【6～8月限定】黒毛和牛×オマール海老。薪火が織りなす、夏だけの贅沢コースを薪焼ステーキ コケットで提供開始

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株式会社キープ・ウィルダイニング

薪焼ステーキ コケットでは、2026年6月２日から8月3０日までの期間限定で、厳選された黒毛和牛と、濃厚な旨味を誇るオマール海老。


主役となるのは、上質な脂の甘みと豊かな旨みを持つ黒毛和牛、そして濃厚な旨みとプリッとした食感が魅力のオマール海老。山と海、それぞれの恵みを一度に味わえる、この季節だけの特別なコースです。



■オマール海老




オマール海老特有の凝縮された旨味と、香ばしさ。それぞれが持つ個性を最大限に活かしながら、一皿ごとに“夏の贅沢”を表現しています。





■黒毛和牛の薪焼ステーキ




黒毛和牛は、繊細な火入れにより引き出される脂の甘みと、しっとりとした口溶け。



調理には薪火を用い、遠赤外線による柔らかな火入れと、ほのかな燻香があることで、素材のポテンシャルを一段と引き上げます。



肉と海の恵みが織りなす奥行きある味わいは、この季節だけの特別な体験です。



■店内





記念日や大切なひとときにふさわしい、期間限定のコース。夏という短い季節を、五感で味わう贅沢をぜひご堪能ください。



店舗紹介



薪焼ステーキ コケット



地元の文化、食材を武相料理として‘‘美味しい’’を追求する



厳選食材を中心に、薪火調理で素材本来の魅力を引き出すステーキレストラン。


薪ならではの香りと遠赤外線による繊細な火入れで、黒毛和牛や旬の食材を最高の状態で提供しています。記念日や接待、特別なディナーシーンにふさわしい空間とおもてなしで、多くのお客様にご利用いただいております。





【 Menu 】



・前菜の盛り合わせ



・フォワグラのシガー仕立て



・オマール海老のロースト



・黒毛和牛肩サンカク肉の薪焼ステーキ



・本日のデザート



・武相ブレンドコーヒー　or　秦野わさびや茶園　和紅茶





【開催日】　2026年6月2日（火）～8月30日（日）





【料金】　　 1名様\12,000（税込み・サービス料別）





店名 　薪焼ステーキコケット



住所 　〒194-0013 東京都町田市原町田６丁目９－８ アエタ町田 8F STRI内



TEL：　042-851-8985



営業時間　ディナー 17:00～23:00(ラストオーダー21:00)



ご予約はこちらからお願い致します。



https:// restaurantcoquette.com



定休日　　月曜日