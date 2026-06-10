【飛騨高山・岐阜県高山市】第14回飛騨高山ウルトラマラソンは6月14日開催！

高山市

今回で14回目を迎える「飛騨高山ウルトラマラソン」が6月14日（日）に開催されます。71キロと100キロの過酷なコースを国内外から集結した約3,600人のランナーが駆け抜けます。沿道での熱い声援をお願いします。

開催概要

第14回飛騨高山ウルトラマラソン

開催日：令和8年6月14日（日）

開催時間：午前4時30分～午後6時50分頃

開催場所：飛騨高山ビッグアリーナほか

WEBサイト：飛騨高山ウルトラマラソン大会事務局(https://www.r-wellness.com/takayama/)

■飛騨高山ウルトラマラソンとは？

日本一広大な面積を有する高山市内の起伏に富んだコースを、制限時間内に完走するウルトラマラソンとして、全国のランナーから高い評価を受けている大会です。飛騨高山の伝統的な町並み、新緑の大自然、そして何より地元住民の温かい声援が、過酷なレースの中でも心に残る体験を提供しています。

■大会の見どころ

1.歴史ある街並みと圧巻の絶景コース

スタートからしばらくは、歴史ある古い町並や朝市を横目に走ります。観光地ならではの楽しさです。その後は、起伏に富んだ過酷なコースの最中にも、飛騨山脈（北アルプス）を望む高原のパノラマビューや、美しい田園風景を駆け抜けます。まさに「走る絶景」で、新緑が輝くこの時期、自然との一体感を味わえます。

2. 地元ならではの“おもてなし”

沿道では、地元の方々による応援や地元特産品のエイドステーション（給水所）も充実。エイドステーションによっては、よもぎうどんや火畑そば、飛騨とらふぐの唐揚げなど、地域の特産品でエネルギー補給できるほか、60km地点では高山市の誇るブランド牛「飛騨牛」を味わうことができ、ランナーの完走を後押しします。

3. 挑戦と達成感

完走率は例年約60～70%。日本屈指なタフなコースゆえ、簡単にはゴールできない過酷さがあるからこそ、ゴールラインを超えた瞬間の感動は格別です。完走者にはオリジナル完走メダルを贈呈。

大会当日は、会場周辺やコース沿道の住民の皆さんには早朝から会場アナウンスや、シャトルバス運行、交通規制などのご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

飛騨高山の自然を体いっぱいに感じながら走破するランナーに熱い声援をお願いします！

【本件に関する問い合わせ先】

高山市役所観光課（飛騨高山ウルトラマラソン実行委員会）

住所：〒506-8555

岐阜県高山市花岡町2丁目18番地

電話：0577-35-3145

FAX：0577-35-3167

メールアドレス：kankou@city.takayama.lg.jp