【Pixio】あなたのデスクに好きを加えよう。デザインはかわいく、機能面は使いやすく。マウスパッド Mサイズの『新柄4種』を発売。

Hamee株式会社

Hamee（ハミィ）株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証スタンダード3134）が運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio（ピクシオ）」は、デザインと機能性を兼ね備えたマウスパッド Mサイズの『新柄4種』を、2026年6月10日（火）より予約販売開始します。

■ 4つのデザインから選べるマウスパッド

Y2Kを想起させるビビットカラーの「ハート・リプル（ピンク）」Y2Kを想起させるビビットカラーの「ハート・リプル（ブルー）」猫がコップを倒している様子を描いた「いたずら（猫）」シンプルなデスクに少しの遊び心を「Marbel White」

マウスパッド Mは、Marble White・いたずら（猫）・ハート・リプル（ピンク）・ハート・リプル（ブルー）の4柄を展開します。ゲーム環境はもちろん、日常のデスク使いにも合わせやすいデザインラインナップです。

■ 製品特長

滑らかな表面で正確なマウス操作をサポート

ポリエステル素材のサラサラとした表面が、繊細なマウス操作をサポートします。マウスの動きに余計な抵抗を与えず、快適に使用できます。

底面ラバー素材でしっかり固定

底面にラバー素材を採用しており、激しいマウス操作でもズレにくい設計です。デスク上での安定した使用感を提供します。

撥水加工でお手入れが簡単

表面に撥水加工を施しているため、飲み物をこぼしても素早く拭き取ることができます。日々のメンテナンスの手間を軽減します。

なだらかなステッチ加工で耐久性を確保

縁にはなだらかなステッチ加工を施しており、ほつれにくい仕上がりです。長期間にわたって使用できる耐久性を持ちます。

■ 製品仕様・商品情報

商品名 マウスパッド M

型番 PXMP047M / PXMP048M / PXMP049M / PXMP050M

デザイン Marble White / いたずら（猫）

ハート・リプル（ピンク）/ ハート・リプル（ブルー）

本体サイズ 360 × 300 mm

本体重量 200g

素材 ポリエステル（表面）、ラバー（底面）

パッケージサイズ 5 × 5 × 31 cm

税込価格 2,980円（税抜：2,709円）

■ 販売ECサイト

Pixio 公式ストア：https://pixiogaming.jp/products/pxmp050m

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H44TQGCK

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/pxmp

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/pxmpm.html

■Pixioとは

Pixio（ピクシオ）はゲーマーの「自分らしさ」を応援し、理想のゲーム部屋を実現するプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。

コミュニティと共にゲームカルチャーを盛り上げ、あなただけのゲーム体験をサポートする様々なプロダクトを、手に取りやすい価格と高いクオリティで創り出します。





■販売店舗一覧

Pixio 公式ストア ：https://pixiogaming.jp/

Pixio Amazon店 ：https://amzn.to/3CoiHWm

Pixio 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/pixiogaming/

Pixio Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/

Pixio メルカリ店 ：https://mercari-shops.com/shops/HYLH8Yt7e35v5c7UUyBZTZ





■Pixio公式SNSアカウント

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/pixiojapan

・Youtube ：https://www.youtube.com/channel/UCK_rS3hIJNoyMM9Qzi5HNBg

・Instagram ：https://www.instagram.com/pixiojapan/

・Twitch ：https://www.twitch.tv/pixio_japan

・TikTok ： https://www.tiktok.com/@pixio_official

【Hamee（ハミィ）株式会社 概要】 （ URL：https://hamee.co.jp(https://hamee.co.jp) ）

会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ByURブランドを展開するビューティー事業、

ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

不要なプラスチックをアップサイクルするParallel Plasticsサービスなどの脱炭素事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp