金沢のフレンチイノベーティブレストラン「Installation Table ENSO L′asymetrie du calme」が、飲食店向けオールインワンプラットフォーム「Respo」を導入

株式会社ハロー

株式会社ハロー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：播口 友紀）は、この度、北陸の食材と歴史ある建物を活かした空間で、唯一無二の世界観を追求するフレンチイノベーティブレストラン「Installation Table ENSO L'asymetrie du calme」（所在地：石川県金沢市／オーナーシェフ：土井 誠）に、当社が提供する飲食店向けオールインワンプラットフォーム「Respo」が導入されたことをお知らせいたします。

「Installation Table ENSO L'asymetrie du calme」は、北陸の食材と、洋裁学校をリノベーションした空間美にこだわり、「記憶に残る来店体験」を提供するレストランです。40～50代を中心に幅広い客層から支持され、近年は欧州を中心とした海外からの予約も急増しています。一方で、キャンセル料の徴収や、複数予約媒体の併用による席数管理の難しさといった現場課題を抱えていました。Respoの導入により、キャンセル対策の強化と予約の一括管理を実現するとともに、店舗独自の運用ルールを反映できる「カスタマイズ可能な予約管理基盤」として活用が進んでいます。

「Respo」導入前の課題

ENSOでは、以下のような現場課題を抱えていました。

■ キャンセル対応の負担

- 以前利用していた予約媒体には、キャンセル料を回収する仕組みが備わっていなかったり、お客様が簡単にキャンセルできてしまう設計のものが多かった- 実際にキャンセルとなった際も、お客様との連絡がつかない、電話を切られてしまうなどのケースが多発- 結果として、本来回収すべきキャンセル料を追いきれない状況が常態化していた

■ 複数予約媒体の併用による、予約管理の非効率

「Respo」の主な特徴

- 複数の予約媒体を併用しており、媒体ごとに席数を割り振って管理せざるを得なかった- そのため、店舗としての席配置の効率が悪く、本来なら受けることができたはずの予約もお断りすることがあった- 媒体ごとの管理画面を行き来する手間も大きく、現場負担となっていた

「Respo」は、株式会社ハローが提供する飲食店向けオールインワンプラットフォームです。予約台帳・サイトコントローラー・POS・決済端末・モバイルオーダーをひとつのプラットフォームで提供し、飲食店の規模・業態に合わせて柔軟に組み合わせて導入することができます。

■ Respoでできること

「Respo」導入による効果

- 予約台帳：複数予約媒体と連携し、媒体ごとの手入力転記を不要に- サイトコントローラー：自社サイト・各種媒体間の在庫を一元管理- POS／決済端末：会計・決済まで一台で完結し、店舗オペレーションを効率化- モバイルオーダー：お客様のスマートフォンやタブレットから注文を可能にし、滞留時間を削減- 顧客情報管理：来店履歴・嗜好・アレルギー情報などを蓄積し、リピーター対応に活用可能

■ 効果1：キャンセル発生の抑制と、予約一括管理による機会損失の解消

Respoのキャンセル料仮押さえの仕組みによって、お客様にも予約に対する責任感が生まれ、「予約だけして来店されない」という無断キャンセルそのものが大幅に減少しました。万が一キャンセルが発生した場合も、これまで取りこぼしていたキャンセル料を確実に回収できる体制が整い、収益機会を保全しています。

あわせて、複数予約媒体の在庫・席数を一括管理できるようになったことで、媒体ごとに割り振っていた最大予約数の制約も解消され、店舗が本来受けられる予約数を最大化できる環境を実現しました。

■ 効果2：店舗独自の運用に合わせた「カスタマイズ可能な予約管理」

ENSOでは、店舗として残しておきたい紙台帳と、RespoのWeb台帳を併用する独自の運用スタイルを採用しています。Respoは予約ステータスを店舗側でカスタマイズできるため、アレルギーなど重要な質問の返答待ちは「内容確認中」のステータスとするなど、店舗独自のルールを反映した色分け運用を実現。予約状態がスタッフ全員に一目で伝わるオペレーションが構築できました。

