」は、2026年4月上旬より発売しました。

毎日のバスタイムを、頭皮や髪をしっかりケアできる時間に。そんなニーズに応える新商品として、マグネット内蔵でお風呂の壁にピタッとくっつく「マグネット2WAYトリートメントコーム」と「マグネットシャンプーブラシ」が新登場。「マグネット2WAYトリートメントコーム」は、粗目と細目の2種類のコームを備えた設計。粗目部分は、濡れた髪でも絡まりにくく、トリートメントを髪全体に均一に広げることができます。細目コームは、髪一本一本にトリートメントをしっかりなじませることが可能です。使いやすい角度付きで、壁からサッと取り出せる利便性も特長です。

「マグネットシャンプーブラシ」は、3種類の毛先を組み合わせた設計で、指だけでは届きにくい頭皮の皮脂汚れやニオイの原因までしっかり洗浄します。衛生的で心地よい使用感が、毎日のバスタイムをより快適にしてくれます。

商品概要

■商品名：マグネット2WAYトリートメントコーム

■価格：990円（税込）

〈商品の特長〉

■2種類のコームを備えた設計：

粗目のコームは濡れた髪でも絡みにくく、髪全体にトリートメントを広げられ、細めのコームは髪一本一本にトリートメントをしっかりなじませることが可能。

■使いやすい形状：

お風呂の壁にくっつけてスマート収納できます。

角度付きで、使うときにパッと取れて便利！

■商品名：マグネットシャンプーブラシ

■価格：990円（税込）

〈商品の特長〉

■壁に浮かせてスマート収納：マグネット内臓でお風呂の壁にくっつけてスマート収納できます。

■3種の毛先：3種の毛先で、髪だけでなく、地肌の汚れもスッキリ落とせます。指では届きにくい部分まで、しっかり洗えてニオイの原因になる皮脂汚れにも。

こちらの商品は、全国のバラエティストアやディスカウントストア、ドラッグストアの他、

粧美堂公式オンラインストアでもご購入いただけます。

【粧美堂ONLINE STORE】

マグネット2WAYトリートメントコーム：https://www.sho-bionlinestore.jp/c/beauty/SPV13939

マグネットシャンプーブラシ：https://www.sho-bionlinestore.jp/c/beauty/SPV13940

※都合により発売開始日時が前後する場合がございます。

※商品取扱店舗について、一部店舗によっては発売日が異なる場合がございます。

粧美堂株式会社

粧美堂は、世界中の様々な個人の「心と体の美と健康をサポートする」ことを使命とし、自社ブランド及びOEMで、化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨及びコンタクトレンズ関連等の商品を幅広く取扱う総合企画メーカーです。企画・生産から販売（小売店及びEコマース市場向け）までを自社で完結できることが強み。また販売先は、ドラッグストア、ディスカウントストア、均一ショップ、バラエティストア、総合スーパー、ネット通販など多岐にわたります。2013年4月からコンタクトレンズ事業を開始。加えて、2025年1月に化粧品のＯＥＭ製造受託業務を行っている株式会社ピコモンテ・ジャパンを傘下に入れ、OEM事業の拡大に乗り出しています。