Brooks Brothers EXCLUSIVE COLLECTION 2026 SSもハイエンドな日常着が登場

株式会社アーバンリサーチ

1818年にニューヨークで創業された歴史あるアメリカの老舗ファッションブランド

「Brooks Brothers（ブルックス ブラザーズ）」。そんなBrooks Brothersのアーバンリサーチエクスクルーシブモデルが今年も登場。6月12日(金)より全国のアーバンリサーチにて販売開始いたします。

今年もオーセンティックな風合いそのままにハイエンドなデイリーユースに活躍するラインナップを展開します。風合いを楽しめるリネンシャツやBrooks Brothersとアーバンリサーチのお互いのらしさが融合したサマーウールのスラックスなど、今からこれからに大活躍の5つのアイテム。

ぜひご注目ください。

LINE UP

LINEN CAMP SHIRTS SHORT-SLEEVE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26210-1030248/?_ga=2.243851141.1893072251.1780879668-37372211.1772172439)

price：\24,200 (税込)

color：BLUE / BODEAUX / BLACK

size：M / L / XL



SAFARI SHIRTS LONG-SLEEVE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26310-1030010/?_ga=2.234469150.1893072251.1780879668-37372211.1772172439)

price：\26,400 (税込)

color：BLACK / D.BROWN

size：M / L / XL

GF SHORT-SLEEVE POCKET T-SHIRTS(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26210-1010247/?_ga=2.231333663.1893072251.1780879668-37372211.1772172439)

price：\9,900 (税込)

color：WHITE / GRAY / NAVY / BLACK

size：M / L / XL

EXCLUSIVE TRS 2INTUCK

price：\24,200 (税込)

color：GLENCHECK / BLACKWATCH

size：M / L / XL

PLEAT SHORTS(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26210-1040250/?_ga=2.205159440.1893072251.1780879668-37372211.1772172439)

price：\19,800 (税込)

color：ECRU / BLACK

size：M / L / XL



Brooks Brothers × New Era(R) 9FORTY(TM)

同日発売開始



またアーバンリサーチ限定カラーを含むBrooks Brothers × New Era(R) 9FORTY(TM)も

エクスクルーシブコレクションと同日の6月12日(金)より販売開始。

Brooks BrothersとNew Era(R) がタッグを組んだエクスクルーシブなコラボアイテムの今回のコレクションは、3つの日本のセレクトショップとそのセレクトショップの公式オンラインストアでしか発売されない特別なコレクション。合わせてぜひご注目ください。



> 詳細はこちら(https://media.urban-research.jp/news/756850/)

【発売日】

2026年6月12日(金)

【発売店舗】

URBAN RESEARCH 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store1/)

URBAN RESEARCH Store 一部店舗(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/urban-research?_ga=2.243512453.1893072251.1780879668-37372211.1772172439)