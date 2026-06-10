【Pixio】あなたのデスクに好きを加えよう。デザインはかわいく、機能面は使いやすく。マウスパッド Mサイズの『新柄4種』を発売。

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Hamee株式会社



Hamee（ハミィ）株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証スタンダード3134）が運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio（ピクシオ）」は、デザインと機能性を兼ね備えたマウスパッド Mサイズの『新柄4種』を、2026年6月10日（火）より予約販売開始します。



■ 4つのデザインから選べるマウスパッド


Y2Kを想起させるビビットカラーの「ハート・リプル（ピンク）」

Y2Kを想起させるビビットカラーの「ハート・リプル（ブルー）」


猫がコップを倒している様子を描いた「いたずら（猫）」

シンプルなデスクに少しの遊び心を「Marbel White」

マウスパッド Mは、Marble White・いたずら（猫）・ハート・リプル（ピンク）・ハート・リプル（ブルー）の4柄を展開します。ゲーム環境はもちろん、日常のデスク使いにも合わせやすいデザインラインナップです。



■ 製品特長


滑らかな表面で正確なマウス操作をサポート

ポリエステル素材のサラサラとした表面が、繊細なマウス操作をサポートします。マウスの動きに余計な抵抗を与えず、快適に使用できます。







底面ラバー素材でしっかり固定

底面にラバー素材を採用しており、激しいマウス操作でもズレにくい設計です。デスク上での安定した使用感を提供します。









撥水加工でお手入れが簡単

表面に撥水加工を施しているため、飲み物をこぼしても素早く拭き取ることができます。日々のメンテナンスの手間を軽減します。







なだらかなステッチ加工で耐久性を確保

縁にはなだらかなステッチ加工を施しており、ほつれにくい仕上がりです。長期間にわたって使用できる耐久性を持ちます。






■ 製品仕様・商品情報




商品名　　　　　　　マウスパッド M


型番　　　　　　　　PXMP047M / PXMP048M / PXMP049M / PXMP050M


デザイン　　　　　　Marble White / いたずら（猫）


　　　　　　　　　　ハート・リプル（ピンク）/ ハート・リプル（ブルー）


本体サイズ　　　　　360 × 300 mm


本体重量　　　　　　200g　


素材　　　　　　　　ポリエステル（表面）、ラバー（底面）


パッケージサイズ　　5 × 5 × 31 cm


税込価格　　　　　　2,980円（税抜：2,709円）



■ 販売ECサイト

Pixio 公式ストア：https://pixiogaming.jp/products/pxmp050m


Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H44TQGCK


楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/pxmp


Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/pxmpm.html



■Pixioとは




Pixio（ピクシオ）はゲーマーの「自分らしさ」を応援し、理想のゲーム部屋を実現するプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。


コミュニティと共にゲームカルチャーを盛り上げ、あなただけのゲーム体験をサポートする様々なプロダクトを、手に取りやすい価格と高いクオリティで創り出します。




■販売店舗一覧

Pixio 公式ストア　　　　　：https://pixiogaming.jp/


Pixio Amazon店　　　　　 ：https://amzn.to/3CoiHWm


Pixio 楽天市場店　　　　　 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/pixiogaming/


Pixio Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/


Pixio メルカリ店 　　　　　：https://mercari-shops.com/shops/HYLH8Yt7e35v5c7UUyBZTZ




■Pixio公式SNSアカウント

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/pixiojapan


・Youtube　　　：https://www.youtube.com/channel/UCK_rS3hIJNoyMM9Qzi5HNBg


・Instagram　　：https://www.instagram.com/pixiojapan/


・Twitch　　 　 ：https://www.twitch.tv/pixio_japan


・TikTok 　　 　 ： https://www.tiktok.com/@pixio_official



【Hamee（ハミィ）株式会社 概要】 （ URL：https://hamee.co.jp(https://hamee.co.jp) ）


会社名　 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）


設立 　　：1998年5月


代表者 　：代表取締役社長 水島 育大


所在地 　：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2


事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、


　　　　　 ByURブランドを展開するビューティー事業、


　　　　　 ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、


　　　　　不要なプラスチックをアップサイクルするParallel Plasticsサービスなどの脱炭素事業を展開


URL　　：https://hamee.co.jp