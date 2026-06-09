【大感謝SALE】魚民 新居浜登り道サンロード店で3日間限定の“料理全品半額”＆“半額チケットバックキャンペーン”を開催！

株式会社モンテローザ

「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、地域で一番愛される店舗づくりに日々努めてまいりました。この度、魚民 新居浜登り道サンロード店で3日間限定の「料理全品半額」＆「半額チケットバック」キャンペーンを実施いたします。

キャンペーン実施日は店舗によって異なります。

ぜひこの機会のご利用をお待ちしております。

キャンペーン内容

セール期間中に店内でご飲食される商品を料理全品半額でご提供いたします。

また、お会計金額の半額分を次回ご利用いただける食事券として還元いたします。

【ご留意事項】

・一部対象外の商品がございます。

・テイクアウト、デリバリーは対象外です。

・その他施策、クーポン券、割引券などとの併用はできません。

・宴会コースは対象外とさせていただきます。

・キャンペーンでお渡しするお食事券はキャンペーン期間中はご利用いただけません。

この機会にぜひ「魚民 新居浜登り道サンロード店」でご飲食をお楽しみください。

「魚民」について

“おいしい料理と おいしい魚と おいしい地酒 魚民で心和むひとときを”

「和風＝魚」と若年層からシニアまでみん（民）なに愛される、というコンセプトの大衆居酒屋で、魚料理を中心に豊富なメニューをご用意しております。

ご家族やご友人、同僚の方とのお食事など、様々なシーンでご利用いただけます。

魚民 新居浜登り道サンロード店 店舗情報

営業時間：17：00～24：00

住 所：愛媛県新居浜市泉池町8-32 コロンボ3号ビル 1階

電話番号：0897-32-088

席 数：165席

喫 煙 室 ：あり

U R L ：https://shop.monteroza.co.jp/detail/802737/

会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes