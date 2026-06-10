【6～8月限定】黒毛和牛×オマール海老。薪火が織りなす、夏だけの贅沢コースを薪焼ステーキ コケットで提供開始

株式会社キープ・ウィルダイニング

薪焼ステーキ コケットでは、2026年6月２日から8月3０日までの期間限定で、厳選された黒毛和牛と、濃厚な旨味を誇るオマール海老。

主役となるのは、上質な脂の甘みと豊かな旨みを持つ黒毛和牛、そして濃厚な旨みとプリッとした食感が魅力のオマール海老。山と海、それぞれの恵みを一度に味わえる、この季節だけの特別なコースです。

■オマール海老

オマール海老特有の凝縮された旨味と、香ばしさ。それぞれが持つ個性を最大限に活かしながら、一皿ごとに“夏の贅沢”を表現しています。

■黒毛和牛の薪焼ステーキ

黒毛和牛は、繊細な火入れにより引き出される脂の甘みと、しっとりとした口溶け。

調理には薪火を用い、遠赤外線による柔らかな火入れと、ほのかな燻香があることで、素材のポテンシャルを一段と引き上げます。

肉と海の恵みが織りなす奥行きある味わいは、この季節だけの特別な体験です。

■店内

記念日や大切なひとときにふさわしい、期間限定のコース。夏という短い季節を、五感で味わう贅沢をぜひご堪能ください。

店舗紹介

薪焼ステーキ コケット

地元の文化、食材を武相料理として‘‘美味しい’’を追求する

厳選食材を中心に、薪火調理で素材本来の魅力を引き出すステーキレストラン。

薪ならではの香りと遠赤外線による繊細な火入れで、黒毛和牛や旬の食材を最高の状態で提供しています。記念日や接待、特別なディナーシーンにふさわしい空間とおもてなしで、多くのお客様にご利用いただいております。

【 Menu 】

・前菜の盛り合わせ

・フォワグラのシガー仕立て

・オマール海老のロースト

・黒毛和牛肩サンカク肉の薪焼ステーキ

・本日のデザート

・武相ブレンドコーヒー or 秦野わさびや茶園 和紅茶

【開催日】 2026年6月2日（火）～8月30日（日）

【料金】 1名様\12,000（税込み・サービス料別）

店名 薪焼ステーキコケット

住所 〒194-0013 東京都町田市原町田６丁目９－８ アエタ町田 8F STRI内

TEL： 042-851-8985

営業時間 ディナー 17:00～23:00(ラストオーダー21:00)

ご予約はこちらからお願い致します。

https:// restaurantcoquette.com

定休日 月曜日