ENSOの予約チャート画面。ステータスごとに色分けし、店舗独自のルールを反映している

■ 効果3：「記憶に残る来店体験」を支える、顧客情報の深い活用

毎日おまかせコースを提供するENSOでは、リピーターのお客様に来店ごとに異なる体験を届けるため、顧客情報メモを徹底活用。過去に提供したコース内容、会話、ドリンク・ペアリングワインなどをすべて記録し、写真も添付することで、お一人おひとりの来店記憶を踏まえたおもてなしを実現しています。また、キャンセル料の仮押さえ機能により、「予約手数料を払ってでも行く価値のある店」というブランド認知にもつながっています。

Installation Table ENSO L'asymetrie du calme ご担当者様のコメント

ご担当者様より、以下のコメントをいただいています。

「予約システムを通して、『来店する価値』を設計できた感覚があります。キャンセル料の仮押さえもあり、特に海外のお客様からは『予約手数料を払ってでも行く価値のある店』という感覚につながっている気がしています。予約だけして来店されない、ということもかなり減りましたね。」

「Respoは、ちゃんと返答していただけるので安心しています。リクエストに少しずつでも応えていただけることがありがたいですし、サポート内容も手厚いので、そこは同業の方にもおすすめできるポイントかなと思います。」

株式会社ハロー 代表取締役 播口 友紀のコメント

「Installation Table ENSO L'asymetrie du calme様は、金沢の地で北陸の食材と歴史ある建物を活かした唯一無二の世界観を追求されている素晴らしいレストランです。『予約システムを通して、来店する価値を設計できた』というENSO様のお言葉は、これからの飲食店のあり方を象徴しているとも感じました。私たちは、Respoが効率化の道具にとどまらず、店舗様の世界観と共に時間を重ねていける存在でありたいと考えています。あわせて、当社Dining事業における多言語対応の強化を通じて、ENSO様の魅力が国境を越えて届く環境づくりも支えてまいります。」

導入事例記事のご案内

本件の詳細を、Installation Table ENSO L'asymetrie du calme様へのインタビュー記事としてRespo公式サイトにて公開しています。ぜひご覧ください。

▼ 導入事例記事

「『記憶に残る来店体験』を支える予約管理。ENSOがRespoを選んだ理由」

URL：https://respo.autoreserve.com/ja-jp/cases/enso(https://respo.autoreserve.com/ja-jp/cases/enso?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=respo-interview-enso)

Respoとは

Respoは、株式会社ハローが提供する飲食店向けオールインワンプラットフォームです。予約管理・注文受付・会計・売り上げ分析などの業務をデジタル化することによって、飲食店運営における業務を一括で効率化しコストを削減することができます。

予約台帳をはじめ、POSレジやモバイルオーダーなど、店舗のニーズに応じて自由にカスタマイズできます。

Respoを開く :https://respo.autoreserve.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=respo-interview-ensoRespoホームページに遷移します。

Installation Table ENSO L'asymetrie du calme 店舗概要

株式会社ハローについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/56009/table/64_1_2bbb440a70be94e27426a9c4b59b6258.jpg?v=202606101151 ]

株式会社ハローは “Goodbye past, Hello future.” をミッションに掲げ、AIを根幹に置いてプロダクトを設計する”AI-Native Products”の理念のもとで各プロダクトを展開しています。

関連メディア

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/56009/table/64_2_9f536f62c9c97f0b5095d338dc897762.jpg?v=202606101151 ]

AutoReserve：https://autoreserve.com/(https://autoreserve.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=respo-interview-enso)

Respo：https://respo.autoreserve.com/(https://respo.autoreserve.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=respo-interview-enso)

HelloX：https://x.hello.ai/(https://x.hello.ai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=respo-interview-enso)

会社公式note：https://note.com/helloinc/(https://note.com/helloinc/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=respo-interview-enso)

Hello Tech Blog：https://tech.hello.ai/(https://tech.hello.ai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=respo-interview-enso)