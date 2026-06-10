【Pixio】あなたのデスクに好きを加えよう。デザインはかわいく、機能面は使いやすく。マウスパッド Mサイズの『新柄4種』を発売。
Hamee（ハミィ）株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証スタンダード3134）が運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio（ピクシオ）」は、デザインと機能性を兼ね備えたマウスパッド Mサイズの『新柄4種』を、2026年6月10日（火）より予約販売開始します。
■ 4つのデザインから選べるマウスパッド
Y2Kを想起させるビビットカラーの「ハート・リプル（ピンク）」
Y2Kを想起させるビビットカラーの「ハート・リプル（ブルー）」
猫がコップを倒している様子を描いた「いたずら（猫）」
シンプルなデスクに少しの遊び心を「Marbel White」
マウスパッド Mは、Marble White・いたずら（猫）・ハート・リプル（ピンク）・ハート・リプル（ブルー）の4柄を展開します。ゲーム環境はもちろん、日常のデスク使いにも合わせやすいデザインラインナップです。
■ 製品特長
滑らかな表面で正確なマウス操作をサポート
ポリエステル素材のサラサラとした表面が、繊細なマウス操作をサポートします。マウスの動きに余計な抵抗を与えず、快適に使用できます。
底面ラバー素材でしっかり固定
底面にラバー素材を採用しており、激しいマウス操作でもズレにくい設計です。デスク上での安定した使用感を提供します。
撥水加工でお手入れが簡単
表面に撥水加工を施しているため、飲み物をこぼしても素早く拭き取ることができます。日々のメンテナンスの手間を軽減します。
なだらかなステッチ加工で耐久性を確保
縁にはなだらかなステッチ加工を施しており、ほつれにくい仕上がりです。長期間にわたって使用できる耐久性を持ちます。
■ 製品仕様・商品情報
商品名 マウスパッド M
型番 PXMP047M / PXMP048M / PXMP049M / PXMP050M
デザイン Marble White / いたずら（猫）
ハート・リプル（ピンク）/ ハート・リプル（ブルー）
本体サイズ 360 × 300 mm
本体重量 200g
素材 ポリエステル（表面）、ラバー（底面）
パッケージサイズ 5 × 5 × 31 cm
税込価格 2,980円（税抜：2,709円）
■ 販売ECサイト
Pixio 公式ストア：https://pixiogaming.jp/products/pxmp050m
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H44TQGCK
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/pxmp
Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/pxmpm.html
■Pixioとは
Pixio（ピクシオ）はゲーマーの「自分らしさ」を応援し、理想のゲーム部屋を実現するプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。
コミュニティと共にゲームカルチャーを盛り上げ、あなただけのゲーム体験をサポートする様々なプロダクトを、手に取りやすい価格と高いクオリティで創り出します。
■販売店舗一覧
Pixio 公式ストア ：https://pixiogaming.jp/
Pixio Amazon店 ：https://amzn.to/3CoiHWm
Pixio 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/pixiogaming/
Pixio Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/
Pixio メルカリ店 ：https://mercari-shops.com/shops/HYLH8Yt7e35v5c7UUyBZTZ
■Pixio公式SNSアカウント
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/pixiojapan
・Youtube ：https://www.youtube.com/channel/UCK_rS3hIJNoyMM9Qzi5HNBg
・Instagram ：https://www.instagram.com/pixiojapan/
・Twitch ：https://www.twitch.tv/pixio_japan
・TikTok ： https://www.tiktok.com/@pixio_official
【Hamee（ハミィ）株式会社 概要】 （ URL：https://hamee.co.jp(https://hamee.co.jp) ）
会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）
設立 ：1998年5月
代表者 ：代表取締役社長 水島 育大
所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2
事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、
ByURブランドを展開するビューティー事業、
ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、
不要なプラスチックをアップサイクルするParallel Plasticsサービスなどの脱炭素事業を展開
URL ：https://hamee.co.jp