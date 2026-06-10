フランス国家最優秀職人（M.O.F.）監修の新しい東京土産ブランド「PARIS BUTTER SAND（パリバターサンド）」、2026年6月17日(水)より大丸東京店にて全国初出店

「PARIS BUTTER SAND（パリバターサンド）」大丸東京店にて全国初出店

株式会社かみなり舎

株式会社かみなり舎（本社：東京都）は、2026年6月17日（水）、パリの洗練と日本の繊細な技巧を融合させた新しい洋菓子ブランド「PARIS BUTTER SAND（パリバターサンド）」を、大丸東京店にオープンいたします。全国初出店となる本店舗では、大丸東京店でしか味わえない唯一無二のスイーツを提供いたします。

フランス産発酵バターが贅沢に香る2つの個性

フランス産発酵バターをふんだんに使用したラングドシャ生地。独自の多層製法によって幾重にも重ねた生地は、かつてないほど軽やかでサクサクとした食感を実現しました。

さらに、香ばしいナッツと上質なチョコレートを組み合わせることで、バターの芳醇な風味と深いコクが口いっぱいに広がります。スイーツを愛する方々に、ギフトとしても自分へのご褒美としても選ばれる一品を目指しました。

PARIS BUTTER

パリバター

ミルクの濃厚な味わいを持つホワイトチョコレートに、マカダミアナッツの贅沢な芳ばしさが重なります。

5個入 918円、8個入 1,296円、12個入 1,944円

・価格は税込み

・写真は8個入り

PARIS CHOCOLAT

パリショコラ

カカオのまろやかでコク深い味わいを持つミルクチョコレートに、アーモンドの豊かな香ばしさが絶妙に調和します。

5個入 918円、8個入 1,296円、12個入 1,944円

・価格は税込み

・写真は8個入り

フランス最高峰の熟成士M.O.F. ロドルフ・ル・ムニエ氏の監修

ロドルフ・ル・ムニエ氏は、フランスノルマンディー地方でバター作りに情熱を注ぐM.O.F.（フランス国家最優秀職人章）を受章している職人です。

祖父の代から3代にわたってチーズ作りを続け、数多くのコンクールで功績を残し、2007年にフランスに開催された「カゼウス・アワード（国際フロマジュリーコンクール）」では、見事優勝を果たしています。さらに同年の「M.O.Fコンクール」では、若くして優勝し、フランス最高峰の熟成士として認められる存在となりました。ロドルフ・ル・ムニエ氏には、確かな知識と芸術的な感性から、素材や製法に対するアドバイスなど、商品開発に携わっていただいております。

東京駅で行列の絶えない「パリバターショコラ」を手がける株式会社かみなり舎発の新ブランド

「PARIS BUTTER SAND（パリバターサンド）」は、東京駅で行列の絶えない人気ブランド「PARIS BUTTER CHOCOLAT（パリバターショコラ）」を世に送り出した株式会社かみなり舎が手がける新ブランドです。「PARIS BUTTER CHOCOLAT（パリバターショコラ）」は、東京駅を行き交う旅行客やビジネス客からの支持を得て、2024年3月には朝の情報番組で「贈って喜ばれるお土産」TOP5に選出、同年8月には達人が厳選する「絶対に喜ばれる最新手土産」TOP3に選ばれるなど、新しい東京土産として人気を博しています。次のステージとなる大丸東京店では、確かな目利きと徹底した品質へのこだわりが育んだ信頼を礎に、新たな世界へと踏み出します。

2024年3月「贈って喜ばれるお土産」TOP5（出典：日本テレビZIP）

2024年8月「絶対に喜ばれる最新手土産」TOP3（出典：日本テレビDayDay）

同社ブランド「ニューヨークパーフェクトチーズ」台湾人が買いたいお菓子1位に選出！

株式会社かみなり舎が手がけるブランド「NEWYORK PERFECT CHEESE（ニューヨークパーフェクトチーズ）」が、2024年8月、訪日観光メディア「樂吃購（ラーチーゴー）！日本」の台湾在住の読者2,508人を対象に、日本で買いたい食品・お菓子について調査した結果、「台湾人が買いたい食品・お菓子」の1位に選出されました。

出典：ジーリーメディアグループ

https://www.geelee.co.jp/news/9106/

出店概要

ブランド名：PARIS BUTTER SAND（パリバターサンド）

開業日：2026年6月17日（水）

場所：大丸東京店1階 和洋菓子売場（東京都千代田区丸の内1-9-1）

販売形態：全国初出店・大丸東京店限定

公式メディア

Homepage：https://paris-butter.com/sand/

Instagram：https://www.instagram.com/paris_butter.official/

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61590519273800

※営業時間、定休日は施設に準じます。

問い合せ先：株式会社かみなり舎 広報（customer@kaminariya.co.jp）