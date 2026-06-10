【２年連続！世界に届けた泡盛の魅力と感動】神村酒造の「守禮YUI45度」が、カンヌ国際映画祭公認セレモニーへ。

有限会社神村酒造

有限会社神村酒造（沖縄県うるま市 代表取締役 中里迅志）の泡盛「守禮YUI45度」と「守禮30度」が、2026年5月17日にフランス・カンヌで開催された「第79回カンヌ国際映画祭」の公認セレモニー「CANNES GALA」にて公式採用されました。昨年の「暖流BLESS46度、暖流CRAFT40度」に続く2年連続の採用です。

私たちが現地で味わった喜びと栄誉を、日頃より神村酒造を支えてくださる皆様と分かち合うため、現地セレモニーで提供された料理を再現し、神村酒造の泡盛とともに美味しく楽しんでいただく報告イベント「カンヌナイト」を、6月26日に沖縄、7月18日・19日に東京にて開催いたします。

カンヌ国際映画祭公認セレモニー「CANNES GALA」とは

世界最高峰の映画祭であるカンヌ国際映画祭の公認セレモニー「CANNES GALA（カンヌ・ガラ）」。

「誠実に高貴に」をテーマとして掲げるこのセレモニーには、普段交わることがない次世代のアーティスト、文化人、経営者が世界中から集い、深く交流します。セレモニー内では、今後100年のコンテンツ産業を支える人々を讃える授与式やチャリティイベントが行われ、芸術とビジネスをつなぐ特別な舞台として、新たな文化の創造とコンテンツ産業の発展に貢献することを目指しています。

2年連続で世界に飛び込み、伝えたかったこと

琉球の文化とともに歩み、600年以上の歴史を誇る日本最古の蒸留酒「泡盛」。私たちは、この泡盛が持つ魅力を世界の人々に知ってもらいたい。大好きな泡盛が世界を魅了する姿をとおして、日頃から泡盛を愛飲してくださる皆様が「泡盛のファンであることを誇りに思う」きっかけになってほしいという強い願いを胸に、カンヌという世界最高峰の舞台へと再度飛び込みました。

泡盛をとおして世界の人々とつながり、沖縄の歴史と文化を知ってもらうこと。そして美味しい泡盛を飲んで誰もが幸せになる。そんな暖かいご縁をこの先に築いていきたいと心から願っています。

CANNES GALAの様子

守禮YUI45度とカラカラとチブグヮー

世界最高峰の映画祭という華やかな公認セレモニーの場に、2年連続で私たちの泡盛を選んでいただけたことは身に余る光栄であり、当蔵を応援してくださる皆様のおかげだと深く感謝しております。

セレモニーでは、日頃から多くの皆様に愛飲されている「守禮30度」を水割りで魚料理とともにお楽しみいただいたほか、デザートのセクションでは「守禮YUI45度」を沖縄から持参した伝統的な酒器である『カラカラとチブグヮー』を参加全員に提供し、ストレートで少量ずつ振る舞いました。

世界各国から集まった参加者の皆様が、独特な形をした酒器を珍しそうに手に取り、「かわいい！」「これはどうやって使うの？」と笑顔で声を掛けてくるなど、歓喜にあふれていました。

伝統的な酒器をとおして泡盛に対する関心も一段と強くなり、泡盛の奥深い味わいはもちろん、沖縄の伝統文化そのものに強い興味を持っていただきました。

「セ・ボン！（素晴らしい！）」という感動と称賛の声を数多くいただくことができ、泡盛が笑顔で受け入れられた瞬間の感動は忘れられません。

カンヌの感動を分かち合う「カンヌナイト」のご案内

この栄誉と喜びを私だけのものとせず、いつも支えてくださる皆様と一緒に分かち合いたい。その一心で今回の「カンヌナイト」を企画いたしました。

カンヌナイトでは、カンヌでのエピソードや現地での秘話を私から直接皆様にお伝えするとともに、公認セレモニーで大好評だった料理を一部再現してご提供いたします。さらに会場シェフが腕を振るう特別メニュー2種を加え、泡盛の美味しさを引き立て合う贅沢なマリアージュと、歓喜の夜を心ゆくまでお楽しみください。

カンヌナイト申込ページ (https://www.koosugura.jp/SHOP/cannes2026.html)https://www.koosugura.jp/SHOP/cannes2026.html

【沖縄開催】

日時： 2026年6月26日（金）19:00～21:00

定員： 150名

会場： ホテルコレクティブ（那覇市 松尾）

参加費： 15,000円（税込）

【東京開催】

日時： 2026年7月18日（土）・7月19日（日）17:30～19:30

定員： 各日50名

会場： TRANSAM赤坂（東京都 赤坂）

※フレンチシェフを招いてお料理を提供いたします

参加費： 18,000円（税込）

「守禮YUI45度」のご紹介

「守禮YUI45度」は、泡盛をとおして生まれる人と人との暖かい結びつきが、世界の平和へと繋がっていくことを心より願う想いから誕生した大切な１本です。

先代から受け継がれ大切に育ててきた貴重な22年古酒や21年古酒、熟成期間や酵母違いの古酒に加え、「YUI結」の願いに重ねて、2012年の感謝祭から毎年総勢936名で仕次ぎした古酒をブレンド。神村酒造が守り続けてきた伝統的な味わいに仕上げました。

長期熟成によって生まれる和三盆のような高貴な甘さと、カカオのような奥深い香りの余韻をお楽しみいただき、泡盛の魅力に感動して新たなファンになっていただけることを願っております。

フランス・カンヌの華やかな夜を彩った特別な味わいを、世界公認のプレミアムな価値とともに700本限定でお届けいたします。

商品名： 守禮YUI45度720ml 価格： 22,550円（税込）

「守禮YUI45度」特設ご紹介ページ(https://kamimura-shuzo.co.jp/yui/)： https://kamimura-shuzo.co.jp/yui/

「守禮YUI45度」商品購入ページ(https://www.koosugura.jp/SHOP/g17788/list.html)： https://www.koosugura.jp/SHOP/g17788/list.html

本件に関するお問い合わせ先

有限会社神村酒造

904-1114 沖縄県うるま市石川嘉手苅570番地

公式サイト(https://kamimura-shuzo.co.jp/)： https://kamimura-shuzo.co.jp/

電話番号： 098-964-7628